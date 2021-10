Vedoucí Třinec vyhrál v Litvínově 5:2 a bodoval už patnáctkrát v řadě

Litvínov - Hokejisté Třince zvítězili v 18. kole extraligy na ledě Litvínova 5:2 a díky patnáctému bodovému zisku v řadě si upevnili vedoucí pozici v tabulce. Litvínovští zvládli dvakrát srovnat, ale oproti Ocelářům si nepomohli v přesilovkách, které hrály velkou roli. Dvakrát se za hosty, kteří vyhráli za tři body popáté za sebou, trefil Petr Vrána. Vítěznou branku si připsal Miloš Roman.

Litvínov nastoupil na lídra extraligy bez ostychu, ale přesilovkou si k vedoucí brance nepomohl. Po přelomu třetiny a několika nevyužitých šancích udeřili v početní výhodě naopak hosté: Marcinko našel zpoza branky Vránu, jenž se pokusem mezi betony nezmýlil. Inkasovaný gól domácí nabudil k ofenzivnímu snažení, z něhož vzešlo srovnání Hrbase od modré čáry.

Do druhé třetiny Oceláři vlétli a po 21 sekundách šli díky druhé Vránově trefě do vedení. To jim však příliš dlouho nevydrželo, neboť Demel ve 27. minutě z pravého kruhu vymetl horní roh branky. Následně se scénář z první části opakoval, jelikož hráči Vervy se početní výhodou protrápili a Třinečtí se v ní zásluhou Romana opět utrhli. Zvýšit náskok mohl Růžička, v úniku však Godlu nepřelstil.

Ve 42. minutě už byl domácí brankář překonaný, jenomže kotouč z čáry smolně odpálil jeden z Ocelářů. V dalším průběhu Litvínovští marně dobývali obranné pásmo úřadujících mistrů, kteří ze zabezpečené obrany přidali ještě čtvrtou branku. Jistotu patnáctého bodového zisku v řadě trefil po zaváhání v rozehrávce domácích Adámek. V závěru ještě upravil do opuštěné branky Dravecký na konečných 5:2 pro hosty.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "První třetinu jsme zvládli celkem dobře, bylo to vyrovnané, pak jsme se drželi tak do poloviny zápasu. Největší rozdíl byl v přesilovkách a oslabeních. My jsme hráli tři oslabení a dostali jsme dva góly, naopak v našich přesilovkách jsme se k nim do pásma pořádně ani nedostali. To byly zlomové momenty. Při gólu na 2:3 soupeři při našem oslabení doráželi a my jsme měli hráče, kteří se jenom koukali. To nás poslalo na kolena. Ve třetí třetině Třinec zhustil střední pásmo, byl daleko agresivnější a první u puku, takže jsme se absolutně k ničemu nedostali. Soupeř čekal na naše chyby, které přicházely, takže měl několik dobrých šancí. Ve hře nás držel brankář Godla, dal nám šanci, ale přišly další chyby, kvůli kterým soupeř odskočil a zaslouženě vyhrál."

Marek Zadina (Třinec): "Odehráli jsme tři odlišné třetiny. Měli jsme špatný vstup do zápasu, vyvedla se nám sice přesilovka, ale hra neodpovídala tomu, co jsme chtěli hrát. Soupeř hrál dobře, měl skvělý pohyb a dobře napadal, na což jsme museli zareagovat. Povedl se nám vstup do druhé třetiny, kdy jsme hned v prvním střídaní dali gól, kterým jsme se uklidnili. Pak to nebylo optimální, byli jsme druzí v soubojích, a to i v našem obranném pásmu, z čehož pramenily nějaké chyby a šance domácích. Něco jsme si k tomu před třetí třetinou řekli, ta už vypadala podle našich představ. Hráli jsme hokej, který jsme si představovali. Dali jsme v závěru dvě branky a dotáhli jsme zápas do vítězného konce, což je pro nás skvělé. Jsme za trip, který jsme zvládli, moc rádi."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Hrbas (Estephan), 27. Demel (P. Straka, V. Hübl) - 12. P. Vrána (Marcinko, A. Nestrašil), 21. P. Vrána (Martin Růžička, Daňo), 33. Miloš Roman, 57. M. Adámek (Miloš Roman), 59. Dravecký (Marcinko, A. Nestrašil). Rozhodčí: Svoboda, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 2345.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - F. Lukeš, V. Hübl, P. Straka - P. Svoboda, Gerhát, Kudrna - Havelka, Latta, Zygmunt. Trenér: Országh.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, Miloš Roman, Nestrašil - Kofroň, Marcinko, Šedivý - Dravecký, R. Szturc, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.