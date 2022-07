Vedra na Pyrenejském poloostrově zmírní o víkendu, ale jen lehce pod 40 stupňů

Madrid/Řím/Lisabon/Ankara - Portugalsko prodloužilo do neděle stav pohotovosti kvůli lesním požárům, s nimiž už několik dní na řadě míst země bojuje na 3000 hasičů, vojáků a dobrovolníků. Kvůli suchu a vlně veder se s lesními požáry potýkají i v Itálii, Turecku, Španělsku a Francii. Na Pyrenejském poloostrově by měly teploty pomalu klesat od víkendu, kdy se ale stále budou na mnoha místech Španělska a Portugalska blížit ke 40 stupňům.

Portugalský premiér António Costa dnes oznámil, že pohotovost kvůli požárům se prodlužuje do neděle, dosud byla do pátku. Dnes podle něj zemi čeká "nejkrizovější den" co se týče požárů, a to kvůli vysokým teplotám a větru. Od pondělka čekají v Portugalsku pokles teplot, stále ale budou přesahovat 30 stupňů Celsia.

Španělsko zažilo vrchol této vlny veder zřejmě ve středu, kdy naměřili nejvyšší teplotu 45,6 stupně v Almonte nedaleko Sevilly. I v dalších městech Andalusie, mimo jiné v Córdobě či Seville, bylo ve středu přes 44 stupňů a v Badajozu v sousedním regionu Extramadura naměřili ještě o stupeň více. I pro dnešek platí v celém Španělsku s výjimkou Kanárských ostrovů varování před extrémními vedry. Meteorologové ale nečekají, že by byl překonán absolutní španělský rekord z loňského srpna, kdy v andaluském městečku Montoro naměřili 47,4 stupně; předchozí rekord v zemi 46,9 stupně byl z července 2017 a naměřen byl rovněž v provincii Córdoba.

Pro pátek už meteorologický ústav ve Španělsku nevydává nejvyšší (červený) stupeň varování pro horka, teploty ale budou stále vysoké. V centrální části země v Kastilii-Leónu se očekává až 40 stupňů, stejně jako v Andalusii či v Pyrenejích, v Extremaduře má být až 43 stupňů. O víkendu a začátkem týdne by měla vlna veder pomalu opadat.

S lesními požáry bojují rovněž na jihozápadě Turecka, kde na poloostrově Datça museli evakuovat na 3500 lidí. Požár, který tam vypukl ve středu zřejmě kvůli poruše na elektrickém transformátoru, zničil 17 domů a na 730 hektarů porostu.