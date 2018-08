Praha - Vedro neopustí Česko ani v dalších týdnech. V neděli se vysoké teploty sice zmírní o pár stupňů, od úterý bude ale teplota opět stoupat k extrémně nadprůměrným teplotám kolem 35 stupňů Celsia. Od konce příštího týdne by měly maximální teploty dosahovat průměrných 26 stupňů a v týdnu na přelomu srpna a září by měly klesnout na zhruba 24 stupňů. Sucho bude ale pokračovat dál, srážky v podobě bouřek a přeháněk budou spíše lokální. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Celé období od 6. srpna do 2. září tak bude podle meteorologů teplotně nadprůměrné, z hlediska srážek bude průměrné. "Srážky zejména v první polovině období budou mít převážně lokální charakter, proto nelze očekávat všeobecné zmírnění vláhového deficitu," uvedli meteorologové.

Nebývale vysoké teploty teď ale panují v celé Evropě od Skandinávie po Řecko, vůbec nejvíce přitom ukazují teploměry v Portugalsku a Španělsku, kde v pátek dosahovaly teploty v některých oblastech dokonce k 45 stupňům Celsia. Vlna veder si v zemi dosud vyžádala tři mrtvé.

Průměrná teplota v období od 6. srpna do 2. září činí v Česku 17,5 stupně. Zatím nejtepleji bylo v této době před třemi lety, kdy bylo v průměru 21,6 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1978 s průměrnou teplotou 13,9 stupně.