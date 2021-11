Vedoucí Slavia ve fotbalové lize hostí Jablonec, Sparta hraje na Slovácku

Praha - První fotbalová liga po reprezentační pauze o víkendu pokračuje 15. kolem. Vedoucí Slavia v souboji účastníků Evropské konferenční ligy přivítá Jablonec. V neděli také třetí Sparta v Uherském Hradišti narazí na čtvrté Slovácko. Už v sobotu se druhá Plzeň představí v Ostravě. Většina klubů bude mít za sebou polovinu základní části nejvyšší soutěže.

Mistrovská Slavia je v čele tabulky o bod před Plzní. Jablonečtí sedm kol čekají na vítězství a krčí se na 12. místě. Obě mužstva ve čtvrtek hostí ve skupině EKL nizozemské soupeře. Pražané vyzvou Feyenoord a Severočeši změří síly s Alkmaarem.

"Za to, že jsme první v tabulce, jsem samozřejmě jenom rád. Důležitější jsou pro mě ale dílčí momenty, díky kterým jsme teď tam, kde jsme. Z reprezentace naštěstí nikdo nepřijel zraněný, kluci se vrátili v dobrém stavu. To je podstatná věc," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Vršovický celek naposledy v lize podlehl Jablonci v srpnu 2018, od té doby dosáhl šesti výher a remízy. "Bylo to po vyřazení v Kyjevě v kvalifikaci Ligy mistrů, vrátili jsme se nad ránem zpátky. V neděli jsme hráli s Jabloncem, za který nastoupili odhadem asi čtyři hráči, kteří už jsou dnes tady ve Slavii. Jablonec tehdy vyhrál úplně zaslouženě," vzpomínal Trpišovský.

Slovácko v ligové sezoně doma vyhrálo všech šest duelů. Jediné dvě porážky v ročníku svěřenci kouče Martina Svědíka utrpěli v Plzni a na Slavii. Sparťané, kteří na Slavii ztrácejí dva body, vyhráli poslední tři vzájemná střetnutí v nejvyšší soutěži.

"Čeká nás domácí zápas podzimu, souboj se Spartou bývá vždy silným nábojem jak pro hráče, tak i diváky. Nyní je to ještě umocněno postavením obou celků v tabulce. Nám se doma daří a chtěli bychom na úspěšnou sérii navázat i v neděli," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

"Postavení Plzně, Sparty a Slavie, to jsem očekával, že tak nějak bude. Slovácko je ale pro mě obrovské a zasloužené překvapení. Čeká nás určitě těžké utkání," doplnil kouč Pražanů Pavel Vrba, jehož mužstvo nastoupí ve čtvrtek na stadionu Glasgow Rangers ve skupině Evropské ligy.

Plzeň po porážce 0:2 na Slavii remizovala bez branek s Olomoucí a přišla o první příčku. Pátá Ostrava nevyhrála v posledních třech kolech. Viktorii může povzbudit výborná bilance s Baníkem, s nímž neprohrála v posledních 23 ligových zápasech od srpna 2009.

Trenér Západočechů Michal Bílek bude mít problém se složením obrany. Kvůli karetním trestům chybějí stopeři Luděk Pernica s Filipem Kašou, krajní bek Radim Řezník, ale také záložník Lukáš Kalvach. "Samozřejmě je to komplikace. Už jsme věděli, že k dispozici nebudou, takže jsme se na to připravovali. Do toho přišla nějaká zranění a museli jsme se připravovat zase trošku jinak," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

V neděli doma nastoupí i dva nejhorší týmy tabulky. Poslední Teplice, které prohrály všech pět ligových duelů pod trenérem Jiřím Jarošíkem, absolvují záchranářský souboj se čtrnáctými Pardubicemi. Východočeši nezvítězili devět kol po sobě.

Předposlední Karviná po návratu z koronavirové karantény vybojovala remízu 2:2 se Slováckem. Čekání na premiérovou výhru v sezoně by Slezané rádi ukončili proti desátému Liberci.

Vedle zápasu Ostravy s Plzní jsou v sobotu na programu další tři utkání. Nováček Hradec Králové hraje v Olomouci. "Votrokům" patří šesté místo, devátá Sigma v posledních čtyřech kolech získala jediný bod a nedala gól.

Osmá Mladá Boleslav přivítá Zlín. Jedenáctí "Ševci" ve třech kolech v řadě neinkasovali a poslední dva ligové duely se Středočechy vyhráli.

Třináctí Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou sedmé České Budějovice, se kterými doma v nejvyšší soutěži bodovali šestkrát za sebou.

Hlasy před zápasy 15. kola první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc (v tabulce 9.) - FC Hradec Králové (6.)

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Hradec má kvalitní mužstvo, hrají týmový a zodpovědný fotbal. Myslím si ale, že jejich postavení z části ovlivňuje nováčkovská euforie. Proti takovým týmům se hraje těžce a my se na ně musíme dobře připravit. Čtyři zápasy v lize jsme nevyhráli, takže chceme potěšit i naše fanoušky a po delší době zase doma zvítězit."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Olomouc má dobře poskládaný realizační tým. Jsou tam trenéři, kteří pracovali jak v zahraničí, tak ve špičkových klubech. V Olomouci mají výbornou mládežnickou základnu, dokážou své hráče integrovat do A-týmu a zhodnocovat je. Měli výborný vstup do soutěže, herně i bodově. Potom to bodově nebylo až takové, ale herně to až na nějaký zápas nebyly propadáky. Olomouc je dobře poskládané mužstvo, dokáže hrát s několika systémy. My musíme zareagovat na to, jaká bude sestava."

Bohemians Praha 1905 (13.) - Dynamo České Budějovice (7.)

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "U Budějovic se v posledních letech opakují podobné vstupy do soutěže. Od nějakého sedmého, osmého kola začínají vyhrávat a sbírat body. Byl jsem zvědavý, zda se stejný příběh odehraje i letos. Potvrdilo se, že ano. Dynamo zvítězilo v zápasech, které pro něj byly důležité. Aktuálně se v tabulce nacházejí na takových místech, kde možná ani sami nepředpokládali, že by mohli být. Před námi je šest zápasů do konce podzimní části. Věřím tomu, že získáme takový počet bodů, který jsme si stanovili. Všichni se těšíme na to, že proti Budějovicím konečně začneme naši úspěšnou sérii."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Chceme po reprezentační přestávce potvrdit domácí vítězství nad Mladou Boleslaví. Bohemians disponují velmi kvalitním kádrem s řadou šikovných hráčů, na které si musíme dát pozor. Víme, že soupeř je na domácím stadionu silný, ale uděláme maximum, abychom si odvezli body."

FK Mladá Boleslav (8.) - Fastav Zlín (11.)

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Očekávám od hráčů soustředěný výkon a především výrazně efektivnější střeleckou aktivitu než v posledním ligovém utkání v Českých Budějovicích, kde jsme prohráli 1:2. Proti Zlínu to nebude snadné, protože výrazně zlepšil obrannou fázi a třikrát za sebou neinkasoval."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Máme za sebou tři zápasy bez inkasovaného gólu, což je pro nás velmi pozitivní. Tato reprezentační přestávka byla pro nás mnohem klidnější než ta minulá. Chceme pokračovat v tom, co jsme načali. V zodpovědných výkonech vzadu, konstruktivní hře dopředu. Boleslav ale bude velmi těžkým soupeřem. Byť má výkonnostní výkyvy, stále disponuje skvělými fotbalisty jako Škoda, Matějovský, Skalák či Ewerton. Musíme být ostražití, ale to neznamená pasivní. Domů se nechceme vracet s prázdnou."

Baník Ostrava (5.) - Viktoria Plzeň (2.)

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Velice těžké utkání. Plzeň je na druhé příčce a to hovoří za vše. Žádná extra motivace pro nás není potřebná. Těšíme se na to a věříme, že nás i diváci poženou dopředu, abychom uspěli. Plzni chybí nějací hráči a vzhledem k tomu, že dosud dostali z celé ligy nejméně gólů, je to pro ně asi určitý problém. Ale my to rozhodně nepodceníme. Chceme získat tři body."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Samozřejmě je komplikace, že nám bude chybět tolik hráčů kvůli karetnímu trestu. Už jsme věděli, že k dispozici nebudou, takže jsme se na to připravovali. Do toho přišla nějaká zranění, takže jsme se museli připravovat zase trošku jinak. Věřím, že jsme schopni v Ostravě uspět. Víme, jaké má Baník silné stránky. Pokusíme se je eliminovat a využít skulinek, které nám nabídnou. Každé mužstvo potká v sezoně nějaká krize. Může to být taková mini krize, kterou máme my. Ale bylo by nepříjemné dál nebodovat nebo nedávat góly. Připravujeme se na zápas s Ostravou tak, že chceme vyhrát. Koukáme jenom dopředu."

1. FC Slovácko (4.) - Sparta Praha (3.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás domácí zápas podzimu. Souboj se Spartou bývá vždy silným nábojem jak pro hráče, tak i diváky, nyní je to ještě umocněno postavením obou celků v tabulce. Nám se doma daří a chtěli bychom na úspěšnou sérii navázat i v neděli. V reprezentační pauze jsme postoupili přes Karvinou v poháru, sice na poslední chvíli, ale o to cennější to je. Hráči sami sobě potvrdili, že jsou psychicky odolní, a tato vlastnost bude proti Spartě hodně potřeba. Přijede k nám tým s obrovskou kvalitou. Sice jim někteří hráči chybějí, ale další je nahradí tak, že se to na kvalitě neprojeví. My musíme být neustále pozorní nejen v obraně, ale ve všech formacích a během celého zápasu. Chceme se prosadit naší hrou, která nám zatím přináší úspěchy."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Slovácko dlouhodobě předvádí výborné výkony. Tuhle sezonu v tom pokračuje, takže se zaslouženě drží v tabulce nahoře. Tým je dlouho pospolu, moc změn pan (trenér) Svědík nedělá, dobře s nimi pracuje. To, že jsou tam, kde jsou, není dílem náhody, ale koncepční práce. Bude to řežba, bude to mít hodně společných prvků jako nedávný zápas na Baníku."

MFK Karviná (15.) - Slovan Liberec (10.)

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Během reprezentační pauzy bylo důležité, že jsme mohli 14 dní poctivě trénovat a odehrát kvalitní pohárové utkání na Slovácku. Zápas proti Liberci je pro nás obrovsky důležitý. Soupeř se po horším úvodu sezony zvedl, ale není za tím jen výměna trenéra. Liberec velice kvalitně posílil a začal se zvedat. Máme široký kádr a věřím, že hráči, kteří vyběhnou do jednotlivých zápasů, že budou dobře nachystaní. Kdybychom urvali dvě nebo tři vítězství, tak nás to bodově posune úplně někam jinam a bude to důležité i pro hlavu hráčů."

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Samozřejmě jsme povzbuzeni výsledky, kterých jsme teď dosáhli v posledních třech utkáních. Chceme na to navázat. Soupeř se nachází v situaci, že bude dělat vše pro to, aby bodoval. Z toho pohledu je to pro ně hodně prestižní utkání. Předchozí dvě utkání už tam byl nový trenér pan Páník, odehráli dvě vyrovnaná utkání se Slováckem. Nám ale bodový zisk z posledních zápasů vlil krev do žil a chceme bodovat."

FK Teplice (16.) - FK Pardubice (14.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Čekám velký boj, oběma týmům jde o hodně. Pardubice nejsou hloupé, vědí, o co hrají. Možná to nebude koukatelné, ale tentokrát se hraje o hodně a vyhraje ten, kdo pro to udělá víc. Během reprezentační přestávky jsme kvalitně potrénovali. Nálada je dobrá a vrací se nám někteří hráči po dlouhodobých zraněních. Měli jsme jeden teambuilding, který nám také pomohl. Teď se uvidí, jestli tu atmosféru a tréninky kluci v neděli prodají. Já doufám, že ano."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Reprezentační přestávku jsme využili k zapojení několika hráčů vracejících se po zranění do sestavy. Můžeme tedy počítat i s uzdraveným Matějkou a pomalu se vracejí také Čihák a snad brzy i Sláma. Dívali jsme se na několik utkání Teplic, studovali jejich hru a věříme, že se nám podaří uspět. Bude to ale o to těžší, že nám bude scházet vykartovaný Cadu."

Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (12.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme ani ne v polovině soutěže. Za to, že jsme první v tabulce, jsem samozřejmě jenom rád. Důležitější jsou pro mě ale dílčí momenty, díky kterým jsme teď tam, kde jsme. Z reprezentace naštěstí nikdo nepřijel zraněný, kluci se vrátili v dobrém stavu. To je podstatná věc. Poslední porážku s Jabloncem si pamatuji poměrně přesně. Bylo to po vyřazení v Kyjevě v kvalifikaci Ligy mistrů, vrátili jsme se nad ránem zpátky. V neděli jsme hráli s Jabloncem, za který nastoupili odhadem asi čtyři hráči, kteří už jsou dnes tady ve Slavii. Jablonec tehdy vyhrál úplně zaslouženě."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Máme před sebou takový smrtící týden - nejprve Slavia, pak v Evropské konferenční lize Alkmaar a poté Mladá Boleslav. Všechno jsou to těžké a top týmy. Na Slavii nás čeká nejtěžší zápas v lize, hrajeme proti prvnímu v tabulce. Ale co je v životě lehkého? Musíme bojovat a snažit se něco uhrát. Nesmíme mít strach. Už dlouho jsme na Slavii nebodovali, tak uvidíme, jak to dopadne."

Statistické údaje před zápasy 15. kola fotbalové ligy: Sigma Olomouc (v tabulce 9.) - FC Hradec Králové (6.) Výkop: sobota 20. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Dresler. Bilance: 24 13-5-6 37:21. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Látal, Greššák, Vepřek, Zmrzlý - Breite, Sedlák - Zahradníček, González, Hála - Zifčák. Hradec: Fendrich - Čech, Král, Klíma - Mejdr, Soukeník, Rada, Novotný - Dvořák, Vašulín, Vlkanova. Absence: Hubník (trest za ČK), Poulolo (4 ŽK), Beneš, Jemelka (oba nemoc), Vaněček, Yunis (oba zranění), Chvátal, Stejskal (oba nejistý start) - Reichl (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Král (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hála (6) - Dvořák (5). Zajímavosti: - Olomouc v lize s Hradcem 3x za sebou neprohrála - Olomouc vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Hradcem - Olomouc v lize 4x za sebou nevyhrála (z toho 3 porážky) a neskórovala - Olomouc prohrála jen minulý z posledních 6 domácích ligových zápasů - Hradec v lize 2x za sebou nezvítězil, ale prohrál jen jediné z posledních 5 kol - Hradec prohrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů Bohemians Praha 1905 (13.) - Dynamo České Budějovice (7.) Výkop: sobota 20. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Vodrážka - Berka (video). Bilance: 26 8-8-10 36:40. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Bohemians: Bačkovský - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Jindřišek, Květ, Hronek, Fulnek - Keita, Puškáč. Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Čavoš, Hellebrand - Van Buren, Mihálik, Mršič - Bassey. Absence: Ljovin (4 ŽK), Hůlka, Chramosta, Krch, Osmančík (všichni zranění), Necid, Puškáč (oba nejistý start) - Skovajsa (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: Bačkovský, Hronek - Vorel (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta, Puškáč - Bassey (všichni 5). Zajímavosti: - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 4 vzájemných ligových duelů - Bohemians od října 2007 doma v lize s Č. Budějovicemi 6x po sobě neprohráli - Bohemians prohráli 3 kola po sobě a 5 z posledních 6 ligových zápasů - Bohemians prohráli jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů - Bohemians mají k dobru odložený zápas s Karvinou - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 6 ligových zápasů, minule zvítězily po 3 kolech - Č. Budějovice venku v lize 8x za sebou nezvítězily a získaly tam jen 2 z 18 bodů v sezoně - trenér Bohemians Klusáček odkoučuje 100. zápas v lize FK Mladá Boleslav (8.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: sobota 20. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Mikeska - Machálek (video). Bilance: 24 13-3-8 42:25. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Karafiát, Suchý, Preisler - Douděra, Hlavatý, Matějovský, Jurásek - Skalák, Škoda, Ewerton. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Tkáč, Čanturišvili - Poznar. Absence: Dancák (4 ŽK), Šimek (zranění), D. Mašek (rekonvalescence), Pech (nejistý start) - Reiter (trest za ČK), Kolář (zranění), Dostál (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Hlavatý, Karafiát, Škoda - Hlinka, Hrubý, Janetzký, Poznar, Procházka, Vraštil (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Ewerton, Škoda (oba 5) - Poznar, Tkáč (oba 4). Zajímavosti: - Zlín v lize s M. Boleslaví 3x po sobě neprohrál a v posledních 2 zápasech zvítězil - M. Boleslav doma v lize Zlín 2x za sebou neporazila - M. Boleslav prohrála 2 z posledních 3 kol (obě venku) - M. Boleslav doma v lize poslední 2 zápasy vyhrála (vstřelila v nich 7 gólů) a v sezoně tam získala 13 z celkových 17 bodů - Zlín 3 kola po sobě neprohrál a neinkasoval (z toho 2 remízy 0:0) - Zlín venku v lize 3x za sebou nezvítězil - Škoda (M. Boleslav) může vstřelit 100. gól v české lize - Šeda může nastoupit ke 150. ligovému zápasu, Douděra (oba M. Boleslav) si může připsat 100. start Baník Ostrava (5.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: sobota 20. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Petřík - Hájek, Leška - Adámková (video). Bilance: 48 14-12-22 49:68. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Ostrava: Budinský - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Ndefe, Kuzmanovič, Kaloč, Tetour, Buchta - Almási. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Hybš, Sýkora - Bucha, Janošek - Kopic, Čermák, Mosquera - Beauguel. Absence: Potočný (4 ŽK), Laštůvka (zranění) - Kaša, Pernica, Řezník (všichni trest za ČK), Kalvach (4 ŽK), Chorý, Míka, Pachlopnik (všichni zranění), Staněk (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Almási, Kuzmanovič, Ndefe - Chorý, Havel, Janošek, Mosquera, Řezník (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási (5) - Beauguel (8). Zajímavosti: - Ostrava v lize Plzeň 23x za sebou neporazila (od srpna 2009) a v posledních 5 vzájemných utkáních neskórovala - Plzeň v lize v Ostravě 11x za sebou neprohrála a v posledních 7 zápasech tam neinkasovala - Ostrava v lize 3x za sebou nezvítězila, ale prohrála jediné z posledních 8 kol - Ostrava doma v posledních 3 soutěžních zápasech nevyhrála - Ostrava má k dobru odložený zápas v Karviné - Plzeň v posledních 3 soutěžních zápasech nevyhrála (z toho 2 v lize) a neskórovala - Plzeň vyhrála 5 z posledních 7 venkovních ligových zápasů - Plzeň má s 10 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Janošek (Plzeň) může odehrát 100. ligový zápas 1. FC Slovácko (4.) - Sparta Praha (3.) Výkop: neděle 21. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlček - Berka (video). Bilance: 38 7-3-28 28:69. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Holzer - Jurečka. Sparta: Nita - Vindheim, Panák, Štetina, Hancko - Sáček, Pavelka - Karlsson, Dočkal, Haraslín - Minčev. Absence: Mareček - Čelůstka, Höjer, Juliš, Polidar, Souček (všichni zranění), Hložek, Karlsson, Ladislav Krejčí II, Pešek, Wiesner (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hofmann, Reinberk (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Jurečka - Pešek (oba 6). Zajímavosti: - Sparta vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy - Sparta prohrála jediný z posledních 5 ligových duelů na Slovácku - Slovácko 7 kol po sobě neprohrálo, minule remizovalo po sérii 6 ligových vítězství - Slovácko doma v lize 7x za sebou zvítězilo a vyhrálo tam všech 6 zápasů v této sezoně nejvyšší soutěže - Slovácko během reprezentační pauzy porazilo v osmifinále domácího poháru Karvinou 3:1 po prodloužení - Sparta v lize 7x za sebou neprohrála (z toho 5 vítězství) - Sparta venku v lize 3x po sobě neprohrála (dala při tom 11 branek), v sezoně tam ale získala jen 11 z celkových 33 bodů - Petržela (Slovácko) může odehrát 437. zápas v samostatné lize, čímž by překonal rekord Vlčka MFK Karviná (15.) - Slovan Liberec (10.) Výkop: neděle 21. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Arnošt - Pechanec (video). Bilance: 10 1-4-5 6:13. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Santos, Buchta, Dramé - Křapka, Mangabeira, Túlio, Bartošák - Čmelík, Papadopulos, Sinjavskij. Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka - Matoušek, Frýdek, Tupta - Hilál. Absence: Qose (4 ŽK), Tavares (zranění), Neuman (nejistý start) - Koscelník (4 ŽK), Mészáros, Stoch (oba nejistý start). Disciplinární omezení: Bartošák, Čmelík, Papadopulos, Šehič - Chaluš, Matoušek, Tiéhi (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (4) - Tupta (3). Zajímavosti: - Karviná vyhrála jediný z 10 ligových zápasů s Libercem - Karviná s Libercem poslední 2 ligové zápasy remizovala 1:1, ale předtím s ním 2x za sebou prohrála - Karviná s Libercem vyhrála jediný z 5 domácích ligových zápasů - Karviná v lize 13x po sobě nevyhrála a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže nezvítězila - Karviná doma v lize 6x za sebou nezvítězila a ve 3 z posledních 4 zápasů tam remizovala - Karviná během reprezentační pauzy vypadla v osmifinále domácího poháru po prohře 1:3 v prodloužení na Slovácku - Karviná má k dobru dva odložené zápasy - Liberec v lize 3x za sebou zvítězil - Liberec prohrál jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů FK Teplice (16.) - FK Pardubice (14.) Výkop: neděle 21. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Sziskszay - Kříž, Slavíček - Zelinka (video). Bilance: 2 0-0-2 1:3. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Chlumecký, Hyčka - Jukl, Mareček - Kodad, Trubač, Fortelný - Rezek. Pardubice: Boháč - Halász, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Tischler, Beran, Chytil - Černý. Absence: Kučera, Žitný, Shejbal, Mazuch (všichni zranění), Černý, Diallo, Ledecký, Radosta (všichni nejistý start) - Cadu (4 ŽK), Čihák, Sláma (oba nejistý start). Disciplinární omezení: Černý, Jukl, Knapík, Laňka, Moulis - Čelůstka, Kostka, Tischler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš - Tischler (oba 3). Zajímavosti: - Teplice s Pardubicemi prohrály oba dosavadní vzájemné ligové zápasy (pokaždé o gól) - Teplice 10 kol po sobě nezvítězily a pod novým trenérem Jarošíkem prohrály všech 5 ligových zápasů - Teplice doma v lize prohrály 3 z posledních 4 zápasů a se 4 body jsou tam nejhorším týmem soutěže - Teplice mají s 30 inkasovanými brankami nejhorší obranu v lize, Pardubice s 29 obdrženými góly druhou nejhorší - Pardubice 9 kol po sobě nevyhrály - Pardubice venku v lize v 6 zápasech této sezony nezvítězily a získaly tam jediný z celkových 8 bodů - Rezek (Teplice) může vstřelit 50. gól v české lize Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (12.) Výkop: neděle 21. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Černý - Hrabovský, Antoníček - Machálek (video). Bilance: 56 19-25-12 74:58. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Mandous - Bah, Kačaraba, Ousou, Oscar - Holeš, Hromada - Masopust, Stanciu, Olayinka - Kuchta. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Surzyn, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Bořil, Kúdela, Takács (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Samek, Schranz, Ševčík, Tecl (všichni nejistý start) - Zelený (4 ŽK), Malínský (dohoda klubů), Martinec, Štěpánek (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ekpai, Hromada, Traoré - Kubista, Malínský, Pilař, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kuchta, Schranz (oba 6) - Čvančara (4). Zajímavosti: - Slavia v lize s Jabloncem 7x za sebou neprohrála (z toho 6 vítězství) - Slavia doma v lize s Jabloncem 4x po sobě zvítězila při celkovém skóre 14:1 - Slavia prohrála jediný z posledních 60 ligových zápasů a v nejvyšší soutěži 3x za sebou zvítězila (bez inkasované branky) - Slavia od srpna 2018 doma v lize 56x za sebou neprohrála a zvítězila tam ve všech 6 zápasech této sezony nejvyšší soutěže - Slavia má s 37 góly nejlepší útok ligy, Jablonec naopak s 11 brankami nejhorší ofenzivu - Jablonec 7 kol po sobě nezvítězil, ve 4 z posledních 5 ligových zápasů remizoval - Jablonec venku v lize 7x za sebou nevyhrál a v sezoně tam získal jen 3 z celkových 13 bodů - Jablonec je se 7 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Jablonec v reprezentační pauze porazil v domácím poháru Varnsdorf 4:0 a vyhrál po 9 soutěžních zápasech - trenér Jablonce Rada v minulosti vedl Slavii - Hrubý (Jablonec) čeká na 200. ligový start