Vedoucí Třinec může díky dohrávce v Karlových Varech znovu odskočit Hradci

Praha - Čtyřmi dohrávanými zápasy, které byly odloženy kvůli koronaviru, bude v úterý pokračovat hokejová extraliga. Vedoucí Třinec bude v utkání 40. kola v Karlových Varech usilovat o opětovné navýšení čtyřbodového náskoku na Hradec Králové. Mladá Boleslav po sérii tří porážek vyzve předposlední Kladno, v jiném souboji 43. kola mohou České Budějovice proti Vítkovicím udělat další krůček k první čtyřce. V zápase 44. kola se na ledě Olomouce představí Litvínov.

Karlovarští hokejisté bodovali šestkrát po sobě, zároveň ale tři z posledních čtyř zápasů prohráli. "Jsme zklamáni, že se nám poslední dva zápasy nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Pokaždé jsme vedli, ale získali ve finále jen bod. Musíme proto zapracovat na závěrech utkání a dotahovat je do konce," uvedl pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška. "Třinec má extrémně kvalitní mužstvo s výbornými přesilovkami. Sehráli jsme s nimi ale dobré zápasy a právě od nich se chceme odrazit. Pokud budeme disciplinovaní a zlepšíme hru na puku, budeme úspěšní," věří Mariška.

Třinec vyhrál i bez pětice olympioniků oba zápasy, naposledy porazil doma Spartu 4:1. Lídr soutěže na Karlovy Vary umí, zvítězil nad nimi v 17 z posledních 19 utkání a v této sezoně ztratil jen bod. "Bude to ale náročný zápas jako každý jiný,“ řekl útočník David Kofroň. "Vary mají hokej založený na skvělém bruslení, jsou agresivní. Musíme hrát to své a dát alespoň o gól více,“ doplnil Kofroň. K týmu se v neděli připojila posila do útoku Bakoš.

Mladá Boleslav dosáhla naposledy v Liberci na bod, výhry se však Bruslaři nedočkali. Další pokus je čeká proti Rytířům. "Kladno v neděli nehrálo, takže bude odpočaté a plné síly. Ale já věřím, že i bod z Liberce je pro nás povzbuzením a na domácí zápas se dobře nachystáme," prohlásil asistent trenéra Petr Haken. "Základní část nyní graduje, program je hodně nahuštěný a hrajeme prakticky obden. Proti Kladnu je potřeba hrát celý zápas bez výpadku, tři body musíme brát my," doplnil brankář Jan Růžička.

Shodou okolností byl posledním soupeřem Kladna v pátek rovněž Liberec. Rytíři prohráli 1:3. "Chyběl nám klid v obraně. Na dvě jednoduché přihrávky vyjet ven z obranného pásma. Hodně jsme se tam zbytečně zasekávali a z toho padly i branky. A musíme se zaměřit také na koncovku," nabádal útočník Ladislav Zikmund.

České Budějovice i Vítkovice mají v tabulce stejně bodů a zápas bude přímým soubojem o páté místo. Oba týmy se střetly v sezoně dvakrát a pokaždé vyhrál ostravský celek, i když na jihu Čech až v prodloužení. "Vítkovice budou těžkým soupeřem. Udělaly velký pokrok. Mají silné, velké hráče. Během sezony posílily o rozdílového hráče Lakatoše, přivedly i obránce z KHL, který je také rozdílovým hokejistou," varoval trenér Jaroslav Modrý.

Z pátečního utkání Motoru v Olomouci odstoupil kvůli zraněnému kotníku kapitán Milan Gulaš a jeho start je nejistý. "Doufáme, že to nebude dlouhodobého rázu. Uvidíme, jak se s tím Milanovo tělo popere, aby byl připraven co nejdříve naskočit," řekl Modrý. Mimo hru je i další útočník Abdul.

"Bude se hrát o těch pomyslných šest bodů. Motor má velkou sílu ve dvojici Gulaš - Pech. To je alfa omega jejich výsledku. Na tyhle dva musí být i speciální příprava, protože jsou velkou hrozbou, jsou velice produktivní a výsledky umí zařídit oni. Pro nás bude opět klíčová disciplína. Nepouštět Budějovice do přesilových her, které mají výborné. A musíme bojovat, bojovat o každý metr ledu a o každý bod, který se nám naskytne," zdůraznil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Olomouc má stejnou bilanci jako Mladá Boleslav. Tři porážky se ziskem jediného bodu z posledního zápasu. Vypořádat se navíc Hanáci musí s absencí olympioniků Konráda a Krejčího, kteří patří ke klíčovým postavám týmu. "Teď přišel čas, kdy to musíme vzít na sebe my ostatní. Trenéři nás využívají více. Chvíli trvá, než si tělo zvykne na vyšší čas na ledě, ale na to se nikdo neptá. Prostě musíme zabrat a zastoupit Davida co nejlépe," uvedl jiný zkušený útočník Rostislav Olesz.

Litvínov utnul v neděli proti Karlovým Varům (4:3 v prodl.) sérii pěti porážek. Proti Olomouci v sezoně ještě nebodoval, oba souboje prohrál rozdílem jediné branky. "Když se podíváme na poslední zápasy, tak nehrajeme špatně, jen občas máme takové pětiminutové výpadky, že začneme hrát tužku. Vepředu každý z nás umí dát góly, ale musíme hlavně pomoct gólmanům odzadu," prohlásil polský útočník Pawel Zygmunt.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 40. kola: HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 2:5. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 42 zápasů/34 bodů (8 branek + 26 asistencí) - Martin Růžička 43/41 (18+23). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš průměr 2,22 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,73 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,93 a 89,38 - Ondřej Kacetl 1,74, 92,07 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,12, 91,41 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary šestkrát za sebou bodovaly, ale jen jednou naplno. Posledních pět zápasů hrály nastavení, v nichž dvakrát uspěly a třikrát prohrály. - Energie doma čtyřikrát za sebou bodovala a třikrát z toho vyhrála. - Třinec dvakrát za sebou naplno bodoval a vyhrál šest z posledních osmi zápasů. - Oceláři venku třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Třinec ve vzájemných zápasech osmkrát v řadě bodoval a sedmkrát z toho vyhrál. - Útočník Martin Osmík z Karlových Varů může sehrát 100. zápas v extralize. Dohrávky 43. kola: BK Mladá Boleslav (9.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 45/34 (15+19) - Tomáš Plekanec 45/43 (12+31). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,40, 90,98 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,67, 90,42 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Landon Bow 3,28, 90,07 a jednou udržel čisté konto, David Stahl 8,18 a 78,57 -. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. - Bruslařský klub doma dvakrát po sobě prohrál a nezískal ani bod. - Kladno prohrálo tři z posledních pěti zápasů. - Rytíři venku šestkrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. - Kladno v Mladé Boleslavi prohrálo v extralize šestkrát za sebou a naposledy tam uspělo 3. listopadu 2011, kdy zvítězilo 6:4. - Útočníky Mladé Boleslavi Tomáše Fořta a Matyáše Kantnera čekají jubilejní zápasy v extralize - Fořt se může dostat na hranici 300 zápasů a Kantner nastoupí k 200. duelu. HC Motor České Budějovice (5.) - HC Vítkovice Ridera (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 v prodl., 2:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 44/48 (18+30) - Dominik Lakatoš 25/26 (12+14). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,71, 90,65 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,86 a 93,62 - Aleš Stezka 2,47, 91,35 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,81 a 91,53. Zajímavosti: - České Budějovice vyhrály čtyřikrát za sebou, z toho třikrát uspěly v nastavení. - Motor doma zvítězil šestkrát za sebou a ztratil jen tři body. - Vítkovice po dvou zápasech bez body zabraly a porazily v neděli doma Pardubice 4:1. Byla to jejich třetí výhra z posledních pěti duelů. - Ostravané venku dvakrát za sebou nebodovali a vyhráli mimo svůj led jediný z posledních čtyř zápasů. - Vítkovice bodovaly ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a třikrát z toho vyhrály. - Obránce Petr Šenkeřík z Českých Budějovic může sehrát 300. zápas v extralize. - Švédský útočník Tobias Lindberg z Vítkovic si odpyká druhý ze čtyřzápasového disciplinárního trestu za faul na zlínského obránce Tomáše Žižku. Dohrávka 44. kola: HC Olomouc (11.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 43/38 (14+24) - Giorgio Estephan 44/37 (15+22). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,95, 89,37 a dvakrát udržel čisté konto - Denis Godla 2,69, 90,44 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,84 a 89,97, Šimon Zajíček 5,42 a 84,48. Zajímavosti: - Olomouc prohrála třikrát za sebou a získala jediný bod. Z posledních osmi duelů vyhrála pouze jeden. - Hanáci z posledních dvou zápasů doma získali jediný bod a prohráli tři z posledních čtyř duelů. - Litvínov v neděli zabral po pěti porážkách a zdolal doma Karlovy Vary 4:3 v prodloužení. - Verva venku prohrála tři z uplynulých čtyř utkání. - Olomouc vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných duelů. - Kanadský obránce Aaron Irving z Litvínova může sehrát 100. zápas v české extralize. - Útočník Jiří Fronk z Litvínova dnes slaví 28. narozeniny.