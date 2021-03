Vejmelka: Víme, že sílu máme, což se taky potvrdilo

Ostrava - Poprvé v sérii předkola play off mezi hokejisty Vítkovic a Brna nezafungovala výhoda domácího prostředí a Kometa se po vítězství v Ostravě 3:1 může radovat z postupu do čtvrtfinále. Důležitým strůjcem brněnského úspěchu byl gólman Karel Vejmelka.

Kometa je pátým týmem extraligy, který otočil sérii hranou na tři vítězná utkání z 0:2. "Když jsme odjížděli z Ostravy domů za stavu 0:2 po dvou zápasech, tak to vůbec nebylo příjemné. Věděl jsem, že to bude hrozně těžké. Ale ani na vteřinu jsme nepochybovali o tom, že bychom to nedokázali otočit. Víme, že sílu máme, což se taky potvrdilo," řekl Vejmelka, který si dnes připsal 35 zákroků a nechytil jen pokus Fridricha v první části.

Brno mělo výborný nástup a právě už v první části před Fridrichovým vyrovnáním si mohlo vytvořit větší brankový odstup. "To je ale kdyby... Asi jsme tam šancí měli víc, ale nedali jsme a nakonec jsme dostali smolný gól na 1:1. Důležité bylo, že nás to nepoložilo. Aspoň se ukázala naše síla. Hráli jsme pořád to, co jsme potřebovali a dotáhli jsme zápas do vítězného konce i pak. Musím kluky pochválit, protože zablokovali spoustu střel a hodně mi pomohli," uvedl Vejmelka.

Přiznal, že série byla hodně vyrovnaná. "Vítkovice na nás byly výborně připravené. Měli jsme problém se prosadit, proto padalo málo gólů a skóre bylo pokaždé hodně vyrovnané, byly to pořád o gól a tahalo se to. Ale v play off to takhle je. Já jsem rád, že jsme po těch dvou prohrách ve Vítkovicích najeli na ten play off mód a doufám, že budeme takhle pokračovat," mínil Vejmelka.

Kometa v dalším kole narazí na druhý tým základní části Třinec. Podle Vejmelky by to mohla být divácky atraktivní série. "Podle mě to bude skvělý hokej pro diváky, těším se na to. Motivaci samozřejmě máme obrovskou. Doufám, že očekávání se naplní a bude to parádní hokej. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, na tom se nic nemění," dodal Vejmelka.