Vegas přestřílelo Floridu 7:2, třemi body se blýskl Marchessault

Las Vegas - Hokejisté Vegas ve druhém finále play off NHL porazili Floridu 7:2 a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Dvěma góly a jednou asistencí řídil výhru Golden Knights Jonathan Marchessault. Dvě trefy obstaral útočník Brett Howden. Obránce Floridy Radko Gudas po tvrdém hitu Ivana Barbaševa utkání nedohrál.

Vegas svůj gólový příděl rozdělilo do všech tří třetin. Jako první se v osmé minutě v přesilové hře prosadil nejlepší střelec týmu v play off Marchessault. Dvě minuty před první sirénou zvýšil na 2:0 obránce Alec Martinez, jenž vstřelil svou první branku v probíhajících vyřazovacích bojích.

V té době již na ledě chyběl Gudas, kterého v první třetině tvrdým zákrokem ramenem vyřadil ze hry Barbašev. Český bek před nuceným odstoupením odehrál dvě minuty a 11 sekund a za svůj krátký pobyt na ledě stihl rozdat dva hity.

"Ztráta hráče Radkova typu je v play off vždycky nepříjemná. Jeho fyzická hra je pro nás velmi důležitá. Nejde však jen o ni, kvalita jeho hry je v posledních zápasech na velmi vysoké úrovni," řekl o Gudasovi trenér Panthers Paul Maurice.

Ve druhé třetině dali Golden Knights dva góly během sedmi minut a v čase 27:10 vyhnali z branky Sergeje Bobrovského. Na rozdíl tří gólů zvýšil Nicolas Roy a čtvrtou trefu Vegas přidal Howden.

Ruský brankář ve finále zatím marně hledá pohodu ze semifinálové série proti Carolině. Zatímco proti Hurricanes branku zavřel a chytal s úspěšností přesahující 96,5 procenta, v dosavadním průběhu finále se trápí. Ze 46 střel inkasoval osm branek a jeho úspěšnost nesahá ani k 83 procentům.

"Sergej v minulých sériích chytal skvěle, vstup do finále mu ale nevyšel podle představ, tak jsme ho vystřídali a dali mu čas k odpočinku. Jestli ve třetím utkání nastoupí on, nebo Alex Lyon, jsme zatím neřešili," uvedl trenér Maurice.

Florida po 14 vteřinách hry ve třetí části snížila na 1:4, z kontaktní branky se však radovala jen chvíli. Marchessault druhou trefou v zápase zvýšil na 5:1 a v čase 50:33 přidal pojistku Mike Amadio.

Marchessault prodloužil svou bodovou sérii na sedm zápasů, čímž vyrovnal klubové maximum v play off. V posledních 12 zápasech dal dvaatřicetiletý kanadský forvard 12 branek a je druhým nejlepším střelcem probíhajících bojů o Stanley Cup.

"Hraje teď opravdu skvěle. Nejde o to, že dává góly, ale o to, že je dává v důležitých momentech," chválil Marchessaulta Martinez. “Padá mu to. To je pro nás skvělé,” dodal Jack Eichel, jenž spoluhráči z první útočné formace připravil obě trefy. Tu druhou poté, co ve 38. minutě dočasně opustil zápas po tvrdém střetu s Matthewem Tkachukem.

"Hraje tvrdě, ale myslím, že ten hit byl čistý. Hokej je kontaktní sport, občas se stane, že vás někdo dohraje. Je potřeba se z toho oklepat a jít dál,” řekl Eichel.

Ve třetí části se prosadil také Tkachuk. Nejproduktivnější hráč Panthers v 53. minutě svým prvním finálovým gólem upravil skóre na 2:6. Poslední slovo ale měli domácí. Divoký zápas uzavřel opět Howden.

V závěru rozhodčí stejně jako v prvním duelu rozdali několik osobních trestů. Celkově mezi hráče rozdělili 148 trestných minut, což je podle statistik americké televize ESPN druhý nejvyšší počet v historii finálových bitev.

Nejtrestanějším hráčem utkání byl Tkachuk, jenž ke dvěma desetiminutovým trestům přidal jeden menší za hrubost. “Hrajeme fyzický hokej a ve druhé půlce sezony kvůli tomu pravidelně vyhráváme. V lize není tým, který by nás v tomto směru dokázal zaskočit,” řekl americký útočník.

V sérii proti Vegas ale Florida na svou nedisciplinovanost doplácí. Golden Knights dali v přesilových hrách již čtyři branky a s 12 trefami v prvních dvou zápasech zaznamenali nejlepší start do finálové série v éře od sezony 1967/68.

Vegas po dvou jednoznačných výhrách nakročilo k prvnímu Stanley Cupu v klubové historii. Florida se pokusí zdramatizovat finálovou sérii na domácím ledě. "Myslím, že v domácím prostředí před našimi skvělými fanoušky můžeme sérii srovnat," řekl Tkachuk.

Finále Stanleyova poháru - 2. zápas:

Vegas Golden Knights - Florida Panthers 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

Branky: 8. Marchessault (Stephenson, Eichel), 18. Martinez (Barbašev, Marchessault), 23. N. Roy (Carrier, Whitecloud), 28. Howden (Stone, Stephenson), 43. Marchessault (Eichel), 51. Amadio (Karlsson), 58. Howden (Amadio, Carrier) - 41. Lundell (Duclair), 53. M. Tkachuk (Bennett, Mahura). Rozhodčí: Kozari, Rooney - Murchison, Kovachik. Vyloučení: 7:7, navíc Barabašev, Kolesar, Whitecloud, R. Smith, Howden - M. Tkachuk, Fitzgerald, Duclair, E. Staal, Cousins, Reinhart 10 min. Využití: 2:0. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18:561. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Barabašev, 3. Howden (všichni Vegas). Stav série 2:0.

Sestavy:

Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašev - M. Stone, Stephenson, Howden - Amadio, W. Karlsson, R. Smith - Kolesar, N. Roy, Carrier. Trenér: Cassidy.

Florida: Bobrovskij (28. Lyon) - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura, Fitzgerald - Duclair, Barkov, Verhaeghe - M. Tkachuk, Bennett, Cousins - Reinhart, Lundell, Lomberg - Dalpe, E. Staal, White. Trenér: Maurice.