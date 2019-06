Vedro dnes lámalo teplotní rekordy, bylo až 38,9 stupně

Praha - Česko má nový teplotní rekord pro měsíc červen. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 38,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2000 bylo o 0,7 stupně nižší. Teplotní rekordy pro 26. červen dnes byly překonány na více než 90 procentech dlouhodobě měřicích stanic, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Kromě Doksan se teploty dostaly přes 38 stupňů Celsia v Plzni-Bolevci. Meteorologové tam naměřili 38,1 stupně.

Přes 37 stupňů dnes bylo v Ústí nad Labem-Vaňově (37,8 stupně), na většině měřicích stanic v Praze nebo například v Teplicích, kde mají po dnešku nový červnový rekord s hodnotou 37,2 stupně Celsia. Teplická stanice přitom měří více než 100 let.

Teplotní maxima pro 26. červen dnes padla na více než 90 procentech stanic, které zaznamenávají teplotu alespoň tři desetiletí. Bylo mezi nimi i deset z celkem 11 stanic s délkou záznamů přesahujících 100 let. Kromě Teplic k nim patří například stanice v Opavě, Přerově, Táboře či na Milešovce. Jedinou "stoletou" stanici, kde rekord odolal, byl v Bystřici pod Hostýnem.

Nový rekord pro dnešní den bude mít s největší pravděpodobností i pražské Klementinum, které zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775 a kde se dnes odpoledne pohybovala rtuť teploměru kolem 36 stupňů, zatímco dosavadní maximum bylo 35,6 stupně Celsia. Hodnotu ale budou meteorologové ještě upřesňovat, řekla ČTK Jana Hujslová z ČHMÚ.

Absolutně nejvyšší teplota v Česku, která má hodnotu 40,4 stupně Celsia, byla naměřena 20. srpna 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Jen o dvě desetiny stupně chladněji bylo koncem července 1983 v pražské Uhříněvsi.

Počasí překonalo v Plzeňském kraji rekordy na všech stanicích

Tropické počasí překonalo v Plzeňském kraji dosavadní teplotní rekordy pro dnešní den na všech stanicích. Tropické hodnoty nad 30 stupňů zaznamenali meteorologové i na horách. Nejtepleji bylo v Plzni - Bolevci, kde se odpoledne teploměr vyšplhal až na 38,1 stupně. V Karlovarském kraji měly dnes nejvyšší teplotu shodně Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, všude bylo 35,7 stupně, řekla ČTK Marta Suchá z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Stanice v Bolevci dnes svůj dosavadní rekord pro dnešní den překonala o 4,7 stupně. Stanice v Chebu měla dosavadní rekord 32 stupňů. Tropické počasí panovalo v regionu už od dopoledne. Stanice v Bolevci zaznamenala například už v 10:00 teplotu 29,2 stupně, v poledne už 33,9 stupně.

Většina dosavadních rekordů pro dnešek byla na západě Čech z roku 1994. Dnes počasí překonalo i regionální teplotní rekordy pro Plzeňský i Karlovarský kraj. V Plzeňském kraji bylo dosud 26. června nejtepleji v roce 1994 v Klatovech, kdy tam přístroje ukázaly 33,7 stupně. Dnes teploměr v Klatovech vyšplhal na 34,6 stupně. Rekord pro Karlovarský kraj byl pro dnešek 32,2 stupně, rovněž z roku 1994, a pocházel z Františkových Lázní.

Kromě Bolevce dnes meteorologové zaznamenali vysoké teploty například ve Stříbře (36,7 stupně) nebo v Plzni - Mikulce (37,1 stupně). Mikulka, kde sídlí plzeňští meteorologové, ale nemá zatím třicetiletou řadu měření. V Dobřanech bylo 36,1 stupně. Nad 30 stupňů se vyšplhala i teplota na Šumavě - v Hojsově Stráži naměřily přístroje 31,8 stupně.

Kromě tropického dne má za sebou region i tropickou noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji takovou noc zaznamenala stanice Přimda ve vyšší nadmořské výšce v Českém lese, kde byla nejnižší noční teplota 20,5 stupně. V Karlovarském kraji zaznamenala rovněž výše položená Dyleň nejnižší noční teplotu 22,9 stupně. V dalších dnech čekají podle Suché region ještě teplejší noci.

V Č. Budějovicích naměřili 35,1 stupně Celsia, nejvíce za 84 let

V Českých Budějovicích dnes meteorologové naměřili 35,1 stupně Celsia. Dosavadní maximum pro 26. červen bylo z roku 1935. Tehdy v Českých Budějovicích vystoupala teplota na 33,5 stupně Celsia. Teplotní rekordy pro dnešní den padly téměř na všech stanicích na jihu Čech. ČTK to řekl Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.

"Vysoké teploty jsme zaznamenali na území celého kraje, a to i ve vyšších polohách," uvedl. Například na šumavském Churáňově dnes naměřili 29,7 stupně Celsia. To znamená překonání teplotního rekordu z roku 1994, kdy tam bylo 28 stupňů Celsia. Stanice na Churáňově se nachází ve výšce 1118 metrů nad mořem.

Maňhal uvedl, že ve čtvrtek lze očekávat v Jihočeském kraji tropické teploty, ale hodnoty o pár stupňů klesnou. Podle předpovědi se budou pohybovat v rozmezí 28 až 31 stupňů Celsia. V pátek a v sobotu se pak ještě o o něco ochladí a možná se místy vyskytnou i přeháňky.

V Olomouckém kraji padly rekordy na deseti dlouhodobých stanicích

V Olomouckém kraji dnes padly teplotní rekordy na deseti z 11 dlouhodobě měřících stanicích. Nejvyšší teplota byla v Javorníku na Jesenicku, kde dosáhla 34,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 2006 zde byl překonán o 0,8 stupně. Horko bylo i v ostatních částech kraje, místy byly překonány i rekordy z roku 1965, řekl dnes ČTK Tomáš Ostrožlík z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. V důsledku vysokých teplot se zaplnila především koupaliště, lidé je obsadili ve všech částech kraje.

"Stanic, které měří 20 a více let, je v Olomouckém kraji 11. Kromě Prostějova byl překročen rekord pro dnešní den na všech stanicích. Zatím nejvyšší teplota byla v Javorníku. Druhá nejvyšší teplota, 33,9 stupňů, byla na stanici Dubicko na Šumpersko. Dosavadní rekord byl rovněž z roku 2006 a činil 31,0 stupňů," uvedl Ostrožlík.

V Olomouci meteorologové naměřili 33,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1965 byl překonán o 0,9 stupně. V Přerově naměřili meteorologové 32,9 stupně, i tam byl překonán rekord z roku 1965 a to 0,6 stupně. Podle Ostrožlíka by se v příštích dnech mělo postupně ochladit. Ve čtvrtek to pocítí nejdřív lidé na severu kraje, kde teplota klesne zhruba o osm stupňů. "Na jihu Olomouckého kraje může teplota ještě dosáhnout 30 stupňů," doplnil meteorolog. V pátek očekávají odborníci v kraji 23 až 26 stupňů Celsia, o víkendu teplota zase poroste.

Kvůli vedrům se během dne řada lidí stáhla k vodním plochám a koupalištím. Plno bylo na olomoucké plovárně i ve Šternberku na Olomoucku. Přerovská radnice po dvoudenní pauze opět otevřela koupaliště v místní části Penčice.

V Přerově dnes strážníci kvůli vedrům kontrolovali rozpálená parkoviště. "Na betonové výhni kontrolují vozidla, avšak nikoliv s cílem zjistit, zda parkují správně, ale zda se v nich nenachází děti či psi. Apelujeme na všechny, aby nenechávali ve vozidlech ani své potomky, ani své domácí miláčky. Veřejnost žádáme, aby v případě, že si všimnou osoby nebo zvířete uzavřeného ve vozidle ve sluneční výhni, aby volali na tísňovou linku 156," uvedl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

V celém Česku bude nad 31 stupňů, v Čechách až 37 stupňů

V celém Česku dnes teploty zřejmě vystoupají nad 31 stupňů Celsia, a na většině území Čech dokonce až na 37 stupňů. Menší horko bude hlavně na pomezí Čech a Moravy. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Horko podle ní potrvá až do pozdního večera.

Pro celou zemi vyhlásil ústav výstrahu do 21:00. Teploty 33 až 37 stupňů předpovídají meteorologové pro většinu západní poloviny ČR - Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj, většinu Libereckého kraje, západní část Královéhradeckého a Pardubického kraje a severozápadní cíp Vysočiny.

O něco nižší vedra, až 34 stupňů, očekává ČHMÚ na většině území Moravy a Slezska - v celém Jihomoravském a Zlínském kraji a většině Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Nejmenší vedra, ačkoli stále přesáhnou 31 stupňů, budou podle meteorologů na většině území Vysočiny, východních částech Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje, v severní části Olomouckého kraje a také v některých oblastech Moravskoslezského kraje.

Lidé by podle ČHMÚ měli ve vedrech pamatovat na dodržování pitného režimu. Pít by měli hlavně neslazené nealkoholické nápoje. Také by lidé raději měli omezit fyzickou zátěž a nepobývat odpoledne na přímém slunci. Pozor by lidé měli dávat na malé děti, seniory či nemocné a děti či zvířata nenechávat v zaparkovaných autech.