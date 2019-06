Vedomosti: Teď zatkli Rolfa, Rusko se vrací k Andropovovi

Moskva - Nejprve si vyšetřovatelé a agenti ruské tajné služby FSB přišli pro zakladatele fondu Baring Vostok Michaela Calveyho, pak pro zakladatele ruské potravinářské společnosti Wimm-Bill-Dann Davida Jakobašviliho a teď přišla řada na zakladatele největšího autodealera v Rusku, firmy Rolf, Sergeje Petrova, napsal dnes hospodářský deník Vedomosti. Podle listu nejde o žádnou náhodu.

Vyšetřovací výbor a FSB provedly domovní prohlídky v kancelářích Rolf v Moskvě a Petrohradu, čímž jejich práci zablokovaly. Obvinění se týkají obchodu z roku 2014, kdy podle verze vyšetřovatelů Rolf koupil od kyperské společnosti Panabel, kontrolované Petrovem, akcie Rolf Estate za "mnohonásobně nadsazenou cenu" čtyř miliard rublů (asi 1,4 miliardy Kč podle současného kurzu), což považují za nezákonný vývoz peněz do ciziny, trestaný pěti až deseti lety vězení.

Zakladatel Rolfa předpokládá, že obvinění souvisí s jeho politickými postoji, možná jde o pokus o převzetí firmy. Pro druhou verzi hovoří Petrovovo vysvětlení, že od loňského podzimu majitelé společnosti pravidelně dostávali nabídky prodat firmu, na což nepřistoupili.

Nyní je jasné, že trestní stíhání je vedeno na zakázku, soudí politolog Kirill Rogov. Vysvětluje to tím, že k inkriminované události došlo tak dávno, chatrností obvinění i skutečností, že domovní prohlídky se konaly v prodejních kancelářích, kde zjevně nemohou být žádné dokumenty vztahující se k případu. Z Petrovových vysvětlení navíc vyplývá, že vyšetřovatelé pravidelně dva roky zabavovali společnosti dokumenty, dokud nenašli něco, čeho se mohli chopit.

Nejde o to, že by dealerství bylo až tak lákavým soustem: při čistém zisku v loňském roce ve výši 6,26 miliardy rublů (asi 2,2 miliardy Kč) není ziskovost ani tříprocentní a zisk tvoří hlavně servis a prodej aut. Rolf je sice úspěšný podnik, zvláště ve srovnání s konkurenty, ale jde o náročné podnikání. Pokus odebrat jej (pokud opravdu o to jde) svědčí o tom, že lákavých soust je čím dál méně.

Není podle Rogova až tak důležité, zda Petrov v posledních letech financoval opozici a politické projekty, protože represe proti elitám jsou nejdůležitější součástí politických represí v zemích s autoritářským režimem. Tyto represe (pokud opravdu jde o politiku) jsou demonstrativní, mají podle politologa předvést podnikatelům možné škody plynoucí z financování politických projektů.

Politická a společenská aktivita mohly sehrát roli přitěžujícího faktoru, míní politolog Alexej Makarkin. Dodává ale, že teď se ocitli pod palbou nejrozmanitější podnikatelé: Calvey vystupoval v roli ideálního investora, plně loajálního Kremlu. Makarkinovi to připomíná rok 1984 v Sovětském svazu, kdy klesly ceny ropy na světovém trhu, konfrontace se Západem se přiostřovala a společnost vřela nespokojeností.

Jenže tehdy následovala perestrojka, zatímco teď dochází k návratu do minulosti, k (sovětskému vůdci a náčelníkovi tajné policie KGB Juriji) Andropovovi. To se týká i podnikání - a pod vlajkou upevnění kázně se podnikatelské konflikty snadno přeměňují v trestní kauzy.