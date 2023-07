Vedra mírně zvyšují spotřebu elektřiny, oproti zimě je však výrazně nižší

Praha - Současná vedra zvyšují spotřebu elektřiny v Česku jen mírně. Lidé se v tropických dnech často ochlazují klimatizacemi a dalšími zařízeními, jejich vliv na spotřebu ale zatím není v tuzemsku příliš vysoký. Oproti zimě je letní spotřeba stále výrazně nižší. Ve srovnání s předchozími roky navíc letos mohou hrát roli úspory energií. Vyplývá to z vyjádření energetických firem na dotaz ČTK. Meteorologové varují před tím, že teploty se dnes mohou v Česku vyšplhat až k 37 stupňům Celsia, na stanici Plzeň-Bolevec podle nich přesáhne 39 stupňů.

"Vliv provozu klimatizací na růst letní spotřeby není nijak výrazný, může zvyšovat spotřebu zhruba o tři procenta, při extrémních teplotách až o čtyři procenta," řekla mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková. Ve srovnání se zimními měsíci je podle ní však aktuální spotřeba výrazně nižší, a to o 30 až 40 procent.

Míra využití elektřiny se v těchto dnech výrazněji nevymyká průměru ani podle Lubomíra Budného ze společnosti EG.D, která patří do skupiny E.ON. "Je konstantní. Klimatizace ani další chladicí zařízení nemají v Česku takový vliv," uvedl. Zároveň upozornil, že klimatizace sice obecně navyšují spotřebu, ve srovnání například se Spojenými státy, kde má klimatizaci až 90 procent domácností, je to v Česku kolem deseti až 20 procent.

"Nejvyšší spotřebu vůbec mají supermarkety a datová centra. Zatímco v domácnostech zůstává nadále poměrně nízká, růst táhnou klimatizace v provozních budovách," uvedla Horáková.

Bezproblémový provoz distribuční sítě v Praze potvrdila také Pražská energetika (PRE). Podle mluvčího Karla Hanzelky je v posledních dnech zcela standardní, bez poruch a odpovídá ročnímu období a počasí. "Neevidujeme žádné mimořádnosti. I když lze očekávat zvýšený provoz klimatizací, celkové zatížení sítě je menší než v zimní topné sezoně," dodal Hanzelka. Zároveň připomněl, že roli hrají i volné červencové dny, kdy lidé často opouštějí Prahu.

Letos mohou mít podle firem na spotřebu elektřiny vliv i úspory, které odběratelé od loňska kvůli vysokým cenám energií zavádějí. V distribuční síti EG.D byla červnová spotřeba elektřiny meziročně o 12 procent nižší. Podle společnosti šlo o nejnižší měsíční spotřebu za posledních osm let.

Do budoucna bude podle odborníků nejspíš vliv chladicích zařízení postupně růst. Horáková v této souvislosti upozornila na data Mezinárodní energetické agentury, podle kterých roste ve světě spotřeba energie na chlazení od roku 2000 průměrným tempem čtyři procenta ročně. Přičemž v loňském roce, který byl jedním z nejteplejších vůbec, vzrostla globálně o pět procent.

S případným nárůstem spotřeby by v budoucnu měly pomáhat i obnovitelné zdroje energie, které by v létě měly pokrýt značnou část poptávky po elektřině. Distributoři v prvním pololetí připojili do sítě téměř 46.000 nových fotovoltaických zdrojů, což je v součtu téměř o čtvrtinu více než za celý loňský rok.

ČEZ připomněl také snižování spotřeby investicemi do izolace budov, chytrého energetického managementu a změnou chování odběratelů. "Například v administrativních budovách ČEZ jsme v rámci úspor zvýšili teplotu nastavení klimatizace z původních 22 stupňů na současných 23 až 24 stupňů," dodala Horáková.