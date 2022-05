Vejmelka po čtvrtfinálové výhře nad Němci: Naše přesilovky, to byla symfonie

Helsinky - Brankář Karel Vejmelka patřil k hlavním postavám čtvrtfinále mistrovství světa, v němž čeští hokejisté porazili Němce 4:1. Již popáté za sebou na šampionátu inkasoval maximálně jednu branku a svůj výkon ozdobil několika vynikajícími zákroky. Sám se ale po zápase rozplýval především nad výkonem hráčů před sebou.

Obdiv si vysloužila především elitní útočná formace. David Krejčí s křídly Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou zařídila díky třem využitým přesilovkám vedení 3:0. "K tomu nemám moc co říct. Byla to symfonie," prohlásil Vejmelka. "Bylo to něco nechytatelného, kluci to sehráli vážně neskutečně. A jen doufám, že nám to tak bude vycházet dál," řekl novinářům.

Přiznal, že i přes více než nadějný náskok byl zápas, v němž si připsal 21 úspěšných zásahů, hodně náročný. "Sice jsme vedli 3:0, ale je to takový ošemetný výsledek, kdy si nemůžete dát ani pár minut pauzu. Padne tam jeden gól, druhý a soupeř je hned v zápase. Museli jsme pořád hrát to stejné. I když nám pak dali gól na 1:3, tak už jsme si to pohlídali," podotkl Vejmelka.

Sám se cítil výborně. "A to i díky klukům, kteří mi hodně pomohli. Zblokovali spoustu střel, a tak jsem tam musel předvést něco také já," řekl s úsměvem .

V brance působil klidným dojmem. "Ono to tak vypadá, ale uvnitř jsem tak moc v klidu nebyl, prožíval jsem to. Nervozita tam byla, ale jak se hodilo buly, tak to ze mě opadlo a řekl jsem si, že jdeme vyhrát. Nijak jinak jsem o tom nepřemýšlel. Snažím se nepůsobit nějak rozpačitě navenek, abych to nepřenášel na tým. Takže jestli to tak vypadalo z tribuny, že jsem klidný, tak jedině dobře," uvedl Vejmelka.

Měl na své straně i štěstěnu, když mu za zády zvonila branková konstrukce. "Gólman potřebuje štěstí, bez toho se vyhrát nedá. Dneska se to potvrdilo, že jsem si to dobře postavil. Je to samozřejmě super, ale že bych hladil tyčku nebo jí nějak děkoval, to ne. Doufám jen, že to tak bude i v dalším zápase."

Krizové chvilky přišly při oslabení ve čtyřech proti šesti. Na trestné lavici byl Tomáš Kundrátek a Němci sáhli už v čase 50:50 ke hře bez gólmana. Přesilovku sice přes dobré šance nevyužili, ale dál hráli vabank se šesti bruslaři v poli a dočkali se snížení v 54. minutě.

"Byl jsem tam trochu zavařený já sám i ostatní kluci, pak z toho padl i ten gól. Dobře nás tam zamkli, nepodařilo se nám víckrát vyhodit a pokaždé se to odrazilo k nim. Těžili z toho, ale my jsme to nakonec zvládli a i přes tuhle kritickou situaci jsme si to ohlídali. Všichni to dneska oddřeli a padali tam doslova po hubách. Neskutečný výkon a zasloužený postup," konstatoval Vejmelka.

Už vyhlížel návrat z Helsinek do Tampere. "Je to tady fajn, ale Tampere je hezčí jak město, tak zimní stadion. Jsem rád, že můžeme zase zpátky. Je za námi jen jeden krok. Dneska si to užijeme, ale spíš se budeme koncentrovat dál. Zítra je zase nový den a soustředíme se už na semifinále," řekl Vejmelka.

Stejně jako David Pastrňák oslavil i brankář Arizony ve středu šestadvacetiny. "Nijak jsme neslavili, dostali jsme akorát včera od kluků přání a dort, který jsme si všichni rozdělili. Oslava to byla dneska na ledě," uvedl.