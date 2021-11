Vedoucí Třinec se v předehrávce extraligy představí na ledě posledního Zlína

Zlín - Souboj jasně posledního celku extraligy se suverénem sezony nabídne čtvrteční předehrávka 26. kola mezi domácím Zlínem a Třincem. Oceláři, kteří za poslední čtyři zápasy neztratili ani bod a venku vyhráli již osmkrát v řadě, budou mít příležitost navýšit nynější sedmibodový náskok na druhý Hradec Králové.

Třinečtí pokračují ve výborných výkonech a dál drží nohu na plynu. Za 24 startů v extralize od začátku ročníku vyšli naprázdno pouze dvakrát. "Je tu stoprocentní koncentrace na každé střídání. Momentálně nevidím žádnou slabinu. Všichni se snaží plnit daný systém, vše do sebe zapadá. Člověk musí jít na led s čistou hlavou, navázat na to, co bylo úspěšné a co tým zdobí celou sezonu," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Ondrej Šedivý.

V sestavě obhájců titulu bude scházet Aron Chmielewski. Polský útočník dostal od disciplinární komise extraligy zákaz startu ve třech zápasech za faul na obránce Tomáše Havlína z Karlových Varů v duelu nedělního 25. kola.

Zlín v minulém kole porazil doma Olomouc a slavil vítězství po šesti kolech. "Dobře jsme do duelu vstoupili a to byl základ úspěchu. Chceme takto zahájit i proti Třinci," řekl trenér Luboš Jenáček, který má pro vedoucí tým tabulky jen slova chvály. "Je to nejlepší tým v lize, hrají jako jeden muž. I když vyhrávají třeba jen malým rozdílem, tak herně dominují. Ale každý zápas začíná za bezbrankového stavu," dodal kouč.

Zlínu bude chybět nemocný útočník Vopelka, ale po zranění se vrací Köhler. "Musíme být disciplinovaní a hrát bez zbytečných trestů, Třinec má skvělé přesilovky, ale my se chceme o body porvat," řekl Jenáček.

Zlínský kraj chystá od příštího týdne kvůli epidemii covidu výrazná omezení hromadných akcí, které se dotknou i extraligového hokeje. "Na duel s Třincem ale mohou přijít fanoušci po očkování a po prodělané nemoci, jak je dosud celostátně běžné. Věříme, že nás přijdou podpořit a vytvoří pěknou atmosféru," řekl ČTK tiskový mluvčí klubu Roman Ordelt.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou: PSG Berani Zlín (15.) - HC Oceláři Třinec (1). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Vopelka 15 zápasů/8 bodů (3 branky + 5 asistencí) - Martin Růžička 24/27 (12+15). Statistiky brankářů: Daniel Huf průměr 2,89 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,18 procenta, Libor Kašík 3,49 a 90,66 - Marek Mazanec 1,56, 93,77 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,95 a 91,85. Zajímavosti: - Zlín po sérii šesti porážek, při kterých nezískal ani bod, v neděli doma zdolal Olomouc 3:2. Pro Berany to byla teprve třetí výhra z 23 utkání v této sezoně. - Berani doma vyhráli dva z posledních čtyř zápasů. - Třinec čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. Z uplynulých 12 zápasů prohrál jediný, - Oceláři venku osmkrát za sebou vyhráli a neztratili ani bod. - Třinec ve vzájemných zápasech zvítězil sedmkrát za sebou a ztratil jen dva body. - Útočník David Kofroň z Třince dnes slaví 23. narozeniny.