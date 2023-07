Vedra pokračují, výrazné ochlazení nepřinesly ani silné bouřky

Praha - Vlna veder v Česku pokračuje, po tropickém víkendu teploty znovu šplhaly přes 35 stupňů, třetí den po sobě padaly rekordy. Nejtepleji bylo dnes v Plzni-Bolevci, kde naměřili 36,5 stupně Celsia. Jen mírné a krátkodobé ochlazení přinesly na některých místech silné lokální bouřky, které dorazily odpoledne a postupovaly ze středních Čech dál na jih a východ země. Horký bude celý tento týden, hlavně jeho začátek a konec, občas zaprší a přijdou další bouřky. Vedra znamenají zátěž především pro seniory či nemocné lidi, dopadají také na zvířata.

Meteorologové prodloužili výstrahu před vysokými teplotami do úterý, na východě země až do středy. Kvůli teplému a suchému počasí platí v celé zemi až do odvolání výstraha před vznikem požárů. Dnešní bouřky podle meteorologů riziko nijak výrazně nesníží. Některé kraje už zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky či okolí skladů sena a slámy.

Teplotní rekordy dnes zaznamenalo 25 ze zhruba 160 dlouhodobě měřících stanic. Víc než 34 stupňů teploměr ukázal na sedmi místech. Nová maxima pro 10. červenec jsou zejména z jižní a jihozápadní části republiky. Dnešní rekord z Plzně-Bolevce překonal dosavadní maximum 34,6 stupně Celsia z roku 1984. V Kuchařovicích na Znojemsku meteorologové naměřili 35,3 stupně, ve stanici Neumětely na Berounsku 34,9 stupně, což ale nebyl rekord.

Záchranáři v horkých dnech častěji vyjíždějí k pacientům s interními obtížemi, roste počet kolapsových stavů, zdravotníci pomáhají hlavně starším či chronicky nemocným lidem. Odborníci upozorňují, že lidské tělo potřebuje ve vedrech až čtyřikrát víc vody, vypotit může až deset litrů za den. Pohyb není nutné zcela vynechat, vhodné je ale zpomalit a ubrat kilometry, uvedla fyzioterapeutka Iva Bílková. "Tělo se snaží udržet svou teplotu na přijatelné úrovni pomocí potu, který odpařuje, a tím se ochlazuje. Zvyšuje se riziko dehydratace, která může vést ke křečím, nevolnosti až zvracení, bolestem hlavy nebo poruchám zraku," vysvětlila.

Úpal vznikne, když tělo není schopné se dostatečně ochlazovat. "V extrémních případech pak hrozí tepelný šok, který končí bezvědomím a je stavem ohrožujícím život," doplnila.

Tropické počasí dopadá i na zvířata volně žijící ve městech, mohou trpět žízní. Bazénky a jezírka s kolmými stěnami nebo i poloprázdné konve a kbelíky ale pro ně představují nebezpečí, při pádu do nich se mohou utopit. Lidé jim mohou pomoci tím, že v zahradách, parcích nebo vnitroblocích umožní ptákům, včelám, ježkům, zajícům, veverkám a dalším přístup k vodě. Umístí tam mělké misky s vodou nebo do bazénů či jezírek plovoucí prkna, aby se pohodlně napili a neutopili, informoval Český svaz ochránců přírody.

Ptáci se během tropického počasí potýkají i s dalším problémem, a tím jsou rozžhavené hnízdní dutiny. Záchranné stanice tak denně přijímají desítky ptáčat, která kvůli tomu předčasně opustila hnízdo, hlavně rorýsů.

Nynějšímu horkému počasí neodolalo krkonošské sněhové pole ve tvaru bývalého Československa známé jako Mapa republiky. Roztálo v sobotu 8. července, tedy o den dříve než loni. Předloni sněhové pole na úbočí Studniční hory zmizelo až 13. července.

Meteorologové zjistili, že počet tropických dnů, kdy maximální denní teplota přesáhne 30 stupňů Celsia, v Česku za posledních 60 let rychle roste. Zatímco v letech 1961 až 1990 jich bylo v součtu 7691, v dalších 30 letech jich napočítali 17.236.

Takzvaných supertropických dnů, kdy je nad 35 stupňů, bylo v letech 1991 až 2020 dohromady 1237, což je téměř devětkrát víc než v předchozích třiceti letech.

V Praze kvůli vedru dnes ve 13:00 vyjely kropicí vozy, v ulicích jsou i mlžítka

Do ulic v centru Prahy dnes po poledni kvůli vysokým teplotám vyjely kropicí vozy, zhruba po hodině kropení přerušily, protože začalo pršet. ČTK to řekli mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) Jiří Wolf a Pražských služeb Alexandr Komarnický. Poprvé letos vozy vyjely v neděli. Kropení a mlžení je součástí každoroční letní údržby komunikací, vozy vyjíždějí vždy, když tři dny po sobě teploty překročí 25 stupňů Celsia. V pražských ulicích také Pražské vodovody a kanalizace (PVK) jako každý rok rozmístily mlžítka pro ochlazení chodců.

Vozy na pokyn TSK vysílají Pražské služby, využívají pitnou vodu z běžného vodovodního řadu, kterou nabírají v několika desítkách určených hydrantů. Vzhledem k hlášeným bouřkám TSK dnes zvažovala, zda zhruba 20 vozů do ulic v Praze 1, 2 a 3 vyšle, s ohledem na stále trvající vysoké teploty to nakonec učinila. Řidiči podle Komarnického asi po hodině kropení kvůli dešti přerušili. "Pražské služby mají nicméně na dnešek i pro další dny pro případ potřeby pro celou metropoli k dispozici plný počet vozidel," uvedl.

Dodal, že kropení a mlžení osvěžuje klima ve městě, ale zejména snižuje prašnost a intenzitu přízemního ozonu, který je pro lidský organismus dráždivý. Pitnou vodu podle něj firma využívá proto, že cílem je ochladit nejen ulice, ale i jejich uživatele. "Zkrápí chodce, cyklisty, ale i zvířata, kteří tak s vodou přicházejí do kontaktu," vysvětlil. Standardně se kropí a mlží v režimu minimálně čtyř kol mezi 11:00 a 18:00, řekl mluvčí Pražských služeb.

Lidé se také mohou v metropoli každoročně osvěžit u mlžítek, které na základě objednávek městských částí umísťují PVK na hydranty primárně nesloužící hasičům. Letos jich je podle mluvčího firmy Tomáše Mrázka instalováno 22. Letošní novinkou je pak 11 takzvaných osvěžítek. "Mlžítka pouštíme centrálně v nějaký čas a při nějaké teplotě. Osvěžítko si každý může spustit sám, kromě rozprašovadla je tam i možnost si natočit pitnou vodu," vysvětlil mluvčí.

Meteorologové dnes prodloužili výstrahu před vysokými teplotami do úterý, na východě země pak až do středy. Zároveň varují před tím, že dnes odpoledne a večer hrozí v Česku silné bouřky.

Týden bude horký, vedra občas přeruší déšť i silné bouřky

Česko má před sebou velmi horký týden. Nejvyšší denní teploty budou většinou od 26 do 34 stupňů Celsia, přičemž tropický bude zejména začátek a závěr týdne. V druhé polovině týdne se mírně ochladí, víkend bude ale opět ve znamení více než třicetistupňových veder. Po celý týden se objeví místy přeháňky i bouřky, které dorazily na některá místa už dnes. Ve středu by mělo občas pršet na většině území, vyplývá z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a z jeho informací na facebooku. Z nadcházejících čtyř týdnů bude nejteplejší tento, horký bude i příští týden. Koncem července a začátkem srpna se podle dlouhodobé prognózy počasí o něco ochladí, na přelomu prázdnin má i víc pršet než příštích 14 dní.

Horký byl už uplynulý víkend, v neděli dokonce padly teplotní rekordy na dvou třetinách ze zhruba 160 dlouhodobě měřicích stanic v Česku. Nejvíce meteorologové naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 36,4 stupně Celsia. V pražském Klementinu ukázal teploměr maximální teplotu 34,3 stupně Celsia, čímž byl překonán teplotní rekord pro tento den 33,6 stupně z roku 1828. V noci pak Česko zažilo takzvanou tropickou noc, kdy teploty v některých místech neklesly pod 20 stupňů Celsia. Pro několik dlouhodobě měřících stanic to byl rekord pro 10. červenec.

V úterý by už nejvyšší denní teploty měly být mírně nižší, do 33 stupňů, ve středu mohou na jihovýchodě znovu šplhat ke 34 stupňům. Ve čtvrtek a v pátek budou maxima kolem 30 stupňů. Proti dnešku by měly být i chladnější noci. V druhé polovině pracovního týdne podle předpovědi současně přibude mraků. Přeháňky nebo bouřky budou místy zřejmě ještě o víkendu, hlavně v neděli, nejvyšší denní teploty se postupně vrátí až ke 34 stupňům.