Vedli si skvěle, chválí čeští olympijští vítězové své tokijské nástupce

Vodní slalomář Jiří Prskavec (vlevo) a judista Lukáš Krpálek pózují 3. srpna 2021 v Praze se zlatými medailemi z olympijských her v Tokiu. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Čeští olympijští vítězové z minulých let se v anketě ČTK shodli, že si jejich nástupci v Tokiu vedli skvěle, i když kvůli koronavirovým omezením závodili ve velmi složitých podmínkách. Moderní pětibojař David Svoboda, veslařka Miroslava Topinková Knapková i biker Jaroslav Kulhavý vyzdvihli, že čeští sportovci dokázali získat rekordních 11 medailí na odložených hrách, na kterých chyběli diváci.

Česká výprava díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí obsadila v pořadí zemí 18. místo. "Zažili jsme jednu z nejúspěšnějších olympiád historie a to i přes omezení, která české sportovní prostředí potkala za poslední rok a půl, což považuji za mimořádný úspěch. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdybychom ta omezení neměli," řekl ČTK Svoboda, zlatý medailista z Londýna 2012.

Tam triumfoval i Kulhavý, který o čtyři roky později v Riu přidal stříbro. "Určitě je super pro celý český sport, že se podařilo získat tolik medailí. Nechci říct, že to nikdo nečekal, ale byla tam určitě i některá překvapení. Myslím, že jsme to posbírali opravdu pěkně," prohlásil šestatřicetiletý závodník na horských kolech.

Topinkové dělaly radost především vodní sporty. "Skvělé ale byly i tenistky, získaly zlato v deblu, což bylo super. Třeba u veslování jsme medaili nezískali, ale kluci (dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek) byli čtvrtí a zajeli hezky. Pro sportovce to muselo být v této době náročné, bez diváků, různá opatření, bylo to pro ně těžké," připomněla vítězka londýnského závodu skifařek.

S tím souhlasil i Svoboda. "Chyběli mi tam diváci, na které jsem byl zvyklý a měl jsem je rád, dokonale dotvářeli olympijskou atmosféru. Ale jsem rád, že se podařilo hry uspořádat alespoň s ročním odkladem a předešlo se tím mnoha sportovním tragédiím. I když to bylo za velmi specifických podmínek a pro mnoho sportovců byly podmínky velmi složité až nespravedlivé, to je takový škraloup na hrách," konstatoval.

Nejsilnějším okamžikem tokijských her byl pro Kulhavého triumf judisty Lukáše Krpálka. "Dokázal znovu vyhrát, navíc v té nejtěžší váhové kategorii. Za mě to bylo jednoznačně nejvíc z těch českých úspěchů, i když jich bylo samozřejmě více," poznamenal.

Svoboda emotivně prožíval sobotní finále oštěpařů, které českému týmu vyneslo dvě medaile. "Strašnou radost mi udělal Víťa Veselý tím, jak byl překvapený. To mě dojalo. A samozřejmě střelci, když obsadili první a druhé místo. Navíc to byly jedny z prvních medailí, to mi utkvělo. Nerad bych ale opomíjel nebo ponížil úspěch všech ostatních. Nedělám rozdíly mezi zlatou nebo bronzovou medailí, výsledky jsou mezi sebou neporovnatelné a všechny mají svoji unikátní hodnotu," dodal.