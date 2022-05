Vejmelka si užil premiéru v reprezentaci, z výkonu týmu proti Finsku byl nadšený

Stockholm - Brankář Karel Vejmelka prožil na Švédských hrách vítěznou premiéru v dresu české hokejové reprezentace. Při výhře nad Finskem mu přitom stačilo předvést pouhých dvanáct zákroků, v tomto směru to byl pro něj oproti duelům Arizony v NHL zvláštní zápas. Pětadvacetiletý odchovanec Třebíče pochválil tým za skvěle odehrané utkání.

"Musím říct, že jsem si zápas moc užil. Hráli jsme výborně, ještě k tomu to byl vítězný zápas. Přišlo mi, že bylo hodně málo střel. Jsem zvyklý úplně na jinou práci, takže pro mě to byl odlišný zápas, ale je pozitivní, že jsme dokázali spoustu střel zblokovat a hráli jsme dobře zezadu. Snad tak budeme pokračovat," řekl Vejmelka.

Český tým po čtvrtečním vítězství nad Švédskem (2:1), které Vejmelka sledoval z tribuny, předvedl ve Stockholmu znovu zlepšený výkon. "Já jsem byl z kluků nadšený. Myslím si, že se jim to povedlo. Jak dopředu, tak hlavně dozadu jsme udělali výbornou práci. Vypadá to, že si sedli. Všechny lajny hrály parádně, můžeme být jen spokojení. Samozřejmě nesmíme se nechat nějakým způsobem ukolébat, ale snad máme na co navázat," podotkl Vejmelka.

Inkasoval pouze ve 49. minutě, kdy na něj v úniku vyzrál Petrus Palmu blafákem do forhendu po naznačení do bekhendu. "Trošku mě tam nalákal, já jsem mu na to skočil. Možná jsem mohl chvíli počkat, ale udělal to dobře. Naštěstí to nic neohrozilo. Nula by byla další plus, ale pro nás je hlavní, že jsme odehráli dobrý zápas a máme tři body," prohlásil Vejmelka.

Zvykal si hlavně na komunikaci se spoluhráči a delší hřiště při zachytávání nahozených puků. "Zastavování puků za bránou byl pro mě největší rozdíl. Je to o dost dál za bránu než v Americe, takže chvíli jsem si na to musel zvykat, ale myslím si, že to bude každým zápasem lepší a lepší," podotkl Vejmelka.

Rozdíl proti zámořským kluzištím je markantní. "Je to automatický pohyb, kdy jsem zvyklý na nějaký rozměr, kdy je mantinel blíž ke mně. Když jsem vyjel tady poprvé nebo podruhé, tak jsem byl překvapený, že musím udělat dva kroky navíc. Přeci jen je to trochu rozdíl. Není to pár cenťáků, ale dvacet třicet čísel," vysvětlil Vejmelka.

Debutant v národním týmu, který byl v nováčkovské sezoně NHL nejvytíženějším českým gólmanem s 52 zápasy, se uchází o post jedničky pro mistrovství světa v Tampere a Helsinkách. "Těžko říct, Mára (Langhamer) taky chytal výborně. Je to pořád otevřené. Je v podstatě jedno, kdo v té bráně bude, hlavně když se bude vyhrávat," dodal Vejmelka.