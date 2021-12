Vedoucí Třinec bude usilovat o první sezonní skalp Pardubic

Praha - Hokejisté čtvrtých Pardubic přivítají ve šlágru pátečního programu zápasů 29. extraligového kola vedoucí Třinec. Oceláři tak mají možnost odškrtnout si poslední zbývající kolonku, neboť právě Dynamo zůstalo posledním týmem, který v této sezoně obhájci titulu ještě neporazili. Dojde také na druhé západočeské derby probíhajícího ročníku, v němž Plzeň přivítá Karlovy Vary. Poslední dobou velmi dobře hrající Vítkovice zkříží hokejky s hráči druhého Hradce Králové.

Pardubičtí utnuli úterní výhrou 4:1 v Olomouci sérii tří porážek. Podařilo se jim to i přesto, že dres domácích již oblékl uzdravený útočník David Krejčí. "Už jsme museli vyhrát. Zápasy předtím jsme ztratili úplně zbytečně před koncem. Tým, jakým jsme, nemohl už připustit čtvrtou porážku za sebou," prohlásil brankář Dominik Frodl. "Po sérii porážek a našich ne úplně dobrých výkonech se od toho můžeme odrazit," věřil útočník Patrik Poulíček.

Třinec sbírá body v pravidelném intervalu: z 26 utkání jen dvakrát nebodoval, z toho pouze jedinkrát venku - před polovinou září, kdy prohrál v Plzni 2:3. I proto je s náskokem první. Nyní jeho dominanci prověří Pardubice.

"Očekáváme velký boj. Pardubice hrají doma velmi agresivní a bruslivý hokej. Nebude to vůbec jednoduché. Jedeme tam podat náš nejlepší výkon a poprat se s nimi. Chceme získat nějaké body a nejlépe všechny tři, ale bude to hodně těžké. Tým mají velmi kvalitní, posílili ho před sezonou. Hrajou velmi dobře přesilovky i oslabení, na to se musíme pořádně připravit," zdůraznil asistent trenéra Marek Zadina.

Plzeň má Karlovým Varům co oplácet. V úvodním vzájemném souboji v aréně soupeře podlehli Indiáni 0:3. Za poslední dvě vystoupení proti Kladnu a ve Zlíně však Škoda neztratila ani bod. "Jsme za to moc rádi, mužstvo znovu předvedlo obětavý výkon a to je cesta, kterou musíme jít," prohlásil po vydřené výhře na ledě Beranů trenér Václav Baďouček.

Karlovy Vary dosáhly minule na bod proti Spartě, přestože prohrávaly 0:2, 1:3 a 2:4. Pražané nakonec slavili až díky gólu v závěru prodloužení. "Nesložili jsme zbraně a urvali alespoň ten bod. Po takovém vývoji zápasu byl zlatý," řekl útočník Jakub Flek. "Sahali jsme i po třech bodech, bohužel máme jeden, ale jedeme dál. V Plzni v derby se porveme o další body," dodal kapitán Tomáš Vondráček.

Vítkovice bodovaly v šesti po sobě jdoucích utkáních a díky tomu se propracovaly už do horní poloviny tabulky. "Pořád musíme být pokorní. Víme, jak je to ošemetné a jak je tabulka nadále velice vyrovnaná. Nemůžeme lítat hlavou někde v oblacích, protože pak může přijít tvrdý trest," řekl kouč Miloš Holaň, který však bude mimo jiných postrádat zraněného produktivního beka Solovjova.

Hradec Králové odčinil dvě porážky v řadě dvěma výhrami. A na vítězné vlně chce Mountfield také zůstat. "V Ostravě se nehraje nikdy moc dobře. Bude to těžké. Nemůžeme se však koukat na jejich formu, ale soustředit se na svůj hokej. Nemůžeme se uspokojit náskokem, který na druhém místě máme," nabádal obránce Richard Nedomlel.

Kometa si pomohla středečním triumfem 4:2 v Liberci ke skoku až na deváté místo. "Tabulka okolo nás je natřískaná a je tak pro nás momentálně cenný každý bod. Všichni si vážnost situace uvědomujeme. Jsme schopní zahrát dva tři výborné zápasy, a pak najednou zase dva katastrofální. Doufám, že teď jsme opět na křivce směrem nahoru. Musíme se na ní udržet co nejdéle," přál si útočník Daniel Rákos.

Kladno navýšilo náskok na Zlín na 11 bodů, na vavřínech ale neusíná. "Je pořád strašně moc zápasů do konce. Tam jde o tři čtyři zápasy a je zase všechno jinak. Navíc s nimi budeme ještě dvakrát hrát, to je dalších šest bodů ve hře. V tříbodovém systému není 11 bodů pořád vůbec nic. Od Vánoc se pak navíc pojede bez nějaké větší přestávky, bude to ještě hodně těžké. Rádi bychom se přiblížili spíš nahoru," řekl zkušený útočník Tomáš Plekanec.

Ve zbývajících utkáních se Litvínov na domácím ledě proti Olomouci pokusí odmítnout třetí prohru za sebou. S velkou touhou uspět však dorazí i Hanáci, neboť už třikrát v řadě vyšli bodově naprázdno, což ve vyrovnaném středu tabulky znamenalo propad až na desáté místo.

Jedinečnou možnost připojit naopak čtvrtou výhru po sobě bude mít Sparta v duelu s posledním Zlínem, který dvakrát za sebou nebodoval a vždy vstřelil jen jediný gól.