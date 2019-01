Brno - Tři jasné hvězdy zářily v brněnském týmu ve šlágru 32. kola hokejové extraligy mezi Kometou a Třincem. Střelec Peter Mueller, nahrávač Ondřej Němec a hlavně gólman Karel Vejmelka, na něhož se nesla chvála ze všech stran.

Vejmelka odchytal 20. utkání v tomto extraligovém ročníku a byl skutečnou oporou. Po zápase ale zůstal skromný. "Musím klukům poděkovat, jakou týmovou práci odvedli přede mnou," řekl 193 centimetrů vysoký brankář.

Hned v první minutě chytil sólo Adamského a jeho galapředstavení začalo. "Od toho v brance jsem, abych něco chytil. Snažil jsem se soustředit tak, abych zůstal dlouho v zápase. Povedlo se mi to nejen kvůli tomu prvnímu zákroku. To mi pomohlo, cítil jsem se líp. Určitě to bylo lepší, než kdybych deset minut čekal na nějakou střelu," popsal Vejmelka.

Třinci to v Brně nepadalo, hosté sami hovořili o tom, že jim chybí lehkost. Vejmelka s tím ale nesouhlasí. "Já jsem to cítil naopak. Myslím si, že měli dost šancí, akorát jim chybělo štěstí a k nám se naopak přiklonilo. Paradoxně to byl vyrovnaný zápas, my jsme byli šťastnější," dodal gólman.

Kometa nastartovala sérii pěti zápasů výhrou nad lídrem soutěže. "Určitě nás to nakopne. Doma se hraje skvěle, máme skvělé diváky," pochválil gólman obecenstvo. Ještě loni ve finále právě s Třincem byl Vejmelka až třetím brankářem, teď se z něj stává suverénní jednička obhájců titulu. "Nevím, jestli je to nejlepší období mé kariéry. Ale chytám, dostávám příležitost, tak asi jo," řekl.

"Mám šanci se ukázat, ale nevím, co přijde. Dřív jsem nedostával tolik příležitostí, teď je to jiné. Každým rokem se člověk posouvá dál, ale nechci to nějak zpětně hodnotit," řekla současná gólmanská jednička Komety.

Tuto roli si ale nechce přiznat. "Já vím, jak to tady chodí. Ze dne na den se může cokoliv změnit, tak nepřemýšlím nad tím, zda jsem jednička, nebo ne. Chci si prostě udržet svoji pozici a pracuji na tom," dodal Vejmelka.