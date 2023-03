Vejmelka ani Vaněček nevychytali v NHL výhru

Puk se odráží od brankáře Arizony Coyotes Karla Vejmelky poté, co zablokoval střelu Colorada Avalanche ve třetí třetině zápasu NHL, 24. března 2023.

Puk se odráží od brankáře Arizony Coyotes Karla Vejmelky poté, co zablokoval střelu Colorada Avalanche ve třetí třetině zápasu NHL, 24. března 2023. ČTK/AP/David Zalubowski

New York - Hokejistům Arizony nestačilo 28 zákroků Karla Vejmelky a podlehlo v NHL na ledě Colorada 1:3. Vítek Vaněček se dostal do branky New Jersey v jedenácté minutě za stavu 1:3. Český brankář inkasoval ve zbytku utkání dvakrát z 19 střel, ale Devils zápas neotočili a prohráli v Buffalu 4:5.

Vejmelka inkasoval poprvé ve třinácté minutě, v přesilové hře jej překonal Nathan MacKinnon střelou z pravého kruhu nad lapačku. Ještě v úvodní třetině vyrovnal bekhendovým blafákem Clayton Keller, který skóroval desetkrát v posledních jedenácti utkáních. Rozdílový gól vstřelil ve 47. minutě švihem zpoza mezikruží Cale Makar, jeho střelu Vejmelka vůbec neviděl. O chvíli pozdějí zpečetil výhru J.T. Compher z dorážky v přesilové hře.

New Jersey s nástupem Vaněčka snížilo v 19. minutě trefou Kevina Bahla, ale Buffalo odskočilo v prostřední třetině na 5:2. Oba góly dal Alex Tuch. Českého brankáře překonal poprvé rychlou střelou z pravého kruhu a při druhé trefě usměrnil do sítě v přesilové hře střílenou přihrávku Rasmuse Dahlina.

Devils se vzápětí radovali z gólu Jacka Hughese, ale rozhodčí branku odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu Ondřeje Paláta. Rodák z Frýdku-Místku navíc nebodoval v devátém utkání za sebou. Hughes se přeci jen později zapsal mezi střelce a ve třetí třetině dostal hosty dvěma trefami na dostřel. V posledních deseti minutách se už ale skóre nezměnilo.

Výsledky NHL: Buffalo - New Jersey 5:4, Columbus - NY Islanders 5:4 v prodl., Colorado - Arizona 3:1.