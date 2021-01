Vedoucí Slavia v souboji rozjetých týmů přivítá druhý Jablonec

Praha - Nedělní šlágr 17. kola první fotbalové ligy mezi vedoucí Slavií a druhým Jabloncem bude soubojem týmů s výtečnou formou. Úřadující mistři z Edenu ještě v této sezoně neprohráli a drží sérii sedmi vítězství. Severočeši, kteří na lídra ztrácí devět bodů, vyhráli osm z posledních devíti zápasů.

Třetí Spartu v sobotu na Letné čeká malé pražské derby s Bohemians 1905. Plzeň hraje v Ostravě, další nedělní utkání mezi Libercem a Zlínem bylo odloženo kvůli nákaze koronavirem v týmu "Ševců", kteří musí do karantény.

Slávisté i po zimní přestávce pokračují v dominanci a směřují k třetímu titulu za sebou. "Červenobílí" v posledních pěti ligových duelech Jablonec porazili a dostali jediný gól. "Výsledkově nám vstup do jara vyšel, jsme spokojeni, jak jsme zápasy zvládli. Dopředu jsme efektivní, v těchto podmínkách není jednoduché si vypracovat šance. Teď nás čeká Jablonec a potřebujeme navázat na výsledky, které jsme měli," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

"Šance je vždy, pokud se nesložíte nebo nepojedete tam vyloženě s poraženeckou náladou. Samozřejmě musíme být trošku realisti. Viděli jsme poslední zápas, který Slavia vyhrála ve Zlíně 6:2 a v 17. minutě vedla 3:0. Musíme podat stoprocentní výkon," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Sparta, která má stejně jako Jablonec 35 bodů, v posledních dvou kolech vyhrála v Opavě 3:0 a doma nad Mladou Boleslaví 1:0, ale nepůsobila úplně přesvědčivě. Třináctí Bohemians na vítězství čekají čtyři utkání a letenského rivala v lize od listopadu 2001 neporazili už pětadvacetkrát po sobě.

"Musíme zlepšit herní projev, trochu nám vázne kombinace. Nedokážeme udržet balon tak, jak bychom chtěli. Samozřejmě hluchá místa někdy v zápase přijdou, ale je jich ještě víc, než bychom chtěli," uvedl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Plzeň v neděli udolala oslabeného nováčka Pardubice 2:0, po třech kolech se dočkala výhry a vstřelených gólů. Osmá Viktoria nyní touží zlomit nepříznivou sérii na hřištích soupeřů, kde nezvítězila šestkrát za sebou.

"Zápas v Ostravě pro nás má velkou cenu. Věřím, že navážeme na počet vytvořených šancí při utkání s Pardubicemi a trošku zlepšíme produktivitu," konstatoval asistent trenéra Plzně Marek Bakoš.

Ostrava, která ve středečním souboji o páté místo zdolala Liberec 1:0, nedokázala západočeského soupeře porazit v posledních 21 ligových duelech od srpna 2009.

Čtvrté Slovácko v sobotu hostí deváté České Budějovice. Domácí tým z Uherského Hradiště drží sérii pěti ligových výher, Dynamo naplno bodovalo třikrát v řadě.

Předposlední Příbram z posledních pěti kol získala jediný bod a nepříznivou bilanci by ráda vylepšila v sobotu proti Pardubicím. Východočeský nováček ale je v pražském azylu v Ďolíčku silný a z osmi zápasů ligového ročníku tam prohrál pouze jednou.

Poslední Opava by desetizápasové čekání na vítězství chtěla ukončit v nedělním domácím utkání s nováčkem Brnem. Šestnáctá Zbrojovka vyhrála jediné z posledních devíti kol. Jedenáctá Karviná se v sobotu pokusí šňůru tří porážek přerušit na stadionu patnáctých Teplic.

Po 17. kole se nejvyšší soutěž přehoupne do své druhé poloviny.

Hlasy před víkendovými zápasy 17. kola první fotbalové ligy

FK Teplice (v tabulce: 14.) - MFK Karviná (11.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Karviná je velice nepříjemný soupeř. Na soupeřových hřištích vydolovala více bodů než na domácím. Celkem výborně stavěná defenziva, siloví hráči, dobří v soubojích, ať Santos, Dramé nebo Šindelář. Pohyblivá záložní řada Qose, Herc, Ostrák, Bartošák, hodně nepříjemní hráči do brejku. Budeme si muset dát pozor na jejich rychlou přechodovou fázi a snažit se překonat jejich dobře hrající defenzivu. Budeme muset vstoupit do zápasu dobře. Chceme, aby tři body zůstaly doma, protože v prvních dvou jarních zápasech jsme nezískali ani bod. Pro nás důležitý zápas."

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Momentálně Teplice ani my moc gólů nestřílíme a to je samozřejmě problém. Kdo dá v takových zápasech první gól, neprohrává. Myslím si, že nejinak tomu bude i v sobotu. Mohl by to být zápas o jednom gólu a klidně může přijít ze standardní situace. V nich se musíme zlepšit, a to v obranných i útočných. Věřím, že tam uspějeme. Víme, že se Karviné v Teplicích nedaří, doufám, že se to změní. Potřebujeme zase bodovat."

1. FC Slovácko (4.) - Dynamo České Budějovice (9.)

Josef Mucha (asistent trenéra Slovácka): "Držíme se nohama na zemi, čeká nás ještě mnoho zápasů. Nyní hrajeme s Českými Budějovicemi, které mají dobré mužstvo. Zápas rozhodně bude složitý. Poté jedeme do Jablonce. Budeme chtít z těchto dvou zápasů získat co nejvíce bodů a určitě to o formě něco napoví. Pokud následující dva zápasy zvládneme, budeme na dobré cestě."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Budeme chtít uspět, i když víme, že nás čeká velmi těžké utkání. Slovácko pětkrát po sobě vyhrálo, ale i my jsme úvod do jarní části zvládli. Věřím, že se bude hrát dobrý fotbal a podaří se nám navázat na bodový zisk z prvních tří zápasů v letošním kalendářním roce."

FK Pardubice (10.) - 1. FK Příbram (17.)

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Tento zápas je o to důležitější, že jde o soupeře, který je v dolní polovině tabulky. Pokud chceme hrát lepší střed nebo být ještě výš, musíme sobotní zápas zvládnout. Chceme si ohlídat, aby se nám Příbram v tabulce nepřiblížila a rádi bychom si připsali tři body. Soupeř hraje urputný fotbal, je silný v soubojích. Příbram se často snaží dát gól a poté to ubránit, což umí velmi dobře. Musíme tedy udělat všechno pro to, aby nemohli hrát svou hru."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Čeká nás třetí venkovní duel v řadě. Předchozí dva jsme měli dobře rozehrané a vedli jsme. Individuálními chybami jsme se však o bodové zisky připravili. Předvedená hra byla kvalitní a nyní se nám již výkon musí zhodnotit také ziskem nějakých bodů."

Sparta Praha (3.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Doufejme, že zápas vyjde bodově nastejno jako poslední dva. Jen musíme zlepšit herní projev, trochu nám vázne kombinace. Nedokážeme udržet balon tak, jak bychom chtěli. Samozřejmě hluchá místa někdy v zápase přijdou, ale je jich ještě víc, než bychom chtěli. Bohemka je houževnatý, běhavý tým vedený výborným trenérem. Možná budou mít v nohách středeční dohrávku, což by mohla být naše výhoda. Tým je dobře složený, nebude to nic jednoduchého."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Co bych dal za to nehrát dobře, získat sedm bodů a přitom neinkasovat jediný gól. To hovoří za vše. Jestli teď Sparta nepředvádí nějaké skvělé výkony, tak to ukazuje, že jsou na správné vlně. Nedostávají góly a naopak dokážou potrestat chybu soupeře. Pro mě osobně jsou zápasy proti Spartě a Slavii výš než ty ostatní. Jsme v situaci, kdy prostě bodovat potřebujeme. A je jedno, s kým hrajeme."

SFC Opava (18.) - Zbrojovka Brno (16.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Čeká nás zápas o šest bodů, bude to důležité utkání i směrem k záchraně. Máme obrovskou motivaci, že pokud uspějeme, můžeme z posledního místa tabulky poskočit nahoru. Bod z Bohemky pro nás bude dobrý za předpokladu, že to v neděli doma zvládneme. Brno má svou kvalitu, ale už také dlouho nevyhrálo. Venku podle mě hraje mnohem lépe než doma, dokázalo vyhrát těžký zápas v Jablonci. Musíme být dobře organizovaní, vstřelit nějaký gól a konečně vyhrát. Už se moc těším zpátky na lavičku."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Opava je přes zimu hodně obměnila kádr. Přišli běhaví a pracovití hráči, kteří mají chuť hrát fotbal. Proti Spartě například sehráli dobrý zápas. Bude to podobné jako v Mladé Boleslavi. Vycházíme z reality, máme 10 bodů a jsme v sestupovém pásmu. Zápasů ubývá, takže už není moc kam uhnout. Všichni víme, o co hrajeme, o co nám jde, tomu jsme podřídili i přípravu. Hráče tento týden hodně bolel, co se týká tréninkového nasazení, a doufám, že to v neděli prodáme."

Baník Ostrava (5.) - Viktoria Plzeň (8.)

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Měl by to být jiný zápas než ty předchozí. Plzeň hraje fotbal, snaží se hrát pořád stejně. Možná nejvíce v celé lize dbá na kontrolu míče a prostorů. Myslím, že v tom to bude jiné. Věřím, že středeční výhra pomůže naší psychice. Jestli chceme uspět s Plzní, musíme kvalitně bránit. I když Plzeň není výsledkově tam, kde by chtěla být, mužstvo je kvalitní a fotbalově patří někam jinam v tabulce. Je to jen otázka času, než se v tabulce posune výše."

Marek Bakoš (asistent trenéra Plzně): "Každý ligový zápas je momentálně těžký a jiný nebude ani v Ostravě. Terény jsou takové, jaké jsou v lednu. Neočekáváme nějaké špičkové hřiště, takže se připravujeme i na to. Těšíme se na zápas, protože týden pracujeme na tom, abychom byli každý den lepší. To není fráze. Očekáváme vyvrcholení v neděli, zápas pro nás má velkou cenu. Věřím, že navážeme na počet vytvořených šancí při utkání s Pardubicemi a trošku zlepšíme produktivitu."

Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (2.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Výsledkově nám vstup do jara vyšel, jsme spokojeni, jak jsme zápasy zvládli. Dopředu jsme efektivní, v těchto podmínkách není jednoduché si vypracovat šance. Teď nás čeká Jablonec a potřebujeme navázat na výsledky, které jsme měli."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Na zápas se těšíme. Hrajeme s prvním, s týmem, který v naší lize poslední tři roky dominuje. Mají 30 hráčů, jestli jim někdo vypadne nebo nemůže hrát, není to pro ně problém. Mají zdvojené posty. Není rozdíl, jestli hraje Masopust nebo Bah, Ševčík nebo Holeš. Šířka kádru je u nich v lize největší, nemají žádné slabiny. Ale my máme hráče taky silné. Jedeme tam s tím, že se nemáme čeho bát. Šance je vždy, pokud se nesložíte nebo nepojedete tam vyloženě s poraženeckou náladou. Samozřejmě musíme být trošku realisti. Viděli jsme poslední zápas, který Slavia vyhrála ve Zlíně 6:2 a v 17. minutě vedla 3:0. Musíme podat stoprocentní výkon."

Zápas Liberec - Zlín byl kvůli koronaviru odložen