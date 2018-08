Praha - Nejzásadnější je podle nové vedoucí odboru protidrogové politiky úřadu vlády Jarmily Vedralové pustit se do práce na nové protidrogové strategii do roku 2027. Koncepční dokument, kterým se řídí i financování, musí vláda schválit do konce roku. Ostatní kroky bude Vedralová komentovat, až se více seznámí s chodem úřadu, řekla dnes v rozhovoru s ČTK. Obsazení funkce kritizovali zástupci neziskového sektoru pracující se závislými i její předchůdce Jindřich Vobořil, který odbor vedl osm let. Vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby její jmenování ještě zvážil.

"Nějaké teze a myšlenky mám, ale ráda bych je prokonzultovala s odbornou společností a resorty," uvedla ke svému prvnímu úkolu. Za svůj přístup označila vyváženost prevence a represe a protidrogovou politiku založenou na důkazech a dobré praxi v zahraničí. "Nedostatek času, který máme, není pro přípravu takového důležitého dokumentu komfortní," dodala.

Vobořil, který v květnu z vedení odboru a z funkce národního protidrogového koordinátora odešel z osobních důvodů, před odchodem hotovou strategii představil. Doporučil například výraznější zdražení cigaret a alkoholu či využití procenta z daní z alkoholu, tabáku a hazardu na prevenci a léčbu. Hlavním cílem dokumentu není vymýtit kouření či pití, ale minimalizovat škody a dopady.

Podle Vedralové to bude jeden z podkladů, který bude při přípravě nového dokumentu diskutovaný. Na strategii naváže akční plán s úkoly, termíny i detaily financování, který by měl kabinet projednat počátkem příštího roku. Vobořil zastával zároveň také funkci národního koordinátora pro protidrogovou politiku, Vedralová do této pozice zatím jmenována nebyla. Musí to udělat předseda vlády, který je jejím nadřízeným.

Konkrétně chce nová ředitelka představit své kroky později. "Jsem ve funkci druhý den. Zatím se hlavně seznamuji s chodem odboru," dodala. Dosud pracovala jako vedoucí oddělení zdravotních programů na odboru zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví. Protidrogové politice se tam věnovala od roku 2001, uvedla. Podílela se například na tvorbě minulého i současného protikuřáckého zákona, tvorbě akčních plánů v oblasti tabáku a alkoholu nebo rozdělování dotací.

Podle Vobořila ale její oddělení nepracovalo dobře, kritizuje jej za neplnění akčních plánů v oblasti tabáku a alkoholu a bojkot moderního přístupu k léčbě závislostí, za který bylo Česko dosud mezinárodně oceňované. Vobořilem prosazovaná strategie "harm reduction", tedy minimalizace škod, která zahrnuje například substituční léčbu nebo výměnu použitých injekčních stříkaček, je podle Vedralové jen jedna ze součástí protidrogové politiky. "Nepomáhá protidrogová politika bez prevence a nefunguje ani bez represe," řekla.

Podle Vobořila je Vedralová nejhorší z uchazečů, kteří se do výběrového řízení hlásili, zastává totiž politiku represí. "Tvrdá represe dle dlouhodobých zkušeností ze světa nenese v oblasti nelegálních drog žádné pozitivní výsledky," napsal dnes ČTK Vobořil. Vedralová jeho kritiku nechápe. "Nevím, z čeho vychází," uvedla.

Volbou jsou znepokojení i odborníci, kteří se závislými pracují. Ministerstvo dlouhodobě kritizují za nedostatečné financování svého oboru a špatné rozdělování dotací. Obávají se také, že výběr úřednice z ministerstva zdravotnictví bude znamenat omezení sociálních a dalších aspektů léčby závislostí.

"Nerozumíme tomu, že na post ředitele odboru protidrogové politiky není vhodným adeptem například renomovaný a uznávaný expert na protidrogovou politiku, ale pracovník s praxí z ministerstva zdravotnictví. Vážně přemýšlíme nad tím, jaký signál nám tím stát vlastně dává," uvedla v prohlášení Helena Rampachová, předsedkyně rady Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Narážela tak na jméno Viktora Mravčíka z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, který se o post také ucházel.

Funkce zůstává pod úřadem premiéra, mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová dnes ČTK sdělila, že téma přesunu zatím znovu otevřeno nebylo. I podle Vedralové je otázka přesunu pod ministerstvo zatím předčasná. Ke kritice Pirátů, že je nominantkou ČSSD, řekla, že členství ve straně má už nějakou dobu pozastavené.

Protidrogová politika je široké téma. V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Alkohol si denně dá 600.000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí. Asi 120.000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiáty je závislých kolem 47.000 osob. Léky nadužívá asi 900.000 Češek a Čechů.