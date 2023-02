Vedoucí Slavia ve šlágru fotbalové ligy přivítá Slovácko, Sparta hraje ve Zlíně

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie ve šlágru 21. kola první ligy v neděli doma vyzvou čtvrté Slovácko, které minule porazilo druhou Plzeň 2:0. Západočeský obhájce titulu o den dříve hostí Liberec. Třetí Sparta se rovněž v sobotu představí ve Zlíně. Domácí trenér Pavel Vrba zkusí zaskočit svůj bývalý tým.

Slavia naposledy nečekaně jen remizovala v Teplicích 1:1, přesto o první místo nepřišla a vede tabulku o dva body před Plzní. Slovácko proti Viktorii potvrdilo výtečnou formu - ze čtyř jarních kol potřetí vyhrálo a letos ještě neinkasovalo. V Edenu bude na lavičce hostů znovu chybět trenér Martin Svědík kvůli disciplinárnímu trestu.

"Pro nás hodně těžký zápas. Ještě v kontextu toho, co jsme předvedli v Teplicích, hlavně v první půli. Cítím z hráčů, že je to hodně mrzí a chtěli bychom se prezentovat v úplně jiném světle," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský pro klubovou televizi.

Pražané na podzim remizovali v Uherském Hradišti 1:1, ale předtím Slovácko porazili v pěti ligových duelech za sebou. "Proti týmům ze špičky hrajou velice dobře a berou jim body. Každý zápas se Slováckem je velká fotbalová válka o body. Minule (proti Plzni) hráli výborně a zaslouženě vyhráli," mínil Trpišovský.

Plzeň nezažívá dobrý vstup do jara. Ze čtyř utkání dvakrát zvítězila a dvakrát prohrála, svěřencům trenéra Michala Bílka se příliš nedaří ani herně. Osmý Liberec vyhrál jediné z posledních pěti kol a Viktorii v nejvyšší soutěži podlehl třikrát po sobě bez vstřelené branky.

"Liberec je vždycky nepříjemný soupeř, čekáme těžký zápas, ale my se snažíme myslet pozitivně. Zaváhali jsme dvakrát výsledkově a moc se nám nedaří, to cítíme všichni. Ale chceme to zlomit, chceme makat a samozřejmě potřebujeme podporu fanoušků," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta v neděli přesvědčivě porazila Jablonec 3:0, zvítězila v šestém z posledních sedmi kol a přiblížila se konkurentům v boji o titul. Na Slavii ztrácí pět bodů a na Plzeň tři body. Předposlední Zlín minule podlehl 1:2 posledním Pardubicím, které ho v tabulce bodově dotáhly. V září "Ševci" na Spartě překvapivě remizovali 0:0.

"Pokud budeme hrát stejně jako druhý poločas s Jabloncem, nevidím důvod, proč bychom tam neměli vyhrát. Nějaký rukopis Pavla Vrby ve Zlíně je, zejména v rozestavení. Hráči se ale moc neprotočili. Myslím si, že je máme přečtené a víme, kdo kde bude hrát. Ten zápas je jenom o nás," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Devátá Mladá Boleslav přivítá dvanácté České Budějovice. V sobotu také Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou brněnského nováčka. "Klokani" jsou šestí, Zbrojovka drží 11. pozici.

Zvedající se Pardubice, které vyhrály poslední dvě kola, nastoupí v neděli na hřišti páté Olomouce. Ve stejný den třináctý Jablonec v záchranářském souboji hostí čtrnácté Teplice. Ostrava se rovněž v neděli doma utká se sedmým Hradcem Králové. Desátý Baník v lize dvakrát za sebou prohrál, "Votroci" z posledních tří kol získali jediný bod.

Hlasy před zápasy 21. kola první fotbalové ligy

Trinity Zlín (v tabulce 15.) - Sparta Praha (3.)

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Oproti mému působení jsou na Spartě už jen tři hráči v základu, je to nyní jiný tým. Patří k adeptům na titul, stejně jako Plzeň či Slavia, ale rozhodovat se podle mě bude až později. Jejich klíčovým hráčem v útočné fázi je na jaře Lukáš Haraslín, je tvořivý a konstruktivní. My jsme v minulém kole prohráli v Pardubicích, což je pro nás komplikace, potřebujeme teď každý bod. Musíme se vyvarovat chyb v defenzivě. Nechci hodnotit, jak reálné šance na bod máme, chceme překvapit jako na podzim v Praze. Uhrát s nimi bod jako na podzim by bylo skvělé, ale určitě nebudeme hrát na 0:0. Teď máme výhodu domácího prostředí, věřím, že nám fanoušci pomohou."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Cítíme, že výkony jdou nahoru, ale pořád máme před sebou dlouhou cestu k našemu cíli. Ve Zlíně budeme chtít navázat na druhý poločas s Jabloncem. Je jedno, jak přemýšlí Zlín, důležité je, jak se budeme prezentovat my. Pokud budeme hrát stejně jako druhý poločas s Jabloncem, nevidím důvod, proč bychom tam neměli vyhrát. Nějaký rukopis Pavla Vrby ve Zlíně je, zejména v rozestavení. Hráči se ale moc neprotočili. Myslím si, že je máme přečtené a víme, kdo kde bude hrát. Ten zápas je jen o nás."

Bohemians Praha 1905 (6.) - Zbrojovka Brno (11.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Máme za sebou dvě porážky, proto potřebujeme znovu bodovat. Tabulka je hrozně vyrovnaná. Navíc doma musíme odčinit prohru se Spartou. Brno půjde do utkání v lepším rozpoložení, když minule vyhrálo. Věřím ale, že navážeme na vítězství z jeho hřiště v podzimní části."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Vstupujeme do anglického týdne, první prioritou je ligový zápas na Bohemians. Čeká nás nepříjemný soupeř, který nás dokázal na podzim porazit. I to je pro kluky motivace, chtějí podat zlepšený výkon. Bohemka má dobře organizovanou defenzivní fázi, v obraně jsou silní. Disponují kvalitními soubojovými hráči a vpředu mají nebezpečnou trojici, silnou při napadání. Musíme se soustředit, abychom neztráceli míče."

FK Mladá Boleslav (9.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Budějovice mají dobře složený tým s novými trenéry. Odehrály velmi dobré zápasy na Slovácku i v Plzni a doma zvítězily nad silnou Bohemkou. Hrají trošku jiným stylem než Hradec, se kterým jsme v minulém kole těsně vyhráli, čeká nás tedy o poznání jiný zápas. Uděláme opět maximum pro výhru s vědomím, že každý získaný bod je v nesmírně vyrovnané tabulce důležitý."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Vítězství nad Bohemkou pro nás bylo strašně důležité, konečně jsme to zlomili. Do Boleslavi se nám pojede lépe, každý dobrý výsledek se podepíše na výkonech. Kluci se zase posunou dál a budou sebevědomější. Že jsme to zvládli doma, je skvělé, ale budeme chtít uspět i v Boleslavi."

Viktoria Plzeň (2.) - Slovan Liberec (8.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Bavíme se o zápase na Slovácku. Co jsme udělali špatně, v čem musíme přidat... A kluci si to vzali za své. Makají a plně se soustředí na sobotu, protože je to pro nás hodně důležitý zápas. Liberec je vždy nepříjemný soupeř, čekáme těžký zápas, ale snažíme se myslet pozitivně. Dvakrát jsme výsledkově zaváhali a moc se nám nedaří, to cítíme všichni. Chceme to zlomit, makat a samozřejmě potřebujeme podporu fanoušků. Věřím, že po zápase budeme všichni šťastní."

Marek Čech (trenér brankářů Liberce): "Určitě to bude náročné, protože Plzeň má svou kvalitu. Ne nadarmo ještě před nějakým kolem byla na prvním místě tabulky. Respektujeme jejich kvalitu a budeme se snažit s tím popasovat co nejlépe. Věřím, že se nám tam povede nějaký bod urvat."

Slavia Praha (1.) - 1. FC Slovácko (4.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pro nás hodně těžký zápas, ještě v kontextu toho, co jsme předvedli v Teplicích. Ukázali jsme tam svou špatnou tvář. Cítím z hráčů, že je to hodně mrzí, chtěli bychom se prezentovat v úplně jiném světle. Chtěli bychom ukázat pravou tvář Slavie. Co je ve Slovácku trenér Svědík, v zápasech se špičkou tabulky hrají velice dobře a berou těm týmům body. Na podzim jsme tam hráli 1:1, sami víme, jak byl ten zápas těžký. Každý zápas se Slováckem je velká fotbalová válka o body, což se ukázalo i v nedělním utkání (s Plzní). Po všech stránkách to byl vyzrálý výkon a zasloužené vítězství."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Jedeme na Slavii povzbuzeni skalpem mistrovské Plzně a naše ambice jsou navíc podloženy velmi dobrým výkonem. Neřeknu nic nového, že o úspěchu vždy rozhoduje defenziva. Ta naše je na jaře pevná, ještě jsme nedostali gól. Vnímáme, že nás nyní prověří nejlepší ofenziva celé ligy, bude to pro nás velký test. Měli jsme po Plzni nějaké šrámy, ale náš kádr je dost široký, takže věřím, že se sestavou nebudeme mít problém."

Sigma Olomouc (5.) - FK Pardubice (16.)

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "V lize nejsou žádní snadní soupeři, potvrzuje se to v každém kole. Pardubičtí na jaře dvakrát vyhráli, porazili Mladou Boleslav a Zlín. Dál pokračují v pojetí hry, které měli za předchozích trenérů. Zvedli ale intenzitu hry, jsou organizovanější. Čtyři remízy už jsou za námi, další zápas chceme vyhrát, to je naprosto jasné. Výkony nebyly špatné, ale dál je chceme vylepšovat. Chceme být produktivnější a efektivnější, tudy by měl vést cesta ke třem bodům."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Dvě vítězství v řadě našemu týmu stoprocentně pomohou, hlavně psychicky. Stále ale není co oslavovat, protože jsme pořád na posledním místě. V Olomouci očekávám zápas s velmi kvalitním soupeřem. Sigma má skvělé trenéry. Václava Jílka znám z působení ve Spartě, proto vím, že hráči pod ním hrají dobrý fotbal. O kvalitách hráčů Olomouce ani nemusíme mluvit, o několik z nich je zájem po celé republice. Čeká nás těžké utkání, ale chceme urvat body. Chceme zlepšit hlavně hru po vstřeleném gólu, minule proti Zlínu jsme po brance Janoška vypadli z tempa a museli jsme na to reagovat."

FK Jablonec (13.) - FK Teplice (14.)

David Horejš (trenér Jablonce): "V zápase s Teplicemi teď musíme vyhrát, je to pro nás důležité utkání. Chceme navázat na to, co se povedlo v Ostravě, a poučit se z toho, co nebylo dobře proti Spartě. Hrajeme doma a hráči jsou připraveni na to, co nás bude proti Teplicím čekat."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Kéž bychom navázali na remízu se Slavií, už to ale nebude zápas, ve kterém nemáme co ztratit. Hrajeme o hodně, stejně jako před dvěma týdny ve Zlíně. Tam jsme se také chtěli dobře připravit na soupeře a bodnout ho do jeho slabých míst. Místo toho jsme ale bodli sami sebe vlastními individuálními hrubými chybami, těch se musíme vyvarovat. Jablonci to na Spartě v minulém kole moc nešlo, nelíbil se mi. Ale měl minus dva tři hráče, které teď zapojí. Možná po tom, co dostal za uši, bude hrát jinak, protože cítí, že je pro něj zápas s námi důležitější. Ani náš výkon se Slavií nebyl ideální. Byla tam hlavně bojovnost, nasazení, chceme ale hrát i fotbal."

Baník Ostrava (10.) - FC Hradec Králové (7.)

Pavel Hapal (trenér Ostrava): "Jsem přesvědčený, že na poslední dvě porážky zareagujeme ještě odhodlanějším výkonem. Bude to velký boj. Hradec se tak i prezentuje, je to velice soubojové mužstvo. Ale věříme, že je přetlačíme a že vyhrajeme. Fanouškům máme co vracet. Věřím, že se to projeví ještě větším nasazením, zanícením a touhou po vítězství."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Zápas s Boleslaví se nám výsledkově ani herně nepovedl. Víc na tom už není třeba hodnotit, musíme se posunout zase o krok dál. Baník měl vstup do jara vynikající, remizoval ve Zlíně, vyhrál v Teplicích. Hned třikrát ze čtyř utkání přitom musel hrát venku. Poslední dva zápasy mu výsledkově nevyšly a za to se určitě bude chtít rehabilitovat. My to budeme mít o to těžší, ale věřím, že jsme na to zcela připraveni."