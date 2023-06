Vegas se raduje ze zisku Stanleyova poháru

Las Vegas - Hokejisté Vegas získali ve své šesté sezoně v NHL poprvé Stanleyův pohár. Finále s Floridou uzavřeli výhrou 9:3, kterou řídil hattrickem Mark Stone, a sérii ovládli 4:1. Třemi body za asistence přispěli k vítězství i Shea Theodore a Jack Eichel, který vyhrál produktivitu play off s 26 body (6+20). Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací části dostal Jonathan Marchessault, který bodoval ve všech finálových zápasech (4+4).

Florida nastoupila bez svého lídra Matthewa Tkachuka a prohrávala od 12. minuty, ve které se prosadil v oslabení Stone. Vzápětí zvýšil Nicolas Hague.

Naději dal hostům v úvodu druhé třetiny Aaron Ekblad, ale Vegas v rozmezí 31. až 40. minuty odskočil až na 6:1. Postupně skórovali Alec Martinez, Reilly Smith, Stone a Michael Amadio.

Sedmý gól přidal ve 49. minutě Ivan Barbašev, Panthers kontrovali trefami Sama Reinharta a Sama Bennetta. Stone zkompletoval hattrick v 55. minutě při risku soupeře bez gólmana a skóre uzavřel Nicolas Roy.

Ve finále hrál jediný český hráč. V zadních řadách Floridy nastupoval Radko Gudas, který vyhrál v play off statistiku hitů. Na druhé straně byl v širším kádru brankář Jiří Patera, ale nebude zapsán mezi vítěze poháru, protože při debutu v NHL v této sezoně odchytal jen dva duely a do play off vůbec nezasáhl.

Florida se povzbuzovala obratem z úvodního kola vyřazovací části, ve které proti Bostonu otočila sérii z 1:3, a začala aktivně. Velkou šanci ale v úvodu zahodil Anton Lundell, který se po chybě Vegas v rozehrávce ocitl sám před Adinem Hillem. Domácí gólman se vytáhl zákrokem.

Panthers se v sérii nemohli opřít o přesilové hry. Nevyužili ani jednu a tentokrát v ní dokonce inkasovali. Stone vybojoval na obranné čáře puk a vedl přečíslení dva na jednoho, které zakončil přesnou střelou nad lapačku Sergeje Bobrovského. Vegas se v krátkém sledu dostal do dalších dvou brejkových situací a z druhé udeřil z dorážky Hague.

Ekblad vstřelil od modré čáry kontaktní gól, ale v polovině utkání se Vegas nadechli k náporu, který vyjádřili čtyřmi trefami. Martinez se prosadil z pravého kruhu a za necelé dvě minuty zvýšil Smith, který po efektní přihrávce Williama Karlssona střílel do odkryté branky. Stone překonal Bobrovského z levého kruhu a po jeho gólu se začalo z ochozů poprvé ozývat mohutný pokřik: "My chceme pohár!" Euforii na stadionu ještě pozvedl Amadio z dorážky dvě sekundy před koncem druhé třetiny.

Florida zápas nevzdala a v posledním dějství přestřílela domácí 21:7, ale první změnu udělal z dorážky Barbašev. Hosté byli přeci jen za aktivitu odměněni. Reinhart zamířil přesně z pravého kruhu a střelu Bennetta od modré čáry tečoval do vlastní branky Alex Pietrangelo. Závěr ale patřil Vegas. Stone trefil prázdnou branku z obranného pásma až na třetí pokus: předtím trefil tyč a podruhé minul. Kanonádu završil zblízka Roy.

Finále Stanleyova poháru - 5. zápas: Vegas Golden Knights - Florida Panthers 9:3 (2:0, 4:1, 3:2) Branky a nahrávky: 12. Mark Stone, 14. Hague (Eichel, Marchessault), 31. Martinez (Eichel, Pietrangelo), 33. R. Smith (W. Karlsson, Theodore), 38. Mark Stone (Howden, Stephenson), 40. Amadio (R. Smith), 49. Barbašev (Eichel, Theodore), 55. Mark Stone, 59. N. Roy (Theodore, McNabb) - 23. Ekblad (Cousins), 49. Reinhart (Bennett, Montour), 52. Bennett (Forsling, Reinhart). Rozhodčí: Rooney, Sutherland - Barton, Murchison. Vyloučení: 1:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 32:35. Diváci: 19.058. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Eichel, 3. Martinez (všichni Vegas). Konečný stav série: 4:1. Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašev - Mark Stone, Stephenson, Howden - Amadio, W. Karlsson, R. Smith - Kolesar, N. Roy, W. Carrier. Trenér: Cassidy. Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura - Duclair, Barkov, Lundell - Reinhart, Bennett, Verhaeghe - Cousins, E. Staal, Lomberg - Dalpe, Colin White, Denisenko. Trenér: Maurice.