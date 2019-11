Vedoucí Spartu prověří Hradec Králové s trenérem Růžičkou

Praha - Vedoucí Sparta přivítá v pátečním 18. kole hokejové extraligy Hradec Králové, který do Prahy dorazí s koučem Vladimírem Růžičkou. Pátý obhájce titulu Třinec hostí třetí Mladou Boleslav. Velký náboj bude mít i s ohledem na postavení obou týmů v tabulce západočeské derby Plzeň - Karlovy Vary.

Sparťané díky výhře nad Kladnem ve středeční dohrávce navýšili vedení už na šest bodů. "Je to krásný pocit. Určitě je lepší být první než na kterémkoliv jiném místě. Doufám, že to vydrží, ale sezona se rozhoduje až na konci. Musíme makat dál a dobře se připravit na Hradec, kde jsme naposledy prohráli," řekl útočník Miroslav Forman.

Speciální bude zápas pro útočníka Vladimíra Růžičku, jenž se poprvé v extralize postaví týmu, kterému ze střídačky šéfuje jeho otec. "Určitě s klukama něco vymyslíme, bude to mít drahé," smál se Forman.

Hradec Králové poslední dva extraligové zápasy nebodoval, ale po pauze začal výhrou nad Mannheimem v úvodním osmifinále Ligy mistrů. "Sparta je kvalitní tým s velkými jmény, ale jen jména ve sportu vítězství nedělají. Hledíme si sami sebe a jedeme tam urvat nějaké body. Máme kvalitu i tým na to, abychom je začali sbírat," prohlásil obránce Mislav Rosandič.

Třinec v posledních třech zápasech proti Mladé Boleslavi nebodoval, což je série, na kterou není úřadující mistr zvyklý. Až na dlouhodobě zraněné Růžičku s Matyášem by kouč Václav Varaďa měl vybírat sestavu z kompletního kádru.

Středočeši mají jen o bod víc než Oceláři. "Je úplně jedno, na jakém místě v tabulce teď jsme. Například Sparta loni byla v listopadu první a pak se horko těžko zachraňovala v desítce, aby vůbec hrála play off. Zase musíme začít od začátku a soustředěně. Chceme naše výkony zase o něco posunout," řekl trenér Pavel Patera.

Vítkovice čtyři z posledních pěti zápasů prodlužovaly a už téměř měsíc vyhlížejí vítězství v normální době. Z posledních 11 vzájemných zápasů Kometu porazily jen jednou.

"I přes porážky v posledních zápasech je síla Komety především v útoku nesporná. Vedle jiného se musíme poučit i z průběhu našeho prvního vzájemného střetnutí, do kterého jsme nastoupili se zbytečně přehnaným respektem, byli jsme zakřiknutí, to už nesmíme opakovat," prohlásil trenér Jakub Petr, který nemůže počítat se zraněnými Kurovským a Němcem. K dispozici by měl být naopak nově lotyšský útočník Razgals.

Brno vyšlo třikrát po sobě naprázdno. "Chceme zlomit tu sérii tří zápasů bez vítězství. Musíme se vyvarovat výpadků hlavně v obraně. Dáváme sice dost gólů, ale děláme chyby v defenzivě a máme ve hře dost hluchých míst," uvedl trenér Petr Fiala. Do kádru se vrátil Dočekal ze Sparty.

Druhá Plzeň se stejně jako Hradec Králové rozehrála v Lize mistrů, ale podlehla Lausanne 1:2. V pátek narazí na šesté Karlovy Vary. Mezi týmy je jen dvoubodový rozdíl. "Vary nejsou žádným otloukánkem, ale to není v extralize nikdo. Hrají výborně, mají mladší tým jako my, hodně bruslivý, nelze je podceňovat. Chceme se pořád posouvat dopředu. Tabulka je hodně vyrovnaná a je nutné pokaždé bodovat," řekl útočník Miroslav Indrák.

Hokejisté Energie patřili před sezonou k adeptům sestupu, podobným předpovědím se ale rázně postavili. "S dosavadním umístěním musíme být spokojení. Je to asi možná i o malinko víc, než v co jsme před sezonou doufali. Na druhou stranu bodů jsme mohli mít i o malinko víc. Mrzí nás hlavně ty poslední dva zápasy před pauzou (v Kladně a s Olomoucí)," řekl pro klubový web asistent trenéra Tomáš Mariška.

Liberec se před pauzou hodně zlepšil v defenzivě, když inkasoval jen tři góly ve třech vítězných vystoupeních. Přesto získal posilu do branky, když se dohodl na smlouvě s Dominikem Hrachovinou. "Nenachází se v ideální fázi své jinak skvěle rozjeté kariéry. Byť je ještě stále velmi mladý, má za sebou úspěšné roky ve Finsku, ale i poslední dvě nepodařená angažmá v KHL a Švýcarsku. Nechybí mu ale chuť a síla se sezonou něco udělat," uvedl sportovní ředitel Filip Pešán.

Pod Ještěd dorazí Litvínov, kde trenér Jiří Šlégr sáhl k trochu netradičnímu kroku: na pomoc k řešení bídné hry v přesilovkách přizval kamarády a bývalé spoluhráče Roberta Reichela, Martina Ručinského či Roberta Langa. "Jsem rád, že kluci byli ochotní nám pomoci. Nejen slovně a v kabině, ale že šli na led, kde ukázali konkrétní věci. Věříme, že to pro nás bude přínosem," prohlásil Šlégr.

Důležitý souboj sousedů v tabulce těsně za první desítkou čeká Kladno a Zlín. Rytíři nezvládli středeční dohrávku na ledě Sparty a prohráli vysoko 2:6. "Chtěli jsme vyhrát, ale moc dobře víme, že zápasy v pátek a pak v neděli v Olomouci pro nás budou daleko důležitější, snad si tam přeneseme lepší formu," přál si hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

Berani ve středu rovněž hráli a porazili Brno 5:4. "Těší nás, že po reprezentační pauze jsme začali výhrou. V Kladně nás ale čeká těžký soupeř, který hraje disciplinovaný hokej. Klíčovou postavou domácích je samozřejmě Jaromír Jágr, důležitý pro případný úspěch bude ale hlavně náš výkon," řekl trenér Robert Svoboda. Dlouhodobě mimo hru jsou Kašík a Žižka.

Poslední Pardubice hostí desátou Olomouc, na kterou ztrácejí čtyři body. "Rádi jim oplatíme porážku, co jsem tam utržili my. Čeká nás zápas po pauze a musíme se do toho rychle dostat. Po dnech volna to bývá jiné, jsme rádi, že už utkání přijde," řekl kouč Radek Bělohlav. Chybí jen Poulíček.

Olomouc v posledním utkání před přestávkou zabrala v Karlových Varech a po 12 dnech se pokusí zlepšený výkon zopakovat v Pardubicích. "Nejen v Pardubicích, ale i v dalším utkání proti Kladnu. Oba to jsou zápasy, kterým přikládáme velkou váhu a chceme v nich uspět. Samozřejmě budeme chtít podat výkon, který jsme předvedli ve Varech," řekl trenér Zdeněk Moták. Hanákům se navíc do hry vrací po zranění útočník Knotek, na marodce jsou Káňa a Kolouch.

Statistické údaje před pátečním 18. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (5.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Marcinko 17 zápasů/16 bodů (10 branek + 6 asistencí) - Pavol Skalický 17/19 (9+10). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák průměr 1,99 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,26 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Petr Kváča 2,71 a 91,44 - Gašper Krošelj 2,11, 92,86 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24. Zajímavosti: - Třinec na svém ledě vyhrál sedm z osmi zápasů v této sezoně a je v tabulce domácích duelů druhý o bod právě za Mladou Boleslaví, která na svém ledě sehrála o zápas více. - Mladá Boleslav venku dvakrát za sebou vyhrála - uspěla v Pardubicích (2:1) i v Brně proti Kometě (3:0). - Bruslařský klub ve vzájemných duelech třikrát za sebou vyhrál. - Útočník Mladé Boleslavi Pavel Kousal dnes slaví 21. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (9.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 13/17 (6+11) - Petr Holík, Martin Zaťovič oba 17/17 (8+9). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,79, 92,32 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Karel Vejmelka 2,21, 93,18 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 6,79 a 75,00. Zajímavosti: - Vítkovice čekají šest zápasů na plný bodový zisk. Během této série hrály čtyřikrát v nastavení, v němž třikrát uspěly a jednou nikoliv. - Kometa nastoupila po reprezentační pauze ve středu v předehrávce 21. kola ve Zlíně a po výsledku 4:5 si připsala třetí porážku za sebou. Předtím držela šňůru šesti výher. - Brňané vyhráli deset z posledních jedenácti vzájemných zápasů. HC Škoda Plzeň (2.) - HC Energie Karlovy Vary (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:0. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 16/32 (17+15) - Tomáš Rachůnek 18/20 (8+12). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,45, 90,69 a třikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Filip Novotný 2,16, 93,29 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,84, 89,29 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Škoda pětkrát za sebou bodovala a z toho čtyřikrát vyhrála. - Energie po předchozí sérii tří vítězství dvakrát za sebou nebodovala. - Plzeň vyhrála západočeské derby čtyřikrát za sebou. - Plzeň už po reprezentační pauze hrála soutěžní zápas a v úterý doma v prvním osmifinále Ligy mistrů podlehla Lausanne 1:2. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 15/12 (7+5) - Zbyněk Irgl 17/11 (7+4). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,42 a 92,26, Michal Borovička 5,00 a 84,21, Vojtěch Nečas 12,00 a 72,22 - Branislav Konrád 2,75 a 90,91, Jan Lukáš 3,28 a 89,96. Zajímavosti: - Dynamo v posledním duelu před pauzou vyhrálo ve východočeském derby v Hradci Králové 5:2 a ukončilo sérii pěti porážek. - Olomouc zastavila šňůru čtyř proher díky vítězství v Karlových Varech 3:2. - Hanáci vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Útočník Lukáš Klimek z Olomouce dnes slaví 33. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 15/21 (10+11) - Richard Jarůšek 17/13 (6+7). Statistiky brankářů: Justin Peters 3,50, 88,18 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto - David Honzík 2,50 a 91,95, Jaroslav Janus 3,32 a 90,30. Zajímavosti: - Liberec po předchozí sérii pěti duelů bez jediného zisku naplno bodoval třikrát za sebou. - Litvínov prohrál šest z posledních osmi zápasů. - Verva vyhrála tři z uplynulých čtyř vzájemných zápasů. Rytíři Kladno (12.) - PSG Berani Zlín (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Brady Austin 17/14 (5+9) - Antonín Honejsek 18/14 (5+9). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,51 a 89,13, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23, Adam Brízgala 5,00 a 85,00 - Marek Čiliak 3,38, 89,03 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84. Zajímavosti: - Kladno se po pauze představilo ve středu v dohrávce 10. kola na Spartě a prohrálo 2:6. Nenavázalo tak na předešlé dvě výhry. - Zlín díky středečnímu úspěchu proti Kometě (5:4) vyhrál druhý z posledních tří duelů. HC Sparta Praha (1.) - Mountfield Hradec Králové (8.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 18/18 (8+10) - Radek Smoleňák 18/15 (8+7). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,03 a 92,89, Matěj Machovský 2,62, 91,80 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,56, 89,39 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,04 a 82,05. Zajímavosti: - Sparta třikrát za sebou naplno bodovala a prohrála jediný z posledních 13 duelů. - Hradec Králové dvakrát za sebou nebodoval - prohrál v Plzni (1:4) a doma s Pardubicemi (2:5). - Sparta bodovala ve čtyřech z posledních pěti vzájemných soubojů a z toho třikrát vyhrála. - Mountfield hrál ve středu úvodní duel osmifinále Ligy mistrů a zdolal doma Mannheim 1:0. Další program: -------- Neděle 17. listopadu - 19. kolo: 14:20 Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec (vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 1:0 po sam. nájezdech; ČT Sport), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (4:5 v prodl.), PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec (4:6), HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary (4:3), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (3:2), BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň (4:1), 17:00 HC Olomouc - Rytíři Kladno (3:4 v prodl.).