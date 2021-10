Vedoucí Plzeň přivítá Zlín, Jarošík poprvé povede Teplice

Praha - Kromě nedělního pražského derby mezi Spartou a obhájcem titulu Slavií se o víkendu v 10. kole první fotbalové ligy odehraje dalších sedm zápasů. Vedoucí Plzeň přivítá Zlín, čtvrtá Ostrava se představí v Liberci. Účastník Evropské konferenční ligy Jablonec nastoupí na hřišti nováčka Hradce Králové. Teplice proti Slovácku poprvé povede trenér Jiří Jarošík.

Plzeň vyhrála poslední tři kola a doma v lize porazila Zlín čtyřikrát po sobě. "Ševci" v nejvyšší soutěži nebodovali třikrát v řadě. "Zlínu se teď výsledkově nepovedly poslední zápasy, ale co jsme měli možnost vidět, tak v nich měli velmi zajímavé fáze. Věříme ale tomu, že v domácím zápase se prosadíme," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Ostrava čtyři kola po sobě neprohrála, z toho třikrát zvítězila, a nebodovala v jediném z posledních osmi ligových utkání. V Liberci však nevyhrála v 11 ligových duelech za sebou. Slovan poslední dvě kola vyhrál a pod trenérem Lubošem Kozlem, který Baník vedl, bodoval ve všech třech ligových zápasech. Kouč Slezanů Ondřej Smetana zase za Severočechy hrál.

"Chceme se odrazit od zodpovědného a disciplinovaného výkonu. Daří se nám teď sbírat body, ale není to samozřejmost a musíme si to na hřišti v každém utkání odpracovat," uvedl asistent trenéra Ostravy Jan Baránek mladší.

Jablonec ve čtvrtek prohrál ve 2. kole skupiny Evropské konferenční ligy v Alkmaaru 0:1 a v lize vyhrál jediný z posledních osmi duelů. S Hradcem Králové však od srpna 2010 neprohrál v 10 ligových zápasech po sobě. "Herní projev není vůbec špatný, myslím, že je na dobré úrovni. To, co nás trápí, je střílení branek. To je asi náš největší problém v lize i v pohárech. Je mi smutno, že dobré výkony nepodložíme brankami," prohlásil trenér Jablonce Petr Rada.

Teplice nezvítězily v nejvyšší soutěži pětkrát po sobě a po nedělní bezbrankové remíze s Olomoucí odvolaly trenéra Radima Kučeru. Z druholigového Prostějova přišel Jarošík. "Od mého příchodu je to vše rychlé. Chceme do kluků napumpovat hlavně elán. Při zápase chci vidět charaktery. Co se nominace týče, budu koukat hlavně na to, kdo bude zdravý," konstatoval bývalý hráč Sparty, CSKA Moskva, Chelsea nebo Celticu Glasgow.

Severočeši od prosince venku v lize nezvítězili ve 14 zápasech v řadě. Slovácko nezdolali v posledních čtyřech ligových utkáních. Tým z Uherského Hradiště vyhrál tři z uplynulých čtyř kol.

Bohemians 1905, kteří poslední dvě kola prohráli a inkasovali v nich devět gólů, přivítají v Ďolíčku Olomouc. Sigma v lize neprohrála sedmkrát za sebou, v posledních třech kolech ale remizovala.

Karviná hostí Mladou Boleslav. Slezané v lize desetkrát po sobě nevyhráli a jsou jediným týmem v sezoně nejvyšší soutěže bez vítězství. Souboj bude pikantní pro jejich trenéra Jozefa Webera, který předtím Boleslav vedl. Středočeši naplno nebodovali čtyři kola za sebou.

České Budějovice se doma utkají s Pardubicemi, které v minulé ligové sezoně dvakrát porazily 2:0. Pardubice vyhrály jediné z devíti kol.

Statistické údaje před zápasy 10. kola první ligy:

1. FC Slovácko (v tabulce: 5.) - FK Teplice (15.)

Výkop: sobota 2. října, 16:00.

Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Arnošt - Adam (video).

Bilance: 38 8-17-13 42:47.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka.

Teplice: Čtvrtečka - Laňka, Knapík, Chlumecký, Vondrášek - Jukl, Krunert - Černý, Trubač, Moulis - Succar.

Absence: Daníček (zranění) - Fortelný (4 ŽK), T. Kučera, Ledecký, Mareš, Mazuch, Žitný (všichni zranění), Radosta, Shejbal, Mareček (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Chlumecký, Jukl, Laňka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Jurečka (4) - Mareš, Trubač (oba 2).

Zajímavosti:

- Slovácko v lize s Teplicemi 4x za sebou neprohrálo, 3x po sobě s nimi neinkasovalo a poslední 2 vzájemné zápasy vyhrálo 2:0

- Slovácko doma prohrálo s Teplicemi jediné z posledních 7 ligových utkání

- Slovácko vyhrálo 3 z posledních 4 kol a nebodovalo v jediném z posledních 6 ligových zápasů

- Slovácko doma v lize posledních 5 zápasů vyhrálo a 4x neinkasovalo

- Teplice zvítězily v jediném z posledních 11 ligových duelů, v posledních 2 kolech remizovaly, ale předtím 3x po sobě prohrály

- Teplice venku v lize 14x za sebou nezvítězily od prosincové výhry ve Zlíně

- Teplice poprvé povede nový trenér Jarošík, který nahradil odvolaného R. Kučeru

- Černý (Teplice) může nastoupit k 50. ligovému utkání

Bohemians Praha 1905 (9.) - Sigma Olomouc (6.)

Výkop: sobota 2. října, 16:00.

Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Hurych - Kocourek (video).

Bilance: 34 6-15-13 31:51.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Le Giang - Köstl, Krch, Bederka - Dostál, Ljovin, Květ, Vondra - Hronek - Keita, Chramosta.

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Vepřek - Breite, González - Zahradníček, Daněk, Hála - Růsek.

Absence: Hůlka (zranění), Bartek, Puškáč (oba nejistý start) - Fiala, Beneš, Hubník, Vaněček (všichni zranění), Zmrzlý (nemoc), Greššák, Yunis (oba rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Hronek, Květ, Vondra - Breite, González (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (4) - Hála (6).

Zajímavosti:

- Olomouc poslední 3 vzájemné ligové zápasy neprohrála (z toho 2 remízy)

- Bohemians doma v lize s Olomoucí 2x po sobě neprohráli

- Bohemians poslední 2 kola prohráli a inkasovali v nich 9 branek

- Bohemians doma vyhráli v jediném z posledních 5 ligových zápasů

- Olomouc v lize 7x za sebou neprohrála, v posledních 3 kolech ale remizovala

- Olomouc je se 4 nerozhodnými výsledky spolu s Karvinou remízovým "králem" ligy

- Olomouc venku v lize prohrála jediné z posledních 6 utkání a 3x za sebou tam bodovala

- Olomouc má k dobru odložené utkání na Slavii

- Vacek (Bohemians), který působil v Olomouci, může odehrát 200. ligový zápas

Dynamo České Budějovice (8.) - FK Pardubice (14.)

Výkop: sobota 2. října, 16:00.

Rozhodčí: Julínek - Hrabovský, Pochylý - Ondráš (video).

Bilance: 2 2-0-0 4:0.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Králik, Talověrov, Novák - Javorek, Hellebrand - Van Buren, Hora, Mihálik - Bassey.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Solil, Tischler, Červ - Chytil.

Absence: Čavoš (4 ŽK) - Cadu (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Novák, Talověrov - Cadu, Jeřábek, Tischler (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Bassey (3) - Kostka, Matějka, Solil, Tischler (všichni 2).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice porazily Pardubice v obou ligových zápasech 2:0, pokaždé skórovali Alvir a Čolič

- Č. Budějovice minule zvítězily po 3 ligových porážkách za sebou

- Č. Budějovice doma v lize vyhrály 2 z posledních 3 zápasů a získaly tam 9 z celkových 10 bodů

- Pardubice vyhrály jediný z posledních 10 ligových zápasů a v posledních 4 kolech získaly jediný bod

- Pardubice v posledních 2 kolech neskórovaly

- Pardubice venku v lize prohrály všechny 4 zápasy této sezony a jako jediné v soutěži tam ještě nezískaly ani bod

Viktoria Plzeň (1.) - Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota 2. října, 19:00.

Rozhodčí: Franěk - Caletka, Lakomý - Štěrba (video).

Bilance: 28 14-6-8 41:24.

Poslední zápas: 2:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Janošek - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel.

Zlín: Rakovan - Fantiš, Cedidla, Simerský, Vraštil - Conde - Dramé, Tkáč, Hrubý, Čanturišvili - Poznar.

Absence: Míka, Pachlopník (oba zranění) - Procházka (trest za ČK), Dostál, Hlinka, Kolář, Matejov, Reiter (všichni zranění), Fillo (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Chorý, Janošek - Conde, Hlinka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Beauguel - Poznar (oba 4).

Zajímavosti:

- Plzeň vyhrála 6 z posledních 8 vzájemných ligových zápasů a podlehla Zlínu v jediném z posledních 9 utkání

- Plzeň doma v lize Zlín 4x za sebou porazila, v posledních 3 zápasech navíc neinkasovala

- Plzeň vyhrála 8 z 9 utkání v ligové sezoně

- Plzeň doma v lize 6x za sebou zvítězila, neprohrála tam v posledních 13 duelech od únorové porážky s Libercem a je tam nejlepším týmem soutěže

- Zlín prohrál 3 kola po sobě a 4 z posledních 5 ligových zápasů

- Zlín vyhrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Plzeň má spolu se Slavií se 7 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy, Zlín naopak s 23 obdrženými brankami nejhorší obranu

- trenér Plzně Bílek odkoučuje 200. ligové utkání, v minulosti vedl Zlín

- Čermák (Plzeň) dnes slaví 27. narozeniny

- Matejov (Zlín) čeká na 150. start v české lize

Slovan Liberec (13.) - Baník Ostrava (4.)

Výkop: neděle 3. října, 16:00.

Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Dohnálek - Kocourek (video).

Bilance: 56 25-18-13 71:51.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Knobloch - Koscelník, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka - Matoušek, Faško, Tupta - Rondič.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor, Kaloč, Budínský, Tetour, Potočný - Almási.

Absence: Mészáros (zranění), Gebre Selassie (nejistý start) - Kuzmanovič (trest za ČK), Kukučka (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Sor (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Tupta (2) - Almási (4).

Zajímavosti:

- Liberec prohrál jediný z posledních 6 vzájemných ligových duelů, Ostravu ale 2x za sebou neporazil a neskóroval

- Liberec doma v lize s Ostravou 11x za sebou neprohrál

- Liberec poslední 2 kola vyhrál a pod trenérem Kozlem bodoval ve všech 3 ligových zápasech

- Liberec doma v lize naposledy zvítězil, ale předtím tam 9x za sebou nevyhrál a je tam nejhorším týmem soutěže

- Liberec má s 6 góly spolu s Jabloncem nejhorší útok ligy

- Ostrava 4 kola po sobě neprohrála (z toho 3 vítězství) a nebodovala v jediném z posledních 8 ligových utkání

- Ostrava ve 3 z posledních 4 venkovních ligových zápasů neprohrála

- Plechatý (Liberec) může nastoupit k 50. ligovému utkání, Jánoš (Ostrava) může odehrát 200. zápas a jeho spoluhráč Svozil 100. duel v nejvyšší soutěži

- Fleišman (Ostrava) den před utkáním oslaví 37. narozeniny

- kouč Liberce Kozel vedl Ostravu, asistent trenéra Baníku Smetana zase hrával za Liberec

MFK Karviná (16.) - FK Mladá Boleslav (12.)

Výkop: neděle 3. října, 16:00.

Rozhodčí: Petřík - Antoníček, Vodrážka - Ondráš (video).

Bilance: 10 2-5-3 11:13.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Bolek - Křapka, Santos, Šindelář, Šehič - Stropek, Túlio - Mikuš, Qose, Bartošák - Papadopulos.

M. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Hlavatý, Matějovský - Skalák, Ladra, Ewerton - Škoda.

Absence: Mangabeira, Tavares (oba zranění), Čmelík (nejistý start) - D. Mašek, Jirásek (oba zranění), Preisler (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Bartošák, Čmelík, Papadopulos, Šehič - Douděra, Karafiát (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Papadopulos (3) - Škoda (4).

Zajímavosti:

- Karviná v lize M. Boleslav 6x za sebou neporazila a v posledních 2 utkáních jí nedala gól

- Karviná doma v lize nad M. Boleslaví v dosavadních 5 zápasech nezvítězila (z toho 4x remizovala)

- Karviná v lize 10x po sobě nevyhrála a je jediným týmem v sezoně nejvyšší soutěže bez vítězství

- Karviná doma zvítězila v jediném z posledních 7 ligových duelů, ve 3 z posledních 4 zápasů tam remizovala

- Karviná je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy společně s Olomoucí

- M. Boleslav poslední 4 ligové zápasy nevyhrála (z toho 3 porážky) a zvítězila v jediném z posledních 7 kol

- M. Boleslav v dosavadních 4 venkovních zápasech ligové sezony nevyhrála (z toho 3 porážky)

- trenér Weber před Karvinou vedl M. Boleslav

- Qose a Santos (oba Karviná) mohou odehrát 50. ligové utkání

FC Hradec Králové (7.) - FK Jablonec (10.)

Výkop: neděle 3. října, 16:00.

Rozhodčí: Hocek - Paták, Podaný - Štěrba.

Bilance: 26 2-11-13 21:53.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Reichl - Donát, Král, Urma - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Dvořák, Vašulín, Vlkanova.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Surzyn - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Nešpor.

Absence: D. Doležal, Fendrich, Leibl (všichni nejistý start) - Krob (4 ŽK), Čvančara, M. Doležal, Martinec, Štěpánek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Král, Mejdr, Urma - Považanec, Zelený (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Vašulín - Čvančara (oba 3).

Zajímavosti:

- Hradec v lize s Jabloncem 5x za sebou prohrál a neporazil ho v posledních 10 zápasech od srpna 2010

- Hradec minulou porážkou 1:4 na Slavii přerušil sérii 3 ligových výher (5 soutěžních) bez inkasované branky

- Hradec doma v lize neprohrál 6x za sebou a v posledních 2 duelech tam zvítězil bez inkasované branky

- Jablonec prohrál poslední 2 soutěžní zápasy a v obou případech výsledkem 0:1

- Jablonec vyhrál jediné z posledních 8 kol

- Jablonec ve 4 venkovních zápasech ligové sezony nezvítězil

- Jablonec má s 6 góly spolu s Libercem nejhorší útok ligy

- Jablonec ve čtvrtek v Evropské konferenční lize prohrál v Alkmaaru 0:1

Sparta Praha (3.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: neděle 3. října, 19:00.

Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Franěk (video).

Bilance: 58 24-21-13 78:59.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Sáček, Hložek, Haraslín - Drchal.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Holeš, Bořil - Samek, Ševčík - Masopust, Stanciu, Schranz - Kuchta.

Absence: Höjer, Holec, Juliš, Souček (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Ladislav Krejčí II (rekonvalescence) - Hovorka, Hromada, Kačaraba, Provod, Takács (všichni zranění), Kolář, Kúdela (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Pavelka (3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Pešek (4) - Schranz (6).

Zajímavosti:

- Slavia od března 2016 neprohrála se Spartou 14 soutěžních zápasů po sobě (12 v lize, 2 v poháru) a v posledních 4 neinkasovala

- Sparta doma se Slavií v posledních 6 soutěžních zápasech nezvítězila a 3x po sobě tam prohrála 0:3

- Sparta v lize prohrála jediný z posledních 18 zápasů

- Sparta pod trenérem Vrbou ve 13 domácích ligových duelech neprohrála (z toho 12 vítězství a minulá remíza)

- Slavia od loňského března neprohrála rekordních 54 ligových zápasů po sobě a jako jediná v tomto ročníku nejvyšší soutěže bodovala ve všech utkáních

- Slavia venku v lize neprohrála 27x za sebou a je tam nejlepším týmem soutěže

- Slavia má se 24 brankami společně se Spartou nejlepší útok ligy a se 7 inkasovanými góly spolu s Plzní také nejlepší obranu

- Slavia má k dobru odložený zápas s Olomoucí

- Sparta ve čtvrtek v Evropské lize porazila Glasgow Rangers 1:0, Slavia v Evropské konferenční lize prohrála v Rotterdamu s Feyenoordem 1:2 a utrpěla první porážku po sérii 5 soutěžních vítězství

- Kuchta (Slavia) může odehrát 100. ligový zápas stejně jako zraněný sparťan Juliš

- kouč Slavie Trpišovský v začátcích kariéry vedl na Spartě mládež

Tabulka:

1. Plzeň 9 8 0 1 15:7 24 2. Slavia 8 7 1 0 24:7 22 3. Sparta 9 6 2 1 24:9 20 4. Ostrava 9 6 1 2 19:11 19 5. Slovácko 9 6 1 2 16:9 19 6. Olomouc 8 3 4 1 20:13 13 7. Hradec Králové 9 3 3 3 8:12 12 8. České Budějovice 9 3 1 5 10:12 10 9. Bohemians 1905 9 2 3 4 14:21 9 10. Jablonec nad Nisou 9 2 3 4 6:13 9 11. Zlín 9 3 0 6 12:23 9 12. Mladá Boleslav 9 2 2 5 15:17 8 13. Liberec 9 2 2 5 6:13 8 14. Pardubice 9 1 3 5 12:16 6 15. Teplice 9 1 2 6 7:17 5 16. Karviná 9 0 4 5 10:18 4