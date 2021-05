Vegas přestříleli Minnesotu 6:2 a slaví postup do druhého kola Stanley Cupu

New York - Hokejisté Vegas porazili v rozhodujícím sedmém zápase prvního kola play off NHL Minnesotu 6:2 a jako sedmý celek si zajistili účast ve čtvrtfinále zámořské ligy. Hattrickem pomohl Golden Knights k postupu švédský útočník Mattias Janmark. Tým Vegas ve 2. kole doplnil svého příštího soupeře Colorado, Winnipeg, Boston, Tampu Bay, New York Islanders a Carolinu.

Golden Knights rozhodli sedmý zápas v jeho druhé polovině, ve které vstřelili tři góly. Skóre otevřel v šesté minutě povedenou individuální akcí Janmark. Osmadvacetiletý Švéd vybojoval kotouč, prodral se přes bránícího Iana Colea a blafákem ve stylu krajana Petera Forsberga si poradil s brankářem Camem Talbotem. V závěru první části srovnal Zach Parise, který před brankou tečoval nahození Ryana Sutera od modré čáry.

Zpět do vedení poslal Golden Knights na začátku druhého dějství obránce Nicolas Hauge, Wild ale zásluhou přesilovkové branky Kirilla Kaprizova opět vyrovnali. Nejproduktivnější nováček základní části si sjel do předbrankového prostoru a úplně osamocený využil přihrávku Matse Zuccarella.

Vítěznou branku vstřelil v 28. minutě Max Pacioretty, který nastoupil do prvního utkání po třináctizápasové pauze způsobené zraněním. Tentokrát už Wild odpověď neměli a domácí tým zbytek zápasu ovládl. Ještě do přestávky zvýšil Zach Whitecloud a ve třetí třetině Janmark dvěma góly zkompletoval svůj první hattrick v bojích o Stanley Cup. "Dát hattrick v sedmém utkání série je sen každého hokejisty. Stále nemůžu uvěřit, že se to povedlo zrovna mně," řekl švédský útočník.

Brankář Golden Knights Marc-André Fleury předvedl 19 zákroků a připsal si 85. výhru v play off. Ze šestého místa historických tabulek ztrácí tři vítězství na dvojici Ed Belfour, Billy Smith.

Peter DeBoer potvrdil, že umí své týmy na sedmý duel připravit, v rozhodujících zápasech má dvaapadesátiletý trenér Vegas stoprocentní bilanci. "Jsem na kluky opravdu hrdý. Nehledali jsme žádné výmluvy, jen jsme se snažili jít za naším cílem. Věděli jsme, že nás čeká těžká série, že Minnesota je výborný soupeř, ale dokázali jsme přes něj přejít a teď se těšíme na sérii proti Coloradu," řekl DeBoer.

Série mezi dvěma nejlepšími týmy základní části NHL začne v noci z neděle na pondělí. O posledním účastníkovi 2. kola se rozhodne mezi Montrealem a Torontem, Maple Leafs vedou v sérii 3:2.

Páteční výsledek 1. kola play off NHL:

Západní divize - 7. zápas: Vegas - Minnesota 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky: 6., 53. a 57. Janmark, 23. Hague, 28. Pacioretty, 34. Whitecloud – 17. Parise, 25. Kaprizov. Střely na branku: 35:21. Diváci: 12.156 (omezená kapacita). Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Pacioretty, 3. Whitecloud (všichni Vegas). Konečný stav série 4:3.