Vedoucí Pardubice přivítají obhájce titulu Třinec, Litvínov vyzve Vítkovice

Praha - Konfrontaci současného lídra a hlavního favorita na zisk titulu Pardubic s obhájcem zlata Třincem nabídne páteční program šesti zápasů 12. kola hokejové extraligy. Jako jediný zatím drží krok s Dynamem skvěle hrající Litvínov, který se pokusí vylepšit klubový rekord a přidat jedenáctou výhru v řadě proti Vítkovicím. Naopak utnout sérii šesti kol bez zisku bodu touží Mladá Boleslav. Poslední tým tabulky se představí v Olomouci.

Pardubičtí jsou i po odehrání 11 utkání posledním mužstvem soutěže, které dokázalo pokaždé bodovat. Devětkrát slavili výhru a dvakrát se sice museli sklonit před soupeři, ale až v boji o druhý bod po remíze v základní době. "Máme hodně kvalitní kádr a všechny podmínky pro to, abychom hráli dobře. Zatím jsme úspěšní. A myslím, že hrajeme velmi dobře," uvedl v rozhovoru pro klubový web brankář Roman Will.

Třinec vyřadil Dynamo v cestě za titulem v semifinále. Nevyřízené účty má východočeský klub i s Liborem Hudáčkem, který v rozhodujícím utkání sestřelil domácí hvězdu Lukáše Sedláka. Útočník Ocelářů si ale nemyslí, že dojde na rvačku. "Neměla by být," pousmál se Hudáček. "Ale očekávám všechno. Něco tam vletí a přijde. Uvidíme. Hlavně doufám, že se bude hrát kvalitní hokej pro diváky s dobrým koncem pro nás," podotkl. Obhájce titulu vyhrál v extralize poslední tři zápasy a v každém inkasoval jen jeden gól. Zlepšenou hru pocítil ve středeční Lize mistrů i Aalborg, který nepřekonal uzdraveného Ondřeje Kacetla.

Litvínov ztrácí díky rekordní jízdě klubové historie na lídra jediný bod. Tým kouče Karla Mlejnka však nehodlá usnout na vavřínech. "Je super být součástí týmu, který překoná rekord v tak ohromné historii, jakou Litvínov má. Teprve však končí první čtvrtina, sezona je stále dlouhá a může se stát cokoliv. Musíme rozhodně makat dál," zdůraznil obránce Kristaps Zile.

Vítkovice se před týdnem nacházely na dně tabulky, ze kterého se ale odrazily výhrami nad Libercem a v Brně. Na zápas v Litvínově se připravují od středy v Chomutově, kam dorazily po triumfu v Lize mistrů na ledě Ingolstadtu. "Musíme to vzít poctivě a tak, jak jsme odehráli poslední zápasy, a musíme věřit cestě, kterou teď máme. Bude to těžký zápas, tvrdý boj," uvedl trenér Miloš Holaň. Sérii soupeře bere jako výzvu. "Každá ale jednou končí a my jedeme do Litvínova s tím, že ji chceme poctivým výkonem překazit. Víme, že Litvínov hraje hokej nahoru a dolů a že hodně napadá. Kotouče budou muset jít z třetiny rychle ven," doplnil Holaň.

Souboj tabulkových sousedů nabídne zápas v Brně, kde se představí Liberec. Pro kapitána Komety Martina Zaťoviče půjde o 800. zápas v extralize. "Jsem zdravý a hokej mě stále naplňuje," uvedl pro klubový web. Prvořadý pro něho ale zůstává tým a jeho výsledky. "Potřebujeme stabilizovat výkony, pokračovat ve zlepšeném herním projevu a posouvat se postupně dál a dál. Trénink od tréninku, zápas od zápasu. Je to sice klišé, ale opravdu je to o detailech a každodenní práci," doplnil Zaťovič.

Bílí Tygři hrají velmi dobře doma, venku však vydolovali ze sedmi startů jen pět bodů. "Doma chceme vyhrávat a neztrácet body. Samozřejmě ale chceme - a potřebujeme - vozit body i z venku. Minule nám to ve Vítkovicích nevyšlo, předtím jsme ale v Budějovicích a na Spartě uspěli. Doufám, že v pátek si z Brna nějaké body odvezeme," řekl útočník Adam Najman.

Olomouc má z 11 utkání v kolonce vstřelených pouhých 20 branek. Stejně je na tom jen Plzeň, ale hrála o zápas méně. Hůře už nikdo. "Nejdou nám také přesilovky, dali jsme v nich zatím jediný gól," připomněl útočník Jan Bambula, jehož tým přitom hrál 39 početních výhod. Zlepšit produktivitu by mohl návrat Jana Káni po odchodu z Vítkovic. "Věříme, že Honza naváže na své výkony z předešlých sezon a pomůže nám s produktivitou, která nás aktuálně nejvíce trápí," uvedl trenér Jan Tomajko.

Mladoboleslavští se trápí. Po sérii tří výher čekají už šest zápasů na bodový zisk, ztratili je s celkovým skóre 12:25. "Na tréninku pracujeme hodně tvrdě, ale musíme to ukazovat i v zápasech. Tam to musíme prodat a to se nám nedaří. Sráží nás navíc individuální chyby. Jestli hrajete 55 minut, tak je to málo. Musíme hrát 60 minut," zdůraznil kouč Jiří Kalous.

Pomoci nastartovat Středočechy má i čerstvá posila - útočník Joachim Rohdin. Zkušený Švéd byl měl být trenérům k dispozici už pro utkání na Hané. Kapitánského "céčka" se navíc ve snaze dát mužstvu nový impulz vzdal Jan Stránský, nahradí ho Adam Jánošík. "Ale budu tu pořád. Když budu něco chtít říct, tak to řeknu. Když někoho budu chtít pochválit nebo mu vynadat, tak to udělám. Ale jinak jsem usoudil, že je prostě potřeba udělat nějaké změny a jednu z nich beru na sebe," vysvětlil Stránský.

Šňůru čtyř porážek se bude na ledě Kladna snažit přetrhnout mužstvo Českých Budějovic. Na rozdíl od Bruslařů však Jihočeši nastřádali za neúspěšné období alespoň tři body za prohru v prodloužení a dvě po nájezdech. Domácí Rytíři budou hrát o pátý bodový zápis po sobě, během dosud nejlepšího období v sezoně si připsali dvě vítězství.

Zlepšující se Plzeň prověří Hradec Králové. Indiáni po sérii šesti porážek vyhráli dvě z posledních tří utkání, v obou případech s plným bodovým ziskem. Východočeši dnes ohlásili příchod výrazné posily v podobě kanadského útočníka Giorgia Estephana. "Čekáme od něj, že zkvalitní naši ofenzivu a především produktivitu, s kterou máme od začátku sezony problémy," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Statistické údaje před pátečními zápasy 12. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Verva Litvínov (2.) - HC Vítkovice Ridera (10). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 10 zápasů/15 bodů (4 branky + 11 asistencí) - Stuart Percy 11/14 (3+11). Statistiky brankářů: Matej Tomek průměr 2,66 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,59 procenta, Šimon Zajíček 1,00 a 97,78 - Lukáš Klimeš 2,59 a 91,03, Matěj Machovský 4,39 a 81,01. Zajímavosti: - Litvínov vyhrál desetkrát za sebou a překonal klubový rekord s devíti výhrami v řadě ze základní části sezony 1977/78 a přelomu dlouhodobé soutěže a play off v mistrovském ročníku 2014/15 - Verva, která zakončí sérii čtyř duelů před vlastním publikem, vyhrála doma všech sedm zápasů v tomto ročníku a první bod ztratila až v neděli po výhře nad Kladnem 5:4 v prodloužení - Vítkovice po šesti porážkách z předešlých sedmi zápasů dvakrát za sebou naplno bodovaly - Ostravané venku po sérii čtyř porážek naposledy v neděli vyhráli v Brně 5:3 - Vítkovice si v úterý výhrou v Ingolstadtu 5:0 zajistily postup do osmifinále Ligy mistrů - Litvínov vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů, Vítkovice ale na jeho ledě vyhrály dva z uplynulých čtyř HC Škoda Plzeň (12.) - Mountfield Hradec Králové (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 10/9 (2+7) - Jérémie Blain 11/12 (4+8). Statistiky brankářů: Dominik Pavlát 2,38, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Samuel Hlavaj 2,69 a 90,98 - Henri Kiviaho 1,61, 93,26 a jednou udržel čisté konto, Patrik Bartošák 1,83, 93,10 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň po sérii šesti porážek vyhrála dva z posledních tří zápasů - Škoda doma prohrála čtyři z uplynulých pěti duelů - Hradec Králové čeká pět utkání na plný bodový zisk, dvakrát vyhrál v nastavení a třikrát vyšel naprázdno - Mountfield vyhrál jen tři z posledních devíti duelů - Hradec Králové, který se představí mimo svůj led potřetí za sebou, po sérii tří vítězství venku naposledy v neděli prohrál na ledě Sparty 1:3 - Mountfield vyhrál šest z posledních sedmi vzájemných soubojů a v Plzni zvítězil třikrát za sebou HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 11/13 (9+4) - Martin Růžička 10/12 (6+6). Statistiky brankářů: Roman Will 1,58, 92,83 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,00 a 88,00 - Marek Mazanec 2,41 a 91,79, Patrik Švančara 4,74 a 62,50. Zajímavosti: - Pardubice bodovaly ve všech jedenácti zápasech v této sezoně a jen dvakrát prohrály - Dynamo doma ve všech pěti duelech naplno bodovalo - Mistrovský Třinec třikrát za sebou vyhrál a prohrál jen dva z posledních osmi duelů - Oceláři venku vyhráli dva z posledních tří zápasů - Třinec sice v minulé sezoně prohrál s Pardubicemi šest z jedenácti utkání, ale v semifinále proti Dynamu slavil postup po výhře 4:3 na zápasy. - Oba celky se ve středu představily v Lize mistrů, Pardubice už s jistotou osmifinále prohrály v Belfastu 2:3 a Třinec si zajistil účast v play off díky domácímu vítězství nad Aalborgem 4:0 Rytíři Kladno (13.) - Banes Motor České Budějovice (6.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ticháček 10/11 (3+8) - Adam Kubík 10/9 (6+3). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 3,07 a 89,91, Landon Bow 4,00 a 89,11 - Dominik Hrachovina 2,23, 91,99 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno bodovalo čtyřikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrálo - Rytíři doma prohráli všechny čtyři duely v sezoně a získali jediný bod - České Budějovice prohrály čtyřikrát za sebou, ale třikrát z toho bodovaly - Motor venku vyhrál dva z pěti duelů ročníku - České Budějovice ve vzájemných zápasech vyhrály třikrát za sebou a neztratily ani bod - Útočník Adam Kubík, který před sezonou posílil České Budějovice z Kladna, oslaví v sobotu 25. narozeniny HC Olomouc (11.) - BK Mladá Boleslav (14.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Rok Macuh 11/8 (3+5) - Róbert Lantoši 11/10 (5+5). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,25, 91,92 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,50 a 89,86 - Jan Růžička 2,83, 90,00 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 3,14 a 90,00. Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou prohrála a zvítězila v jediném z posledních osmi duelů, ale ve čtyřech z uplynulých pěti duelů bodovala - Hanáci doma prohráli dva z uplynulých tří zápasů - Mladá Boleslav po sérii tří výher šestkrát prohrála a nezískala ani bod - Bruslařský klub venku třikrát za sebou prohrál a z pěti kol mimo svůj led má jen dva body - Olomouc ve vzájemných zápasech po sérii čtyř vítězství naposledy prohrála letos v lednu v Mladé Boleslavi 0:4 HC Kometa Brno (9.) - Bílí Tygři Liberec (8.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Daniel Gazda 11/8 (5+3) - Oscar Flynn 11/11 (4+7). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,29, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 6,00 a 73,91 - Dávid Hrenák 3,09 a 89,71, Daniel Král 2,36 a 92,86. Zajímavosti: - Kometa po sérii tří vyhraných zápasů prohrála dva z posledních čtyř - Brňané doma vyhráli jen dva z pěti zápasů v tomto ročníku - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů - Bílí Tygři venku po sérii čtyř porážek vyhráli dva z uplynulých tří duelů - Kometa vyhrála čtyři z posledních sedmi vzájemných soubojů - Liberecký obránce Ian McCoshen dostal od disciplinární komise zákaz startu v jednom utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku v pondělí proti Olomouci na útočníka Roka Macuha - Kapitán Komety Martin Zaťovič může sehrát 800. zápas v extralize Další program: Neděle 22. října - 13. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, 16:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, 17:00 HC Olomouc - HC Verva Litvínov, HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec, Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice, 18:00 HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav.