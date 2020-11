Vedomosti: Jak Rusko prohrálo druhou karabašskou válku

Moskva - Druhá karabašská válka skončila v noci na 10. listopadu těžkou, ne-li drtivou porážkou Arménie. Uzavřená dohoda je fakticky arménskou kapitulací, nevyhnutelnou po ztrátě města Šuša. Kdyby boje pokračovaly, situace by se pro Jerevan jen zhoršovala a kapitulační podmínky by byly ještě více ponižující, napsal ruský list Vedomosti. Geopolitické důsledky jsou ovšem podle tohoto deníku katastrofální i pro Rusko.

To, co zbylo z Karabachu po čtvrt století nezávislosti, připomíná Československo po okupaci Sudet. A tak jako nacisté zakrátko dorazili okleštěné Československo, turecko-ázerbájdžánská aliance za pět let dokončí to, co začala v roce 2020. A možná ještě dříve, pokud generalita uzná, že absolvent moskevské diplomatické školy Ilham Alijev se jeví překážkou osmanského, panturkistického projektu.

Geopolitické důsledky druhé karabašské války jsou katastrofální nejen pro Arménii, ale i pro Rusko. Za tenkým závojem klamného triumfu - úspěšného zprostředkování a vstupu mírových sil (anebo rukojmích?) do regionu - brzy vykoukne drsná skutečnost: vliv Moskvy v Zakavkazsku prudce klesl a naopak prestiž úspěšného a domýšlivého Turecka prudce vzrostla. Proč by teď Baku mělo pokračovat v politice balancující mezi Ruskem, Tureckem a Íránem, které tu poslední tři století byly hlavními hráči? Hlavní úkol - navrácení území ztracených v roce 1994 - je vyřešen, zajištěno je přímé spojení s Tureckem, a tak s Rusy se od teď smí hovořit zcela jinak.

Prudce se ve prospěch Ankary vychýlila i rovnováha vlivu v turecky hovořících republikách Střední Asie. Ruský klient a spojenec prohrál. Turecký spojenec přesvědčivě zvítězil. Cožpak to není důvod zamyslet se, jaký projekt - postsovětská integrace, anebo panturkistické obrození - je perspektivnější? Bezpochyby ožijí i nacionalistické a separatistické skupiny v samém Rusku. Silný stimul dostali i ukrajinští revanšisté, kteří se budou pokoušet uplatnit karabašský scénář i v Donbasu.

Podíváme-li se na druhou karabašskou válku jako na vojenskou operaci, pak půjde o nejhezčí akci v 21. století, možná po krymské improvizaci Vladimira Putina. I z úzce vojenského hlediska jsme byli svědky něčeho převratného či průlomového. Podstata spočívá v nové roli bezpilotních strojů a vyčkávací munice (sebevražedných dronů). Úspěch ázerbájdžánské armády spočíval hlavně v naprostém ovládnutí vzdušného prostoru. Novinkou bylo to, že se tak nestalo zásluhou pilotovaných letounů, ale bezpilotních strojů.

Za poslední rok se ukázalo, že drony jsou s to řešit dokonce strategické úkoly. Loni v důsledku útoků húsijských primitivních dronů chybělo na trhu několik milionů barelů saúdské ropy (byť jen nakrátko). Letos v lednu a únoru turecké drony sehrály jednu z klíčových rolí při odražení ofenzívy syrské armády v Idlíbu a pak uspěly na operační úrovni v Libyi, kde polní maršál Chalífa Haftar dosud kráčel od vítězství k vítězství, než byl odražen od Tripolisu. Všechno to ale byly velmi specifické případy.

Teď jsme se stali svědky nasazení dronů ve válce dvou pravidelných armád v lesnatém a horském terénu. Arméni samozřejmě neměli systém protivzdušné obrany, ale jen jeho jednotlivé prvky. Byly mezi nimi i nejmodernější zbraně, které ale nedokázaly čelit nepříteli. Již koncem druhého týdne bojů Ázerbájdžánci zopakovali situaci z léta 1941, kdy messerschmitty honily jednotlivé sovětské kamiony. Stejný hon na každý palebný prostředek a každou skupinku arménských vojáků podnikaly i ázerbájdžánské drony. Právě v tuto chvíli, kdy pocit beznaděje, pramenící z naprosté vzdušné nadvlády nepřátelských dronů, ovládl arménské síly, se začala hroutit fronta. Ázerbájdžánská bezpilotní operace ještě nebyla zopakováním japonského útoku na Pearl Harbour z prosince 1941, ale byla na úrovni britského útoku na italské lodě v tarantském přístavu v roce 1940.

A soudě podle stylu, lze hádat, že tuto operaci nenachystali ani Ázerbájdžánci, ani Turci, ale Izraelci, kteří sledují nejen obchodní, ale i geopolitické cíle. Tel Aviv dávno sní o využití ázerbájdžánského území pro vlastní výzvědné a diverzní operace proti Íránu. Baku to dosud odmítalo, ale možná jako odměnu za cennou službu Izraelci dostanou to, po čem touží.

Hlavní poučení, které by si z této tragédie měla Moskva vzít, zní: nikdy, ale nikdy nesmí podcenit nepřítele. V naší veřejnosti a i mezi "experty" převládá blahosklonný a ironický pohled na ukrajinskou armádu, přestože už dávno není tou, která prohrála u Ilovajska a Debalceve. Iluze jsou velice nebezpečné a hrozí hořkým překvapením. Měli bychom se poučit z arménské katastrofy, abychom se nedočkali, že okusíme takovou lekci na vlastní kůži.