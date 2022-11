Vejmelka a Vaněček vychytali v NHL výhry, skórovali Sedlák a Chytil

New York - Brankář Karel Vejmelka zneškodnil 32 střel, dovedl v NHL hokejisty Arizony k výhře 4:1 v Buffalu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítězství vychytal v úterním programu také Vítek Vaněček, když New Jersey i díky jeho 33 zákrokům zdolalo Calgary 3:2. Lukáš Sedlák pomohl gólem k výhře Philadelphie 5:1 nad St. Louis a skóroval v soutěži po třech a půl letech. Trefa Filipa Chytila nestačila New Yorku Rangers, kteří podlehli v městském derby Islanders 3:4.

Českou stoupu měly oba góly Detroitu, který doma prohrál s Montrealem 2:3 po nájezdech. První branku připravil Dominik Kubalík, jenž bodoval počtvrté za sebou (2+3), a u druhé trefy asistoval Filip Hronek. Přihrávku zaznamenal také David Kämpf při prohře Toronta 3:4 v prodloužení s Vegas.

Vejmelka si připsal v listopadu vítězství ve všech třech zápasech, ve kterých nastoupil od úvodní minuty. V Buffalu jej překonal jen v 15. minutě Tage Thompson, když v přesilové hře vyrovnal švihem z pravého kruhu ke vzdálenější tyči na 1:1. Český gólman, jehož v utkání dvakrát zachránila i tyč, zastavil v dalším průběhu všech 22 střel. Nejlepší zákrok vytáhl v 57. minutě, zblízka na něj nevyzrál za stavu 1:3 Rasmus Asplund.

New Jersey vyhrálo posedmé v řadě a v šesti zápasech chytal Vaněček. Český brankář inkasoval v utkání s Calgary jako první, v přesilové hře jej překonal Nazem Kadri. Rozhodčí poté neuznali Devils dva góly, než v prostřední otočili skóre Ryan Graves a Dougie Hamilton. Podruhé Vaněček kapituloval ve 46. minutě, v další přesilové hře vyrovnal milimetrovou střelou Tyler Toffoli. Zápas rozhodl z rychlého protiútoku Nico Hischier v čase 51:50.

V Philadelphii padl první gól až ve 31. minutě a do konce druhé třetiny domácí odskočili na 3:0. St. Louis snížilo na začátku třetího dějství, ale za 82 sekund kontroval Sedlák. Český centr zůstal před brankou volný, dostal puk a zády ke gólmanovi jej poslal bekhendem podél levého betonu k tyčce. Sedlák, který nastupoval předchozí tři sezony v KHL, se prosadil v zámoří poprvé od 18. 2. 2019. Kouč Flyers John Tortorella označil jeho trefu za klíčový moment zápasu.

Chytil vyrovnal střelou z mezikruží a třetím gólem sezony odstartoval obrat Rangers na 3:1. Závěrečná třetina ale patřila Islanders, kteří překlopili zápas na svou stranu. O obrat se postarali svými trefami Adam Pelech, Brock Nelson a Anders Lee.

Statistika úterních zápasů NHL:

Buffalo - Arizona 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky: 15. Tage Thompson - 1. Crouse, 18. Maccelli, 43. O´Brien, 58. Keller. Střely na branku: 33:24. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta. Diváci: 10.296. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Maccelli, 3. Keller (všichni Arizona).

Detroit - Montreal 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 17. Czarnik (Kubalík), 51. Raymond (Hronek) - 6. a 20. Hoffman, rozhodující sam. nájezd Suzuki. Střely na branku: 43:33. Diváci: 17.033. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Suzuki, 3. Hoffman (všichni Montreal).

NY Rangers - NY Islanders 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Branky: 12. Chytil, 21. Kreider, 34. Trocheck - 7. Palmieri, 41. Pelech, 53. Nelson, 55. Lee. Střely na branku: 40:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Lee, 3. Trocheck (všichni NY Islanders).

New Jersey - Calgary 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 26. Graves, 37. Hamilton, 52. Hischier - 12. Kadri, 46. Toffoli. Střely na branku: 20:35. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 13.096. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Hamilton, 3. Vaněček (všichni New Jersey).

Ottawa - Vancouver 4:6 (2:1, 0:1, 2:4)

Branky: 1. Batherson, 20. Hamonic, 55. Stützle, 58. Giroux - 20. a 42. Horvat, 34. Michejev, 49. Ekman-Larsson, 55. Studnicka, 60. E. Pettersson. Střely na branku: 41:28. Diváci: 13.351. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. S. Martin (oba Vancouver), 3. Batherson (Ottawa).

Philadelphia - St. Louis 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky: 31. Allison, 37. Konecny, 40. Cates, 47. Sedlák, 60. Tippett - 46. R. O´Reilly. Střely na branku: 35:28. Diváci: 15.228. Hvězdy zápasu: 1. Sandström, 2. Cates, 3. Konecny (všichni Philadelphia).

Toronto - Vegas 3:4 v prodl. (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 6. a 37. Liljegren (na první Kämpf), 34. Marner - 52. a 61. R. Smith, 1. Roy, 18. Eichel. Střely na branku: 31:20. Diváci: 18.459. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith (Vegas), 2. Liljegren (Toronto), 3. Eichel (Vegas).

Tampa Bay - Edmonton 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky: 10. Hagel, 41. Killorn - 8. Foegele, 23. McDavid, 25. Draisaitl. Střely na branku: 37:29. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. B. Point (Tampa Bay), 3. J. Campbell (Edmonton).

Winnipeg - Dallas 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)

Branky: 24. a 27. Scheifele, 25. Dubois, 39. Mäenalanen, 58. Appleton - 24. Robertson. Střely na branku: 33:22. Diváci: 13.847. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Appleton, 3. Mäenalanen (všichni Winnipeg).

Seattle - Nashville 5:1 (4:0, 0:1, 1:0)

Branky: 1. a 17. Eberle, 8. Borgen, 16. Burakovsky, 59. B. Tanev - 31. F. Forsberg. Střely na branku: 20:25. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. Eberle, 3. Borgen (všichni Seattle).

Los Angeles - Minnesota 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 54. Vilardi. Střely na branku: 30:21. Diváci: 13.558. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Vilardi (oba Los Angeles), 3. Fleury (Minnesota).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 13 11 0 2 54:31 22 2. Detroit 13 7 3 3 39:38 17 3. Toronto 14 7 3 4 40:38 17 4. Tampa Bay 13 7 1 5 42:41 15 5. Florida 13 7 1 5 43:42 15 6. Buffalo 13 7 0 6 50:42 14 7. Montreal 13 6 1 6 37:42 13 8. Ottawa 12 4 0 8 42:44 8

Metropolitní divize:

1. New Jersey 13 10 0 3 47:33 20 2. NY Islanders 14 9 0 5 49:36 18 3. Carolina 12 8 1 3 39:34 17 4. Philadelphia 12 7 2 3 33:29 16 5. NY Rangers 14 6 3 5 39:43 15 6. Washington 14 6 2 6 40:42 14 7. Pittsburgh 12 4 2 6 42:44 10 8. Columbus 12 3 0 9 30:55 6

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 12 8 1 3 38:28 17 2. Dallas 13 8 1 4 47:32 17 3. Colorado 11 6 1 4 40:31 13 4. Chicago 12 5 2 5 34:39 12 5. Arizona 12 5 1 6 35:46 11 6. Minnesota 12 5 1 6 35:41 11 7. Nashville 13 5 1 7 35:45 11 8. St. Louis 11 3 0 8 23:43 6

Pacifická divize:

1. Vegas 14 12 0 2 50:30 24 2. Seattle 14 8 2 4 50:41 18 3. Los Angeles 15 8 1 6 50:53 17 4. Edmonton 14 8 0 6 53:49 16 5. Calgary 12 5 2 5 37:40 12 6. Vancouver 13 4 3 6 47:53 11 7. Anaheim 13 4 1 8 39:61 9 8. San Jose 14 3 3 8 36:49 9