Vedoucí Sparta se představí v Liberci, Slavia doma s Karvinou

Praha - Osmi zápasy pokračuje o víkendu sedmé kolo první fotbalové ligy, které je poslední před reprezentační pauzou. Obhájce titulu Sparta se představí v Liberci, kde bude hájit první místo. Pražané vedou tabulku o skóre před Slavií, jež doma hostí nováčka Karvinou. Třetí účastník skupinové fáze evropských pohárů Plzeň přivítá Bohemians 1905.

Sparta se na souboj s Libercem naladila čtvrtečním postupem do skupiny Evropské ligy. V domácí odvetě závěrečného 4. předkola zvítězila 4:1 nad Dinamem Záhřeb, na jehož hřišti týden předtím prohrála 1:3. Letenští bodovali v lize v Liberci třikrát po sobě a v šesti z posledních sedmi utkání, venku v nejvyšší soutěži neprohráli od loňského října 14 utkání po sobě.

Slovan zvítězil v jediném z minulých pěti kol. "Čeká nás vedoucí tým tabulky a čerstvý účastník skupinové fáze Evropské ligy, o motivaci tedy máme postaráno. Sparta ve čtvrtek zvládla svůj velký zápas a jelikož v lize ztratila body ze šesti zápasů pouze jednou, přijede v dobrém rozpoložení," uvedl asistent libereckého trenéra Jakub Harant.

Evropskou ligu si zahraje i Slavia, přestože ve čtvrteční odvetě podlehla Zorje Luhansk 1:2. První duel však doma vyhrála 2:0. Karvinou v lize třikrát za sebou neporazila, naposledy jí v Edenu podlehla 0:1. Slezané po úvodní výhře nad Zlínem nevyhráli pět kol v řadě.

"Jsme rádi, že jsme vybojovali postup do skupiny Evropské ligy. Soupeř hrál dobře, ale my jsme bojovali až do konce, nevzdávali jsme se a povedlo se to. Teď musíme zvládnout ligový zápas s Karvinou, snad se to povede," uvedl křídelník Matěj Jurásek, který ve středu oslavil 20. narozeniny a Slavii o den později gólem proti Luhansku zařídil postup do Evropské ligy.

Plzeň ve čtvrtek přes kazachstánský Tobol Kostanaj postoupila do skupiny Evropské konferenční ligy, kde se mimo jiné utká s Dinamem Záhřeb. V nejvyšší soutěži třikrát za sebou Bohemians neporazila a poslední dva vzájemné zápasy prohrála (oba doma). Viktoria je pátá a na vedoucí pražské duo ztrácí šest bodů, k dobru má ale odložené utkání v Mladé Boleslavi. Její trenér Miroslav Koubek, který v minulosti vedl "Klokany", dnes slaví 72. narozeniny.

Třetí Olomouc zvítězila ve čtyřech z posledních pěti kol. V neděli se představí v Hradci Králové. "Votroci" doma na novém stadionu vyhráli oba dosavadní ligové zápasy.

Čtvrté Slovácko vyzve v regionálním derby Zlín. Tým z Uherského Hradiště bodoval v pěti z úvodních šesti kol, naopak "Ševci" minule vyhráli poprvé v sezoně nejvyšší soutěže.

Poslední České Budějovice se doma utkají s předposledním Jabloncem. Severočeši jako jediní v ligovém ročníku nezvítězili a se čtyřmi nerozhodnými výsledky jsou remízovými "králi" nejvyšší soutěže.

V dalších utkáních Ostrava narazí na Mladou Boleslav a Teplice na Pardubice.

Statistické údaje před zápasy 7. kola první fotbalové ligy: 1. FC Slovácko (4.) - FC Zlín (14.) Výkop: sobota 2. září, 15:00. Rozhodčí: Zaoral - Hájek, Hurych - Zelinka (video). Bilance: 26 11-5-10 32:30. Poslední zápas: 3:0. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Kadlec - Sinjavskij, Valenta, Havlík, Kalabiška - Petržela, Vecheta, Holzer. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Didiba, Čelůstka - Kolář - Vukadinovič, Tkáč, Janetzký, Slončík - Fantiš. Absence: Cicilia (disc. trest), Daníček, Kohút (oba zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Kalabiška - Tkáč (oba 2). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo 5 z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Slovácko doma v lize Zlín 4x za sebou porazilo (pokaždé bez inkasované branky) - Slovácko v lize 3x za sebou neprohrálo (z toho 2 vítězství 2:1) - Slovácko doma v posledních 2 ligových zápasech nevyhrálo a pokaždé inkasovalo 2 góly - Zlín minule doma porazil Teplice 2:1 a zaznamenal první ligovou výhru v sezoně - Zlín venku v lize zvítězil v jediném z posledních 35 utkání, v této sezoně nejvyšší soutěže tam prohrál všechny 3 zápasy - Slovácko ve středu ve 2. kole poháru venku deklasovalo Hlubinu 8:0, Zlín zvítězil na hřišti jiného divizního soupeře Lanžhotu 1:0 - Žák (Zlín) dnes slaví 28. narozeniny FK Teplice (9.) - FK Pardubice (13.) Výkop: sobota 2. září, 15:00. Rozhodčí: Kvítek - Kříž, Machač - Pechanec (video). Bilance: 8 2-0-6 9:13. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Hora, Mareček, Jukl, Radosta - Trubač - Fila, Vachoušek. Pardubice: Budinský - Surzyn, Halinský, Kukučka, Tischler - Darmovzal - Matoušek, Hlavatý, Šimek, Patrák - Černý. Absence: Gning, Urbanec - Lupač, Mareš, Solil (všichni zranění), Icha (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Hlavatý (3 ŽK). Nejlepší střelci: Trubač (2) - Darmovzal, Krobot, Matoušek, Tischler (všichni 1). Zajímavosti: - Teplice vyhrály 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů (oba doma) - ani jeden z 8 vzájemných ligových zápasů neskončil remízou, Pardubice 6x zvítězily - Teplice v lize 4x za sebou nezvítězily - Teplice doma v lize neprohrály 7x po sobě, ale poslední 2 zápasy tam remizovaly - Pardubice zvítězily v jediném z úvodních 6 kol a 2x po sobě prohrály 0:1 - Pardubice venku prohrály poslední 2 ligové duely - Pardubice mají se 4 góly spolu s Jabloncem nejhorší ligový útok - Pardubice ve středu zvítězily ve 2. kole domácího poháru na hřišti Mostu-Souš 3:0, Teplice přestřílely jiný třetiligový tým Brozany 4:3 Dynamo České Budějovice (16.) - FK Jablonec (15.) Výkop: sobota 2. září, 15:00. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Machálek (video). Bilance: 42 14-9-19 45:61. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Trummer - J. Hora, Čermák - Čmelík, Suchan, Adediran - Ondrášek. Jablonec: Hanuš - Slávik, Tekijaški, Hurtado, Polidar - Hübschman, F. Souček - Čanturišvili, Kratochvíl, Jovovič - Pleštil. Absence: Jungbauer (trest za ČK), Čoudek, Sladký, Zajíc (všichni zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Čmelík, Havel - Hurtado, F. Souček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: J. Hora, Osmančík (oba 2) - Alégué, Drchal, Kratochvíl, Pleštil (všichni 1). Zajímavosti: - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Č. Budějovice doma v lize Jablonec 2x za sebou porazily - Č. Budějovice prohrály 6 z posledních 7 ligových zápasů - Č. Budějovice doma v lize minule zvítězily, ale předtím tam 2x po sobě prohrály - Jablonec v úvodních 6 kolech jako jediný nezvítězil a stále čeká na první soutěžní výhru pod trenérem Látalem - Jablonec se už popáté v sezoně představí venku, kde v lize 9x za sebou nezvítězil a v posledních 3 zápasech tam remizoval - Jablonec je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" soutěže - Č. Budějovice mají s 19 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy, Jablonec se 4 góly spolu s Pardubicemi nejhorší útok - Č. Budějovice v úterním 2. kole domácího poháru venku udolaly divizní Velké Hamry 3:1 po prodloužení - Černák dnes slaví 20. narozeniny, Hübschmanovi (oba Jablonec) bude v pondělí 42 let Baník Ostrava (11.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: sobota 2. září, 18:00. Rozhodčí: Berka - Paták, Vlček - Adámková (video). Bilance: 37 11-8-18 43:59. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Ostrava: Letáček - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Kpozo - Buchta, Rigo, Boula, Tetour, Ewerton - Almási. M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský, Poulolo - Jawo, Mareček, Mašek - Hilál. Absence: Blažek, Klíma, Šehič, Takács (všichni zranění) - Pulkrab, Sakala (oba disc. trest), Kušej (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Pulkrab (3 ŽK). Nejlepší střelci: Tanko (3) - Jawo, Mareček (oba 2). Zajímavosti: - M. Boleslav minule v lize porazila Ostravu po 5 prohrách - Ostrava zvítězila v posledních 3 domácích ligových duelech s M. Boleslaví - Ostrava vyhrála 2 z posledních 3 kol (obě doma 2:0) - Ostrava doma v lize ve 3 zápasech této sezony neprohrála a neinkasovala a bodovala tam v 5 z posledních 6 duelů - M. Boleslav v lize 2x po sobě nezvítězila, ale prohrála v jediném z posledních 5 kol - M. Boleslav venku v lize 2x za sebou neprohrála - M. Boleslav má k dobru odložené utkání 6. kola s Plzní - Ostrava v úterý zvítězila ve 2. kole domácího poháru na hřišti Hlučína 2:0, M. Boleslav o den později porazila doma jiný třetiligový celek Ústí nad Labem 4:2 - trenér Ostravy Hapal dříve vedl M. Boleslav - Kaloč (Ostrava) čeká na 100. ligový zápas - Kubala (Ostrava) v den utkání oslaví 24. narozeniny Slovan Liberec (8.) - Sparta Praha (1.) Výkop: neděle 3. září, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Radina (video). Bilance: 62 17-12-33 66:106. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala, Doumbia, Červ, Preisler - Ghali, Tupta - Kulenovič. Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Krejčí - Pešek, Kairinen, Sadílek, Ryneš - Birmančevič, Haraslín - Olatunji. Absence: Plechatý (zranění + dohoda klubů), Polyák, Višinský (oba zranění), Frýdek (nejistý start) - Karabec (trest za ČK), Laci, Mejdr (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Frýdek (2) - Kuchta, Haraslín (oba 3). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Sparta v lize v Liberci prohrála jediné z posledních 7 utkání a 3x po sobě tam v nejvyšší soutěži bodovala - Liberec vyhrál jediné z posledních 5 kol - Liberec vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů - Sparta zvítězila v 5 z dosavadních 6 kol a prohrála jediný z posledních 28 ligových duelů - Sparta venku v lize od loňské říjnové porážky 0:4 na Slavii 14x po sobě neprohrála - Sparta má se 17 góly nejlepší ligový útok - Sparta ve čtvrtek v domácí odvetě 4. předkola Evropské ligy porazila Dinamo Záhřeb 4:1, otočila dvojzápas po úvodní prohře 1:3 a zahraje si skupinu - Sejk (Sparta) si může připsat 50. start v lize Viktoria Plzeň (5.) - Bohemians Praha 1905 (6.) Výkop: neděle 3. září, 15:00. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Hádek - Zelinka (video). Bilance: 37 19-9-9 67:42. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Kalvach, Bucha, Cadu - Šulc - Chorý, Durosinmi. Bohemians: Reichl - Kadlec, Křapka, Hybš - Köstl, Hůlka, Hrubý, Kovařík - Matoušek, Beran - Prekop. Absence: Havel, Pernica, Sýkora - Hála, Novák, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Jánoš, Necid, Puškáč (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Bucha, Šulc (oba 3) - Kovařík (2). Zajímavosti: - Plzeň v lize Bohemians 3x za sebou neporazila a poslední 2 vzájemné zápasy (oba doma) prohrála - Plzeň v posledních 3 ligových zápasech zvítězila - Plzeň v 8 soutěžních zápasech po sobě zvítězila a neprohrála 10x za sebou - Plzeň má k dobru odložené utkání 6. kola v M. Boleslavi - Plzeň ve čtvrteční odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy porazila Tobol Kostanaj 3:0 a v součtu s úvodní výhrou 2:1 postoupila do skupiny - Bohemians minule v lize zvítězili po 2 porážkách - Bohemians minule venku v lize prohráli po 3 výhrách - plzeňský trenér Koubek, který dnes slaví 72. narozeniny, v minulosti vedl Bohemians - Klimentovi je dnes 30 let, Vlkanova (oba Plzeň) den po utkání oslaví 29. narozeniny Slavia Praha (2.) - MFK Karviná (12.) Výkop: neděle 3. září, 18:00. Rozhodčí: Starý - Mokrusch, Vodrážka - Kocourek (video). Bilance: 12 8-3-1 24:10. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Vlček, Ogbu, Holeš - Tomič, Zafeiris, Ševčík, Provod - Jurásek, Jurečka - Tijani. Karviná: Holec - Mikuš, Krčík, Svozil, Ražnatovič - Čavoš, Žák - Memič, Bartl, Papalelé - Doležal. Absence: David Pech, Sinyan (oba zranění), Douděra (nejistý start) - Zedníček (zranění), Budínský, Čurma, Lapeš (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Chytil, Van Buren (oba 2) - Mikuš (3). Zajímavosti: - Slavia v lize Karvinou 3x za sebou neporazila, minule s ní doma nečekaně prohrála 0:1 a ve 12. vzájemném duelu v nejvyšší soutěži poprvé nebodovala - Slavia doma v lize Karvinou 2x po sobě neporazila - Slavia v minulém kole remizovala v Jablonci a v lize nezvítězila poprvé po 8 výhrách za sebou - Slavia doma v lize 21x po sobě neprohrála (z toho 20 vítězství) - Slavia má s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže - Slavia ve čtvrtek v odvetě 4. předkola Evropské ligy prohrála venku s Luhanskem 1:2 a v 10. soutěžním utkání sezony utrpěla první porážku, po domácím vítězství 2:0 ale postoupila do skupiny - Karviná po výhře v úvodním kole 5x po sobě nezvítězila (z toho 4 porážky), naplno bodovala v jediném z posledních 11 ligových zápasů - Karviná venku v lize prohrála všechny 3 zápasy v sezoně a už 8x po sobě tam nebodovala - Tecl (Slavia) dnes slaví 33. narozeniny FC Hradec Králové (10.) - Sigma Olomouc (3.) Výkop: neděle 3. září, 20:00. Rozhodčí: Petřík - Ratajová, Matoušek - Berka (video). Bilance: 28 8-7-13 29:41. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Bajza - Klíma, Heidenreich, Leibl - Kučera, Kodeš, Dancák, Horák - Pilař, Krejčí - Vašulín. Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Pokorný, Zmrzlý - Breite, Pospíšil - Vodháněl, Zorvan, Navrátil - L. Juliš. Absence: Koubek (zranění) - Křišťál, Růsek, Ventúra, Zifčák (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Horák, Kučera (oba 2) - L. Juliš (3). Zajímavosti: - Hradec v lize s Olomoucí 4x za sebou neprohrál a nebodoval v jediném z posledních 6 vzájemných zápasů - Hradec poslední 4 kola střídá domácí výhru a venkovní porážku - Hradec vyhrál oba ligové zápasy na novém stadionu při celkovém skóre 7:1 a doma získal 6 z celkových 7 bodů v této sezoně - Olomouc zvítězila ve 4 z posledních 5 kol - Olomouc prohrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Olomouc ve středu zvítězila ve 2. kole domácího poháru na hřišti třetiligového Třince 4:1 - může dojít na souboj bratří Julišů, za Hradec hraje Petr (20 let) a za Olomouc Lukáš (28) - Kučera (Hradec) může odehrát 50. ligové utkání - Bajza (Hradec) den po utkání oslaví 32. narozeniny