Praha - Základní část první fotbalové ligy vstupuje po reprezentační pauze do své druhé poloviny a víkendový program 16. kola nabídne čtyři sobotní a dva nedělní zápasy. Vedoucí Slavia se představí v Karviné, kterou poprvé povede nový slovenský trenér Norbert Hrnčár. Třetí Sparta přivítá ve šlágru čtvrtý Jablonec a při utkání bude slavit 125 let existence klubu. Mistrovská Plzeň se už dnes představí v Liberci.

Slavia, která po 15 kolech vede ligu o dva body před Plzní, ve všech pěti ligových duelech s Karvinou zvítězila a do zápasu jde v roli jasného favorita. Červenobílí jsou nejlepším týmem soutěže venku, navíc mají s 37 góly nejlepší útok ligy a s 11 obdrženými brankami i nejlepší obranu.

Naopak předposlední Karviná v lize třikrát za sebou prohrála, naposledy doma 1:3 s jiným pražským klubem Spartou, a vedení v reprezentační pauze odvolalo trenéra Romana Nádvorníka. Hrnčára čeká premiéra v české lize.

"Soupeř zaprvé vyměnil trenéra a zadruhé určitě dojde i ke změnám v sestavě. Bude jim chybět kvůli vyloučení Budínský. Takže to mužstvo je pro nás trochu nečitelné. Minule se Spartou hráli výborně, i přes červenou kartu měli za stavu 1:1 dvě šance. I když jsou předposlední, oproti začátku ligu šli hodně nahoru," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

"Uděláme maximum, abychom byli v zápase úspěšní, i když jsme si vědomi, že protivník bude extrémně náročný. Slavia je velký klub, který má zvuk i v Evropě. Ale nejdeme do toho se strachem, věřím, že mužstvo bude nabuzené a podá maximálně zodpovědný výkon," uvedl Hrnčár.

Sparta v rámci oslav 125. výročí založení klubu přivítá ve šlágru Jablonec a nastoupí v černých retro dresech. Letenští ztrácejí na vedoucí Slavii sedm bodů, takže si nesmí dovolit zaváhat. S Jabloncem Pražané prohráli jediný z posledních 15 ligových zápasů. "Chtěli bychom navázat na vítězství z Karviné. Chceme ale, aby byl lepší i herní projev," uvedl sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Jablonec se před reprezentační pauzou dostal do skvělé formy a v lize sedmkrát za sebou neprohrál, z toho šestkrát zvítězil. V posledních dvou venkovních duelech nejvyšší soutěže navíc vstřelil šest branek.

"Je to zápas třetího se čtvrtým, takže to určitě bude mít svůj náboj. Sparta je doma hodně silná, dlouho tam neprohrála. Ale my jedeme na Letnou jako ke každému zápasu, chceme bodovat," řekl jablonecký kouč Petr Rada, který vloni na jaře vedl Spartu.

Pátá Ostrava dvakrát za sebou prohrála a chuť si bude chtít spravit proti čtrnáctému Slovácku. Hosty poprvé v lize povede kouč Martin Svědík, který v minulosti hrával i trénoval v Baníku. "Prohráli jsme dvakrát po sobě, je potřeba zabrat a naplno bodovat. Musíme se vrátit ke kořenům poctivé, agresivní, týmové hry," řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Šestý Zlín přivítá nováčka z Opavy, který třikrát za sebou bodoval a je už devátý. Druhý z nováčků třináctá Příbram se představí v důležitém souboji týmů z dolní poloviny tabulky na půdě Bohemians 1905, kteří mají po sérii tří ligových porážek na jedenáctém místě jen o bod více.

Dvanáctá Olomouc bude hostit osmou Mladou Boleslav a sudí Jana Adámková se v utkání po více než sedmi letech stane první ženskou hlavní rozhodčí v české lize.

Statistické údaje před zápasy 16. kola první fotbalové ligy:

MFK Karviná (15.) - Slavia Praha (1.)

Výkop: sobota 24. listopadu, 14:00.

Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž.

Bilance: 5 0-0-5 3:12.

Poslední zápas: 0:4.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Mertelj - Ba Loua, Lingr, Letič - Guba.

Slavia: Kovář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Zelený - Hušbauer, Souček - Stoch, Sýkora, Olayinka - Škoda.

Absence: Panák (zranění), Budínský (trest za ČK) - Hromada, Tecl, Van Buren, Pokorný, Alvir (všichni zranění), Coufal, Kúdela, Zmrhal, Kolář, Bořil (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Letič, Smrž, Ramírez, Panák (všichni 3 ŽK) - Souček, Hušbauer, Olayinka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský (5) - Stoch (9).

Hlasy před zápasem:

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Uděláme maximum, abychom byli v zápase úspěšní, i když jsme si vědomi, že protivník bude extrémně náročný. Slavia je velký klub, který má zvuk i v Evropě. Nevím, jestli je těžší hrát proti prvnímu nebo poslednímu, pořád je to nejvyšší soutěž. Nejdeme do toho se strachem, věřím, že mužstvo bude nabuzené a podá maximálně zodpovědný výkon. Máme svoje představy i plány a pevně věřím, že se nám je společně podaří naplnit. Je tady pracovité a běhavé mužstvo, není moc času, ale budeme tým formovat do našich představ - rychlý přechod do útoku, vysoké napadání, presink."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V prvním zápase po reprezentační pauze je člověk vždy v takovém očekávání. Těžko teď od zápasu něco očekávat, protože zaprvé soupeř vyměnil trenéra a zadruhé určitě dojde i ke změnám v sestavě. Nový trenér hrál na Slovensku v trošku jiném rozestavení, navíc jim bude chybět Budínský, který dostal červenou kartu. Takže to mužstvo je pro nás takové trochu nečitelné. Minule se Spartou hráli výborně, i přes červenou kartu měli za stavu 1:1 dvě šance a pak dostali dva góly. Je otázka, jak moc budou do mužstva sahat. I když jsou předposlední, oproti začátku ligu šli hodně nahoru. Vyměnilo se tam hodně hráčů, mužstvo je daleko běhavější."

Zajímavosti:

- Karviná od postupu do ligy se Slavií ve všech 5 zápasech prohrála

- Karviná prohrála poslední 3 kola a na výhru čeká 6 kol

- Karviná prohrála poslední 3 domácí ligové zápasy

- Karviná před reprezentační pauzou prohrála doma s jiným pražským klubem Spartou 1:3

- Karvinou poprvé povede nový kouč Norbert Hrnčár, který nahradil odvolaného Romana Nádvorníka

- Slavia v lize 5x za sebou neprohrála a z posledních 10 kol prohrála jediné

- Slavia má s 37 góly nejlepší útok ligy a s 11 obdrženými brankami nejlepší obranu

- Slavia je s 16 body nejlepším týmem venku, z posledních 3 ligových zápasů na soupeřově půdě ale vyhrála jediný

- Stoch (Slavia) dal v posledních 6 kolech 7 gólů

- Ngadeu (Slavia) slaví den před utkáním 28. narozeniny

Baník Ostrava (5.) - 1. FC Slovácko (14.)

Výkop: sobota 24. listopadu, 17:00.

Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Myška.

Bilance: 31 13-6-12 44:40.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Procházka, Šindelář, Granečný - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Diop.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Petr, Kalabiška - Zajíc.

Absence: Stronati, Fleišman (oba 4 ŽK) - Kadlec (zranění).

Disciplinární ohrožení: Granečný, Fillo, Diop, O. Šašinka (všichni 3 ŽK) - Kuchta (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Baroš, Diop (oba 4) - Daníček, Kuchta (oba 3).

Hlasy před zápasem:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Musíme zabrat, musíme se vrátit ke kořenům poctivé, agresivní, týmové hry. To mi chybělo v Opavě. Prohráli jsme dvakrát po sobě, je potřeba zabrat a naplno bodovat. Slovácko má trošku odlišný styl hry. Je to postavené na držení míče a neustálém střídání míst hráčů. Ale máme určitý plán, jak je nenechat hrát jejich hru."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Pokud chceme v Ostravě uspět, potřebujeme se prosadit před brankou soupeře. V tomto prostoru jsme naprosto sterilní. Nejdeme si pro gól, málo střílíme a nedostáváme se ani do křídelních prostorů. Potřebujeme hrát přímočaře, abychom soupeře dostali pod tlak. A také nesmíme ztrácet zbytečně míče. Zatím mě potěšilo zlepšení organizace hry v obranné fázi."

Zajímavosti:

- Slovácko v lize vyhrálo nad Ostravou 3x za sebou a 5 z posledních 6 duelů

- Ostrava doma v lize se Slováckem prohrála 3 z posledních 4 utkání

- Ostrava prohrála v lize 2x po sobě a z posledních 5 kol jen jednou vyhrála

- Ostrava vyhrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů

- Ostrava doma získala jen 13 z celkových 27 bodů

- Slovácko z posledních 10 zápasů v lize 9 prohrálo, zvítězilo jen v Příbrami

- Slovácko jako jediné v ligové sezoně ještě neremizovalo

- Slovácko poprvé povede v lize nový kouč Martin Svědík, který hrával i trénoval v Ostravě

- Slovácko venku vyhrálo pouze 2 z posledních 14 ligových utkání

Fastav Zlín (6.) - SFC Opava (9.)

Výkop: sobota 24. listopadu, 17:00.

Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Vodrážka.

Bilance: 7 3-1-3 9:8.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Hronek - Vyhnal, Beauguel.

Opava: Šrom - Simerský, Hrabina, Svozil, Žídek - Puškáč, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič, Smola.

Absence: Bartošák (4 ŽK), Buchta, Poznar (oba zranění) - Kayamba (4 ŽK), Puškáč (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hnaníček, Matejov, Podio (všichni 3 ŽK) - Zavadil, Puškáč (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Beauguel (8) - Smola (4).

Hlasy před zápasem:

Michal Bílek (trenér Zlína): "Chceme si v závěrečných čtyřech zápasech podzimní části ligy udržet minimálně stejnou pozici, kterou máme po dobře rozehraném začátku sezony nyní. Což také znamená doma neztrácet body. Hra našeho nadcházejícího soupeře Opavy se v posledních zápasech zlepšila. Po příchodu nového trenéra se změnila organizace hry, která týmu více vyhovuje. Opava spoléhá na běhavý a poctivý fotbal. My se pokusíme navázat na naše výkony z posledních domácích zápasů proti Spartě a Karviné."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Zlín je doma silný, dokázal porazit i Spartu. Nečeká nás lehký zápas, ale chceme uspět a navázat na vítězství s Baníkem. Dobře víme, že všechno je hlavně o nás. Musíme se na Zlín dobře připravit. Stojí proti nám protivník, který má kvalitní záložní řadu a vepředu gólového Beauguela. Nebezpečí hrozí ze vzduchu."

Zajímavosti:

- Zlín vyhrál v první lize s Opavou poslední 3 vzájemné zápasy

- Opava se Zlínem z posledních 9 zápasů včetně poháru i přípravy ani jednou nevyhrála

- Zlín prohrál jediné z posledních 4 kol

- Zlín v posledních 2 ligových zápasech doma porazil Spartu a Karvinou

- Opava je 3 kola po sobě neporažena

- Opava z posledních 7 kol jen 2x nebodovala

- Opava prohrála jediný z posledních 3 venkovních zápasů v lize

- Vyhnal (Zlín) skóroval v posledních 2 ligových zápasech

Bohemians Praha 1905 (11.) - 1. FK Příbram (13.)

Výkop: sobota 24. listopadu, 17:00.

Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Kožár.

Bilance: 23 12-3-8 28:26.

Poslední zápas: 2:4.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, Martin Hašek ml., Bederka, Záviška - Mašek - Hilál.

Příbram: Kočí - Nitrianský, Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik, Pejša, Rezek - Fantiš.

Absence: Vondra, Juliš (oba zranění), Reiter (nejistý start) - Boháč, Slepička, Mingazov (všichni zranění), Holek (rekonvalescence), Voltr (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Šmíd, Hilál (oba 3 ŽK) - Nitrianský (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Hilál (5) - Fantiš, Slepička (oba 4).

Hlasy před zápasem:

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "S Příbramí jsme hráli na podzim už dvakrát, jednou v lize a před nedávnem i v poháru. Ligové utkání si fanoušci jistě dobře pamatují. Dostali jsme dvě červené karty a čtyři góly. V poháru jsme uspěli a postoupili. Teď s nimi hrajeme poprvé doma. Oni byli tehdy v nováčkovské euforii s několika dobrými hráči, kteří pak odešli, nebo jsou zranění. Nás trápila útočná dvojice Slepička a Matoušek. Ovšem mladý útočník zamířil do Slavie. Slepička si bohužel zlomil nohu, což mě mrzí. Přeji mu brzké uzdravení, je to i můj bývalý spoluhráč z Liberce a Sparty. Příbram má teď horší výsledky, ale my jsme na tom podobně a zůstáváme za očekáváním. Příbram je nevyzpytatelné mužstvo. Po vysokých porážkách jeli do Plzně, kde oproti očekávání remizovali. Stejně si vedli i na Spartě. Pokud vyhrajeme, můžeme reálně mluvit o vydařeném podzimu. Můžeme se vítězstvím vrátit i do té prostřední skupiny, kde chceme být. Kdybychom prohráli, o povedeném podzimu se budeme bavit těžko."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "My jsme schopni vyhrát všude i prohrát všude. Ukázali jsme to minulou remízou v Plzni. Sice jsme předtím hodně prohrávali, ale nejsme dole. Jsme odhodlaný tým a to budeme chtít opět ukázat."

Zajímavosti:

- Příbram bodovala ve 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a poslední 2 vyhrála

- Bohemians doma s Příbrami neprohráli ani v jednom z 11 ligových zápasů s Příbramí (9 výher, 2 remízy)

- Bohemians vyhráli jediné z posledních 8 ligových utkání

- Bohemians prohráli poslední 3 kola a pokaždé inkasovali 3 góly

- Bohemians doma v lize od července 6x za sebou nevyhráli

- Bohemians doma získali jen 6 z celkových 16 bodů

- Příbram v lize 5x za sebou nevyhrála (skóre 2:19), minulou remízou 1:1 v Plzni bodovala poprvé po 4 kolech

- Příbram je venku s 2 získanými body nejhorším týmem ligy

- Příbram má s 37 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- trenér Bohemians Martin Hašek st. končil svou hráčskou kariéru v Příbrami

Sigma Olomouc (12.) - FK Mladá Boleslav (8.)

Výkop: neděle 25. listopadu, 15:00 (ČT sport).

Rozhodčí: Adámková - Paták, Antoníček.

Bilance: 25 9-8-8 39:35.

Poslední zápas: 4:0.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Štěrba - Zahradníček, Dvořák, Kalvach, Texl, Falta - Plšek, Nešpor.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Mareš - Hubínek, Matějovský - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko.

Absence: Houska, Vepřek (oba 4 ŽK), Hála, Polom (oba zranění), Pilař (nejistý start) - Fabián (zranění).

Disciplinární ohrožení: Kalvach (3 ŽK) - Konaté (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Nešpor (4) - Komličenko (12).

Hlasy před utkáním:

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Boleslav je mužstvo, které má výbornou útočnou fázi. Má tam řadu výborných hráčů, navíc je to jedno z mužstev, které dalo nejvíce branek v celé soutěži. Bude to atraktivní utkání. My se i díky určité konsolidaci kádru a výsledkové šňůře můžeme soustředit na svůj výkon a věřím, že to utkání zvládneme."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Olomouci máme co vracet za domácí prohru v úvodu současného ligového ročníku. Navíc potřebujeme napravit bodovou ztrátu z domácí remízy s pražskou Duklou."

Ladislav Takács (obránce M. Boleslavi): "Přes pauzu jsme se zaměřili na odstranění našich nedostatků, ale také jsme se připravovali na Olomouc. Víme, jak na ně. Budeme chtít vstřelit branky, což se nám teď dva zápasy nepovedlo. V posledním utkání s Duklou jsme promarnili první poločas, z toho se chceme poučit. Sigma se v poslední době zvedla, je to silné mužstvo, co nic nevzdává a hraje až do konce. V posledních vzájemných zápasech ukazoval svou šikovnost Plšek, toho bych vyzdvihl, ale mají tam hodně šikovných hráčů."

Zajímavosti:

- Olomouc vyhrála poslední 3 vzájemné ligové zápasy včetně triumfu 4:0 v úvodu podzimu

- Olomouc doma z posledních 8 ligových utkání s M. Boleslavi pouze jednou vyhrála

- Olomouc 5 kol po sobě neprohrála a ve 3 z posledních 4 remizovala

- Olomouc doma v lize 4x za sebou neprohrála

- M. Boleslav vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů

- M. Boleslav v lize poslední 2 kola neskórovala (gól nedala 194 minut)

- M. Boleslav prohrála poslední 3 venkovní ligové zápasy

- v 15 zápasech M. Boleslavi padlo v průměru 3,87 gólu na utkání, nejvíce v lize, v posledních 2 kolech ale středočeský celek uhrál výsledky 0:0 a 0:1

- rozhodčí Jana Adámková bude po více než 7 letech první ženskou hlavní sudí v lize

Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (4.)

Výkop: neděle 25. listopadu, 17:00 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek.

Bilance: 49 32-7-10 86:41.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Štetina, Čivič - Plavšič, Frýdek, Stanciu, Vatajelu - Pulkrab, Tetteh.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal.

Absence: Kanga (8 ŽK), Kadlec, Zahustel, Ben Chaim (všichni zranění) - Masopust, Acosta (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Costa, Plavšič, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK) - Trávník, Doležal (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Tetteh (8) - Trávník (8).

Hlasy před utkáním:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Chtěli bychom navázat na vítězství z Karviné. Chceme ale, aby byl lepší i herní projev."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Je to zápas třetího se čtvrtým, takže to určitě bude mít svůj náboj. Sparta je doma hodně silná, dlouho tam neprohrála, jen remizovala. Takže doma mají svou kvalitu. Čeká nás velmi těžké utkání a bude důležité, abychom podali kvalitní výkon. Jedeme na Letnou jako ke každému zápasu, chceme bodovat. Jestli to bude jeden bod nebo tři, uvidíme po zápase. Ale každý bod se počítá."

Zajímavosti:

- Sparta vyhrála nad Jabloncem v lize 3x za sebou a prohrála jediný z posledních 15 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži

- Sparta doma v lize s Jabloncem 11x po sobě neprohrála

- Sparta doma v lize naposledy prohrála vloni v říjnu, od té doby v 17 zápasech 13x vyhrála a 4x remizovala

- Sparta prohrála jediné z posledních 4 kol

- Jablonec v lize 7x za sebou neprohrál (6 výher, remíza)

- Jablonec vyhrál venku v lize 3x za sebou a v posledních 2 zápasech tam dal pokaždé 6 branek

- Jablonec dal v posledních 4 kolech 15 gólů

- Sparta bude při utkání slavit 125 let existence a nastoupí v černých retro dresech

- Trávník (Jablonec) může odehrát 150. zápas v české lize

- trenér Jablonce Petr Rada vloni na jaře vedl Spartu