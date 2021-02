Vedoucí Třinec po sérii pěti výher podlehl v Hradci Králové 2:3

Hradec Králové - Hokejisté Třince podlehli po sérii pěti vítězství v Hradci Králové 2:3 a před druhou Spartou mají v boji o Prezidentský pohár čtyři kola před koncem stále náskok čtyř bodů. O vítězství Mountfieldu rozhodl ve 44. minutě útočník Vladimír Růžička. Východočeši porazili Oceláře poprvé po pěti prohrách ve vzájemných soubojích.

Třinci nabídl už po 42 sekundách přesilovou hru faulem Jergl a sedm vteřin před vypršením trestu ji využil střelou z pravého kruhu Hrňa. Odpovědět se snažili Lev a Perret, povedlo se to Mountfieldu v polovině úvodní části při Kundrátkově vyloučení. Kelly Klíma zpoza branky zadovkou uvolnil dvojče Kevina, který z pravé strany z úhlu překonal Štěpánka.

Ve 12. minutě našel před brankou Rodewald Marcinka, který ale ztroskotal na Mazancovi. Třineckého gólmana prověřil Perret. Potom se ocitl sám mezi kruhy třinecký Musil, ale nezamířil přesně. Krátce před první pauzou se při trestu Veselého trefil Vrána z dorážky bekhendem levou tyč.

Po 118 sekundách druhé části Ocelářům z úniku po přihrávce Mariana Adámka vrátil vedení Stránský a 32. gólem v sezoně si upevnil vedení v tabulce střelců. Hradec Králové odpověděl ve 26. minutě v další početní výhodě, kdy se obránce Graňák trefil přes Lvovu clonu před Štěpánkem.

Třetí přesilovku při Marcinkově pobytu na trestné lavici už domácí nevyužili a sami se ubránili při vyloučení Vladimíra Růžičky. Po polovině utkání se v přečíslení dvou na jednoho nepodařilo Růžičkovi zkrotit Perretovu přihrávku. Mountfield se ubránili při velkém tlaku Vránovy formace a před pauzou měl další šanci hostů Ondřej Kovařčík.

Do závěrečné části vstoupili domácí aktivně a vynutili si faul Kurovského. Dvě vteřiny po jeho návratu na led po průniku Jergla a dorážce Koukala se puk odrazil mezi kruhy k Vladimíru Růžičkovi, který poprvé v utkání dostal do náskoku Východočechy. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Ocelářů.

Vzápětí mohl odpovědět po rychlém průniku Martin Růžička, ale Mazance nepřekonal. Při Šaldově trestu domácí také odolali a v 52. minutě se dostal v brejku opět před hradeckého gólmana Martin Růžička, ale v bekhendovým zakončením neuspěl. Domácí se ubránili i při Lvově trestu a uhájili těsný náskok až do konce.

Hlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Hradec Králové): "Byl to zápas jako v play off a hráči hráli na sto procent. Je na nich vidět, že chtějí urvat první čtyřku a naladit se na vítěznou vlnu před koncem sezony. Zápas jsme zvládli perfektně a jsme vděční za to, že jsme proti tak silnému mančaftu, jako je Třinec, urvali tři body."

Marek Zadina (Třinec): "Neodehráli jsme zase až tak špatné utkání. Nějaký bod jsme si tady určitě zasloužili, ale sráželi jsme se do kolen vlastní nedisciplinovaností a hlavně jsme špatně řešili nějaké situace v obranném pásmu. Dělali jsme si to zbytečně moc složité místo toho, abychom si to zjednodušili. Z toho plynuly nějaké fauly a soupeř nám dal díky přesilovkám tři góly, to rozhodlo zápas."

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Kevin Klíma (Kelly Klíma), 26. Graňák (Kevin Klíma), 44. V. Růžička ml. - 3. Hrňa (M. Doudera), 22. M. Stránský (M. Adámek, Rodewald). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:5, navíc Kundrátek (Třinec) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Graňák, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Gaspar, Čáp - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Zachar, V. Růžička ml., J. Sklenář - Kelly Klíma, J. Veselý, Lev - Poppel, Koukal, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Hrňa, Miloš Roman, Hrehorčák - Chmielewski. Trenér: Varaďa.