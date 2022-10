Vedoucí Pardubice a Hradec Králové čeká v hokejové extralize první derby sezony

Praha - První východočeské derby sezony bude magnetem pátečního programu šesti zápasů 13. kola hokejové extraligy. Domácí Pardubice půjdou do bitvy s Hradcem Králové v roli lídra soutěže, tři další kluby ale mohou v případě zaváhání Dynama vyskočit až do čela. Pouze bod ztrácejí Vítkovice, které změří síly s Libercem, o další bod zpět jsou Mladá Boleslav a Brno. Bruslaři vyzvou obhájce titulu Třinec, Kometa se chystá na souboj v Praze proti Spartě.

Pardubičtí čekají už čtyři kola na plný zisk. Poslední dva zápasy ale dokázali vyhrát, přestože v základní době vůbec neskórovali. Liberec přemohli 1:0 v prodloužení, v Litvínově po bezbrankovém souboji lépe zvládli nájezdy. "Potřebujeme větší důraz v zakončení a mít větší hlad. Hra není špatná, v obraně je to dobré, ale ta koncovka teď selhává. Musíme se na to soustředit a jít si za tím," řekl zkušený obránce Jan Kolář před duelem s lokálním rivalem. "Bude to určitě těžký zápas, jako je každé derby. My si půjdeme pro tři body," doplnil.

V minulém ročníku vyhrál tým Mountfieldu obě utkání v Pardubicích a odvezl si pět bodů. Na tyto úspěchy touží navázat i v pátek. "Derby je derby, tam ta rivalita vždycky je. Moc se na to těšíme a nesmíme usnout na vavřínech. Musíme do toho šlapat jako posledně proti Spartě. Pardubice mají silný tým, ale když se tam na ledě nechá všechno, je každý soupeř hratelný," uvedl obránce Richard Nedomlel.

Sparta bude proti Kometě, která ztratila za poslední tři zápasy jediný bod, usilovat o nápravu posledních dvou vystoupení v Třinci a Hradci Králové, kde vyšli Pražané naprázdno. "Máme velkou sílu a kvalitu, ale v Hradci nám v první třetině scházela bojovnost. Musíme ji předvádět celý zápas. Může se stát, že se třetina nepovede a prohráváte, ale my jsme neměli vůbec nic. Musíme jet dál a zabrat proti Kometě," řekl útočník Miroslav Forman.

"Zápasy se Spartou bývají vždycky ozdobou ligy a patří k divácky nejsledovanějším. Tak tomu bude určitě i v pátek. Co vím, tak do Prahy se chystá spousta příznivců Komety," řekl novinářům nejproduktivnější hráč Brňanů Luboš Horký. Střelec devíti branek v tomto ročníku věří, že jeho tým bude v Praze bodovat. "Máme za sebou výbornou sérii, kdy jsme porazili týmy, které byly v tabulce nad námi. Když budeme pokračovat v podobných výkonech, nemám o zisk bodů obavy," dodal Horký.

Ostravané jsou v tabulce nahoře, přestože doma odehráli jen tři zápasy. Na svém ledě neztratili ani bod a v posledních dvou utkáních neinkasovali. Bílé Tygry ale přivítají s respektem.

"Musíme hrát poctivý hokej a s velkou disciplínou," zdůraznil trenér Miloš Holaň. "Například jako posledně v Brně musíme mít tři, maximálně čtyři vyloučení za celý zápas. Hlavně ale ne v první třetině, kdy se potřebujeme dostat do tempa. Chci, abychom od začátku často stříleli, abychom se s nimi sráželi a byli jim nablízko. Snažili se jim vnutit nepříjemnou hru a byli všude včas. To jsou aspekty, které bychom rádi v zápase proti Liberci viděli," dodal.

Liberec zůstává i po jedenácti odehraných utkáních posledním mužstvem, které dokázalo pokaždé bodovat. "Už je to sice trochu ohraná písnička, ale stále bodujeme. Po bodu, ale pořád lepší než nula. Máme na čem stavět, ale musíme pořád pracovat. Chceme vyhrávat za tři body. Také si tím zbytečně ubíráme síly, těch prodloužení už je hodně. Zápasy jdou rychle za sebou a pokud hrajete v každém zápase navíc prodloužení, nastřádá se to. V tom je základní část neúprosná," konstatoval brankář Petr Kváča.

Mladá Boleslav přivítá v repríze jarního semifinále Třinec, jemuž podlehla 0:4 na zápasy a nedokázala ho porazit ani jednou z celkem osmi vzájemných soubojů minulého ročníku. V posledních dvou odehraných utkáních dali Bruslaři pouze jedinou branku. "Na gól se sice nadřeme, ale tým je pracovitý a snaživý. Důležité je, že si vytváříme šance. Pracujeme na koncovce a věřím, že se to postupně bude zlepšovat," prohlásil trenér Ladislav Čihák.

Oceláři zamíří do středočeského města s touhou potvrdit rostoucí formu: po rozpačitém začátku, kdy prohráli úvodní čtyři kola, získali v šesti následujících zápasech 16 bodů z 18 možných. "Poslední zápasy se nám daří, bojujeme. Myslím, že si to začíná sedat. Máme mítinky, říkáme si něco ke hře a detaily na ledě i plníme," uvedl Daniel Voženílek, který doplňuje v elitním útoku Tomáše Marcinka a Martina Růžičku.

První řada Ocelářů rozhodla poslední dva zápasy s Plzní a se Spartou, ve kterých nasbírala dohromady osm bodů (4+4).

Jen tři body dělí ve spodních patrech tabulky před vzájemným kláním Karlovy Vary a Kladno. Hokejisté Energie vyhráli čtyři z posledních pěti utkání, z celkem získaných 16 bodů jich ale dobyli 13 venku. Doma vyhráli jednou ze čtyř startů. "Možná venku hrajeme opatrněji, kdežto doma více otevřeme hru a pak dostáváme zbytečné góly. Věřím, že v dalším zápase proti Kladnu už to zlomíme," řekl obránce Ondřej Dlapa.

Rytíři v úterý proti Českým Budějovicím přerušili výhrou 2:1 sérii šesti zápasů bez bodového zisku. "Doufám, že nás to nakopne. Každá takhle ubojovaná výhra je důležitá," podotkl útočník Tomáš Plekanec.

Šňůru pěti neúspěšných vystoupení se ziskem jediného bodu se pokusí na ledě Olomouce přetrhnout Litvínov. Poslední tým tabulky odehrál v úterý bezbrankovou partii s Pardubicemi a prohrál až v prodloužení. "Hráči dřeli, ale když nedáte gól, tak nemůžete vyhrát," litoval kouč Vladimír Růžička, jemuž bude scházet disciplinárně potrestaný obránce Freibergs.

Statistické údaje před pátečními zápasy 13. kola extraligy: HC Vítkovice Ridera (2.) - Bílí Tygři Liberec (5.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 12 zápasů/12 bodů (7 branek + 5 asistencí) - Michael Frolík 11/8 (5+3). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,06 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,46 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,05 a 89,29 - Petr Kváča 1,92 a 93,21, Jakub Neužil 2,90 a 90,91, Daniel Král 1,85 a 88,89. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii tří vítězství prohrály v úterý v Brně s Kometou 1:2. - Ostravané v této sezoně vyhráli doma všechny tři zápasy a netratili ani bod. - Liberec bodoval ve všech 11 utkáních v této sezoně a šestkrát z toho vyhrál. Do nastavení dovedl už devět zápasů. - Bílí Tygři hráli prodloužení ve všech pěti duelech venku v tomto ročníku a třikrát z toho vyhráli. - Liberec ve vzájemných zápasech sedmkrát v řadě bodoval a šestkrát z toho vyhrál. - Slovenský útočník Rastislav Dej z Vítkovic může sehrát 700. zápas v české extraligy a amerického útočníka Petera Muellera čeká 200. duel v české nejvyšší soutěži. HC Energie Karlovy Vary (10.) - Rytíři Kladno (12.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Petr Koblasa 11/9 (6+3) - Matěj Beran 12/6 (5+1). Statistiky brankářů: Vladislav Habal 2,74 a 91,08, Štěpán Lukeš 3,51, 88,77 a jednou udržel čisté konto - Landon Bow 2,62 a 92,13, Adam Brízgala 2,36 a 93,58. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Energie doma po úvodních třech duelech bez bodu naposledy v neděli porazila České Budějovice 4:3. - Kladno po sérii šesti porážek v úterý zdolalo České Budějovice 2:1. - Rytíři venku třikrát za sebou nebodovali a ani neskórovali. - Energie vyhrála čtyři z uplynulých šesti vzájemných duelů. - Karlovy Vary se s Kladnem utkaly dvakrát v přípravě a oba zápasy vyhrály - v Rakovníku 5:2 a doma 4:3 v prodloužení. - Kladenský útočník Adam Kubík, který je aktuálně kvůli zdravotní indispozici na marodce, oslaví v pátek 24. narozeniny. - Útočníkovi Jakubovi Klepišovi z Kladna zbývají odpykat dva duely ze čtyřzápasového trestu za faul na sparťanského forvarda Davida Vitoucha. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Oceláři Třinec (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 11/10 (4+6) - Marko Daňo 10/12 (8+4). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 1,22 a 95,05, Filip Novotný 1,64, 93,37 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,22 a 91,19, Ondřej Kacetl 4,00 a 84,00. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub doma prohrál dva z uplynulých tří duelů. - Třinec šestkrát za sebou bodoval a z toho pětkrát vyhrál. - Oceláři v této sezoně venku bodovali ve všech třech duelech a z toho dvakrát vyhráli. - Třinec, který v minulé sezoně vyřadil Mladou Boleslav v semifinále 4:0 na zápas, vyhrál ve vzájemných utkáních devětkrát za sebou. HC Dynamo Pardubice (1.) - Mountfield Hradec Králové (7.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Zohorna 12/14 (9+5) - Jakub Lev 11/8 (2+6). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,10, 95,76 a dvakrát udržel čisté konto, Roman Will 2,30 a 91,09 - Henri Kiviaho 1,78, 92,97 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,01 a 92,26. Zajímavosti: - Pardubice dvakrát za sebou vyhrály, ale na plný bodový zisk čekají už čtyři zápasy, z nichž dva prohrály. - Dynamo doma vyhrálo tři z uplynulých čtyř utkání. - Hradec Králové vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Mountfield ve východočeském derby zvítězil ve čtyřech z minulých pěti utkání. - Hradec Králové venku po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Obránce Petr Kalina z Hradce Králové může sehrát 300. zápas v extralize. HC Olomouc (6.) - HC Verva Litvínov (14.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 10/7 (4+3) - Šimon Stránský 12/8 (4+4). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,98, 93,10 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 0, 100 a jednou udržel čisté konto - Šimon Zajíček 3,20 a 90,77, Matej Tomek 1,48, 93,85 a jednou udržel čisté konto, Denis Godla 4,10 a 86,44. Zajímavosti: - Olomouc prohrála jen dva z posledních šesti zápasů. - Hanáci doma vyhráli čtyři ze šesti utkání v sezoně. - Litvínov pětkrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Verva venku třikrát za sebou nebodovala a mimo svůj led vyhrála jediný ze šesti duelů. - Olomouc v minulém ročníku vyhrála všechny čtyři vzájemné zápasy a neztratila ani bod. - Lotyšský obránce Ralfs Freibergs z Litvínova si začne odpykávat třízápasový disciplinární trest za faul na útočníka Filipa Koffera z Pardubic. HC Sparta Praha (9.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 11/10 (2+8) - Luboš Horký 12/12 (9+3) . Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,75, 90,71 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 3,00 a 88,46 - Dominik Furch 2,16 a 93,68, Marek Čiliak 2,67 a 92,31. Zajímavosti: - Sparta dvakrát za sebou nebodovala a prohrála tři z posledních pěti zápasů. - Pražané doma bodovali ve všech čtyřech zápasech v sezoně a z toho třikrát vyhráli. - Kometa vyhrála třikrát za sebou a z uplynulých sedmi utkání prohrála jediné. - Brňané venku zvítězili ve třech z minulých čtyř duelů. - Sparta po sérii pěti výher ve vzájemných zápasech naposledy 18. února prohrála v Brně 1:2. - Útočník Radek Koblížek z Komety dnes slaví 25. narozeniny. - Slovenský obránce Marek Ďaloga z Brna může v neděli v Karlových Varech nastoupit k 300. utkání v české extralize. Další program: Neděle 23. října - 14. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno (vzájemný zápas v této sezoně: 1:6), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (3:2), HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (2:4), 17:00 HC Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec (2:0), HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno (5:4 v prodl.), HC Olomouc - HC Škoda Plzeň (2:1), 17:20 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (2:1 v prodl.; ČT sport).