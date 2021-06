Vegas začalo semifinále NHL vítězně, porazilo Montreal 4:1

Las Vegas (USA) - Hokejisté Vegas porazili v úvodním utkání semifinálové série play off NHL Montreal 4:1. Golden Knights vedli na začátku druhé části 2:0, když zvyšoval obránce Alec Martinez. Jeho gól byl nakonec i vítězný. Teprve pak se prosadili i Canadiens, jimž skončila sedmizápasová vítězná série. K úspěchu domácích přispěl gólem a nahrávkou další zadák Shea Theodore, dvě asistence zaznamenal útočník Reilly Smith.

Zápas se odehrál bez českého zastoupení. Útočníci Tomáš Nosek (Vegas) i Michael Frolík (Montreal) zůstali jen mezi náhradníky. Po velmi dobrém nástupu kanadského celku, kdy se několikrát vyznamenal strážce domácí branky Marc-Andre Fleury, na jehož kontě bylo po skončení zápasu 28 zákroků, otevřel před polovinou první třetiny skóre dobře mířenou ranou od modré čáry Theodore. Uspěl i díky tomu, že gólman Carey Price měl zakrytý výhled.

"Byl to ve správný čas hodně důležitý gól," uvedl domácí kouč Peter DeBoer. "Soupeř vstoupil do zápasu výborně a nám se těch prvních deset patnáct minut zrovna moc nepovedlo. Zvládnout to nám ale pomohl Flower několika skvělými a důležitými zákroky," ocenil podíl zkušeného brankáře na příznivém výsledku kapitán vítězů Mark Stone.

Hosté prohrávali poprvé od čtvrtého zápasu 1. kola proti Torontu. Série 447 minut a osmi sekund, kdy neprohrávali, je ve vyřazovacích bojích NHL druhá nejdelší v historii. Rekord je i tak v držení slavného klubu, neboť tým Canadiens z roku 1960 neztrácel 488 minut a 38 sekund.

Právě Theodore pak připravil na začátku druhé dvacetiminutovky gól pro Martineze, když mu ideálně nahrál místo avizované střely. Po polovině zápasu sice snížil svým prvním gólem v play off v kariéře v NHL mladý útočník Cole Caufield, jenže už o 53 sekund později se prosadil Mattias Janmark. "Je to škoda, myslím, že jsme tam měli šance, abychom se vrátili do zápasu," litoval Caufield.

Ve třetím dějství se zapsal mezi střelce ještě i třetí ze šesti obránců vítězného týmu Nick Holden. Golden Knights se tak stali teprve druhým týmem, v jehož řadách skórovali v jediném zápase 3. kola Stanley Cupu tři beci. Před nimi se to povedlo Pittsburghu v roce 1991. Hosté nakonec neodvrátili porážku ani více než čtyřminutovou hrou bez gólmana.

Canadiens po operativním přeskupení divizí v důsledku boje s koronavirem a vytvoření jedné, v níž byla výhradně kanadská mužstva, sehráli první zápas na půdě USA od 7. března loňského roku, tedy po 464 dnech. "Pro všechny je to teď trochu nové, když hrajete s týmem, proti němuž jste nenastoupili ani jednou za celou sezonu. Je jasné, že domácí mají svou sílu, ale stejně tak ji máme i my," konstatoval trenér Dominique Ducharme.

Druhý zápas série na čtyři vítězné duely, který se bude hrát opět v Las Vegas, je na programu v noci ze středy na čtvrtek.

Semifinále play off NHL - 1. zápas: Vegas - Montreal 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Branky: 10. Theodore, 23. Martinez, 33. Janmark, 51. Holden - 33. Caufield. Střely na branku: 30:29. Diváci: 17.884. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. R. Smith, 3. M.-A. Fleury (všichni Vegas).

Kanadské bodování play off NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 12 19 (5+14) 2. MacKinnon (Colorado) 10 15 (8+7) 3. Pastrňák (Boston) 11 15 (7+8) 4. Point (Tampa Bay) 12 13 (9+4) 5. Killorn (Tampa Bay) 12 13 (6+7) 6. Rantanen (Colorado) 10 13 (5+8) 7. Stamkos (Tampa Bay) 12 13 (5+8) 8. Landeskog (Colorado) 10 13 (4+9) 9. Pageau (NY Islanders) 13 13 (3+10) 10. Marchand (Boston) 11 12 (8+4) 25. Krejčí (Boston) 11 9 (2+7) 68. Nečas (Carolina) 11 5 (2+3) 71. Palát (Tampa Bay) 12 5 (2+3) 166. Gudas (Florida) 6 2 (1+1)