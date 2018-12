Mladá Boleslav - Hokejisté vedoucího Třince vyhráli ve 26. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 4:1. Zatímco Oceláři si připsali již dvanáctou výhru z posledních 13 utkání, pro Středočechy byla dnešní porážka čtvrtou během uplynulých pěti vystoupení. Vítězný gól dal ve 29. minutě útočník Vladimír Dravecký, jenž si stejně jako jeho spoluhráč Vít Christov připsal vedle gólu i asistenci.

Ačkoliv brankáři během úvodní dvacetiminutovky příliš práce neměli, když už museli vytáhnout nějaký zákrok ze svého repertoáru, bylo to většinou při více než slibné příležitosti soupeře. Ve čtvrté minutě se z dobrých pozic zastřelovali třinecký Hrňa a domácí Knotek, oběma pokusům však chyběla přesnost.

Chmielewski krátce poté fauloval a jeho hákování mohl potrestat Skalický, ale neuspěl. Právě hříšník Chmielewski se pak ocitl v další příležitosti, gól však přinesla až zpočátku nevinná akce ze 13. minuty. Dravecký dojížděl za domácí brankou kotouč, v souboji proti Bernadovi u zadního hrazení nachytal mladoboleslavského beka, když odehrál puk jednoruč a Christov z kruhu nedal Kantorovi šanci zasáhnout.

Domácí pak měli další přesilovku, jenže se jim absolutně vůbec nepovedla a tři dobré možnosti během ní měl naopak Třinec. Tu největší bek Kundrátek, který však svou bombou po Adamského nahrávce pozorného Kantora nepřekonal. Středočeši pak ještě zahrozili po dobré souhře zkušených lídrů, Klepiše ale vychytal Hrubec.

Vyrovnání nabídli Oceláři Bruslařskému klubu tak trochu sami. Ve 24. minutě přišli v útočném pásmu až příliš rychle a lacino o kotouč, jenže nestihli dostřídat, čehož využil Kotvan dlouhou rozehrávkou na útočnou modrou čáru, kde číhal Vondrka a ze sóla nikým nerušený překonal Hrubce ranou pod horní tyčku. Pro domácího kapitána šlo o 13. trefu v sezoně.

Středočeši po gólu ožili, jenže lídr soutěže je zase brzy zchladil vedoucí trefou. Ve 28. minutě propadli domácí ve středním pásmu, Christov při přečíslení dvou na jednoho nabídl zakončení Draveckému a ten trefil přesně k tyči. Domácí se snažili znovu vyrovnat, při závaru v Hrubcově brankovišti před druhou přestávkou jim ale chyběl i kus štěstí.

Třinec ve třetí části pozorně hlídal těsné vedení. Pojistku měl naopak na hokejce v 50. minutě Musil, ani nadvakrát ale nepřekonal Kantora. Další góly přišly až v samém závěru. Domácí se odhodlali k dlouhé power play, jenže ji velmi rychle utnul trefou do prázdné branky Svačina. Výsledek pak ještě podtrhl Polanský.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Rád bych pogratuloval Třinci, který nás přehrál ve všech činnostech. Musím říct, že Oceláři byli lepší ve všem: osobní souboje, pohyb, hokejovost... Proti takovému soupeři bohužel jen bojovnost nestačí. My jsme dnes zkoušeli bojovat, měli jsme tam pár šancí - takových závarů - ze kterých se nám nepovedlo dát gól, ale jinak byl Třinec celý zápas lepší. Hosté zasloužené vyhráli."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme zvládnout tento zápas před přestávkou, která teď čeká extraligu. A jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Samozřejmě jsme věděli, že nás tady nečeká vůbec nic jednoduchého. A Mladá Boleslav hrála velmi dobře, domácí jsou hrozně nebezpeční v přechodu do útočné fáze ve středním pásmu. My jsme ale podali výborný týmový výkon, hráli jsme výborně střední pásmo, i když se nám to tam jednou nepovedlo a dostali jsme z toho hned gól. Ale kluci makali, chtěli vyhrát a nikdo nic nevypustil. Vše bylo podložené výkonem Šimona Hrubce v brance. Jsme hrozně rádi, že jsme zápas zvládli."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 24. Vondrka (Kotvan) - 13. Christov (Dravecký, Š. Novotný), 29. Dravecký (Christov, Kundrátek), 58. Svačina, 60. Polanský (Martin Růžička, Matyáš). Rozhodčí: Bjälkander (Švéd.), Bejček - Pešek, Ganger. Vyloučení: 2:3, navíc L. Pabiška (M. Boleslav) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3122.

Mladá Boleslav: Kantor - Pláněk, Kotvan, Dlapa, Jan Hanzlík, Němeček, Bernad, Eminger - Skalický, Klepiš, Vondrka - D. Šťastný, Žejdl, Orsava - L. Pabiška, P. Musil, Pacovský - Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, Kundrátek, Galvinš, Matyáš, D. Musil, Adámek - Martin Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Hladonik, Chmielewski - Dravecký, Š. Novotný, Christov. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.