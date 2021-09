Vedomosti: Facebooku hrozí v Rusku pokuta až deset procent z obratu

Moskva - Americká internetová společnost Facebook čelí v Rusku pokutě až do deseti procent z ročního obratu v této zemi. Napsal to dnes list Vedomosti. Úřady podle něj zvažují, že firmu potrestají za opakované prohřešky, zejména za to, že Facebook nemaže ze své komunikační sítě obsah, který Moskva považuje za nezákonný. Podle odhadů by pokuta mohla dosáhnout až 1,2 miliardy rublů (asi 363 milionů Kč).

Moskva už asi rok zvyšuje tlak na zahraniční technologické firmy ve snaze posílit kontrolu nad internetem. Firmy také přesvědčuje, aby osobní údaje ruských občanů ukládaly na ruském území.

Ve středu ruský regulační úřad Roskomnadzor pohrozil americké internetové společnosti Google, že v Rusku zablokuje její platformu YouTube, pokud nezruší omezení uvalená na německojazyčné kanály ruské státní televize RT.

V případě Facebooku Roskomnadzor podle listu Vedomosti uvedl, že opakovaným porušováním ruských zákonů si firma říká o pokutu pět až deset procent z ročního obratu v Rusku. Samotný úřad, který v Rusku reguluje telekomunikační sektor, se ke zprávě nevyjádřil. Komentář k tomu bezprostředně neposkytl ani Facebook, poznamenala agentura Reuters.

Ruský list se odvolává na experty, kteří odhadují, že Facebook má v Rusku roční obrat kolem 12 miliard rublů. Z toho pak vychází maximální pokuta 1,2 miliardy rublů, tedy deset procent z obratu.

Roskomnadzor už letos proti Facebooku zahájil kvůli opakovanému ignorování požadavku mazat nezákonný obsah 19 různých správních řízení, poznamenaly Vedomosti. Celkem už Facebook na pokutách ruským úřadům dluží 43 milionů rublů (asi 13 milionů Kč), další částky jsou splatné.

"Administrátor Facebooku ty pokuty nezaplatil," uvedl Roskomnadzor.

Facebook má za loňský rok celosvětové tržby 85,97 miliardy dolarů (1,89 bilionu Kč), jeho podnikání v Rusku se na nich tedy podílí jen zlomkem. Čistý zisk firma loni zvýšila téměř o 58 procent na 29,15 miliardy USD (641,1 miliardy Kč).