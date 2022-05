Vejmelka po vychytané nule: Takhle ještě čtyřikrát a zlobit se nebudeme

Tampere (Finsko) - Třikrát po sobě byl brankář Karel Vejmelka na hokejovém mistrovství světa blízko k tomu, aby vychytal čisté konto. Pokaždé o nulu přišel kvůli inkasovanému gólu ve třetí třetině. Dnes proti týmu USA už se dočkal.

"Tenhle výsledek je super," pousmál se Vejmelka při rozhovoru s novináři. "Kdybychom takhle zvládli ještě další čtyři zápasy, samozřejmě bychom se nezlobili," dodal. Při čtyřech dalších výhrách by se Češi stali v neděli mistry světa.

Kouč Kari Jalonen netajil po utkání spokojenost, ačkoliv spousta dalších možností zůstala nevyužita a mužstvo mohlo prožít výrazně klidnější závěr zápasu. "V krátkosti nám za zápas poděkoval, že jsme hráli, jak jsme měli. Říkal, že to jsou super tři body a dobré vítězství. Krátké hodnocení, ale výstižné," přiblížil Vejmelka tradiční Jalonenovo hodnocení v šatně.

"Tohle byl play off hokej, s Amerikou jsme ho ukázali, což je jedině dobře. Je to dobrá zkouška, abychom dokázali takhle hrát i další zápasy. Víc gólů by nám prospělo, ale za tohle musíme být rádi. Těší mě, že jsme ukázali, jak můžeme vyhrát s kýmkoliv," řekl Vejmelka.

Na uhájení čistého konta potřeboval 24 zákroků. "Cítil jsem se dobře. Kluci mi hodně pomáhali a blokovali přede mnou dorážející hráče. Čistili tam prostor, tohle všechno byla velká součást našeho výkonu. Díky tomu Amerika zase nějaké extra vyložené šance neměla a já si tam posbíral, co jsem měl. Snažím se koncentrovat na každou situaci, tím spíš, když je výsledek takhle vyrovnaný," podotkl Vejmelka.

Nula brankáře Arizony hodně potěšila. "Je to pro mě určitě velký den, přece jen je to má první nula na mistrovství světa, takže má pro mě velkou váhu. Je to speciální věc. Určitě mě teď o něco obere pokladník, ale ještě vůbec nevím, za kolik to bude," uvedl Vejmelka, jenž navíc ve středu oslaví 26. narozeniny. "Snad už tady neinkasuju ani v těch šestadvaceti," přál si s úsměvem.

Zda si zachytá v Tampere ještě jako pětadvacetiletý a nastoupí tak i do úterního zápasu s domácími Finy, netušil. "Zatím nevím, tohle je na trenérech. Mé přání? Je mi to úplně jedno; co řeknou trenéři, to budu respektovat. Vybírat si nehodlám. Každopádně bude asi vyprodáno, těším se na ten zápas, zase ho budeme chtít vyhrát," řekl Vejmelka.