Vedoucí Třinec potvrdil formu v Liberci a ovládl i druhou reprízu finále

Liberec - Hokejisté Třince vyhráli v repríze finále minulé extraligové sezony na ledě Liberce 4:2 a i nadále tak mají v čele soutěže náskok pěti bodů na druhý Hradec Králové. Oceláři tak na kluzištích soupeřů vyhráli devátý z jedenácti zápasů, Bílí Tygři prohráli doma potřetí v řadě a jsou tak i nadále jedenáctí.

Do utkání vstoupili aktivněji domácí, ale vyloženou šanci dlouho neměli. V polovině třetiny zahrozil Vrána, ale Kváča byl na místě. Domácí se dostali do velké šance ve 12. minutě, kdy Filippi našel před brankou Melancona, ale kanadský bek ležícího Mazance nepřekonal.

Tlak domácích pokračoval, pomohla jim i přesilovka, ale bolest letošní sezony, střílení branek, se opět projevila. Naopak hosté z minima vytěžili maximum. V 16. minutě si bratři Kovařčíkové vyměnili puk a střílenou přihrávku Ondřeje tečoval za Kváčova záda Nestrašil.

Úvodní tři minuty druhé části nabídly dvě velké šance na každé straně, ale Birner a Najman na straně domácích na Mazance nevyzráli, stejně tak se nedostal k finálnímu zakončení Michal Kovařčík. Po Růžičkově střele pomohla Kváčovi tyč.

Mírná převaha pak byla na hokejkách domácích, ale bez gólového efektu. Naopak hosté vyučovali v efektivitě. V polovině druhé třetiny hráli přesilovku. Začátek jim vůbec nevycházel, ale když se přece jen usadili v útočném pásmu, potřebovali na gól jen krátkou chvíli. Růžička našel křižnou přihrávkou Romana, který zvýšil vedení hostů. Snížit mohl v 35. minutě Vlach, který zachytil laxní rozehrávku Třineckých, ale jeho dělovka skončila nad břevnem.

Od začátku třetí třetiny hráli hosté to, co potřebovali. Domácí nedokázali využít ani dvě přesilovky v rychlém sledu za sebou. Hostující brankář Mazanec řešil pouze jednu vážnější situaci po střele Filippiho. Tentýž hráč o chvíli později nastřelil břevno Mazancovy branky.

V 54. minutě pak Mazance přece jen překonal Vlach, který se prosadil po Jelínkově vyhraném vhazování. Než se ale domácí stačili nadechnout k náporu, ujel jim Hrehorčák a překonal Kváču. V závěru zkusili domácí power play. Na začátku 60. minuty uspěl po obléhání třinecké branky Birner a snížil na 2:3. Poslední slovo ale měli hosté, kteří v pokračující hře bez brankáře upravili na konečných 2:4.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Prohráli jsme s prvním mužstvem tabulky, které hrálo velice kvalitně. My jsme se jim snažili vyrovnat, myslím, že to byl slušný zápas i z naší strany. Bohužel jsme nebyli produktivní a myslím si, že rozhodlo ve třetí třetině to, že jsme si nepomohli přesilovou hrou. Dostali jsme tam dvě přesilové hry. Soupeř byl ale velice srovnaný, organizovaný, těžce jsme se proti němu prosazovali, měli jsme dvacet zablokovaných střel. Tlačili jsme, hráli jsme, ale soupeř vyhrál zaslouženě."

Marek Zadina (Třinec): "Myslím, že jsme viděli kvalitní utkání po přestávce, po dvanácti dnech, kdy jsme nehráli. Do utkání vstoupily oba mančafty dobře, vypracovaly si příležitosti ke skórování. Po nějaké době nás Liberec dostal pod tlak, ale nás výborně podržel gólman. My jsme byli produktivní a když jsme potřebovali, tak jsme dali gól. Jsme rádi, že jsme první zápas po pauze v Liberci vyhráli."

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 54. J. Vlach (P. Jelínek), 60. Birner (Filippi) - 16. Nestrašil (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 31. M. Roman (Martin Růžička), 56. Hrehorčák, 60. Daňo (Martin Růžička, Kundrátek). Rozhodčí: Lacina, Kika - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 3863.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, Ivan, Štibingr, Derner, J. Šedivý - Gríger, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, A Najman - Ordoš, P. Jelínek, J. Vlach - Čederle, Šír, Dlouhý. Trenér: Augusta.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - M. Roman, Marcinko, Hrehorčák - Chmielewski, Szturc, O. Šedivý. Trenér: Varaďa.