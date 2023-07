Vedle automatické valorizace navrhuje vnitro v novele o obcích sdílení úředníků

Praha - Automatickou valorizaci odměn pro zastupitele obcí a krajů, ale také zavedení možnosti hlasování zastupitelstev on-line či sdílení úředníků obsahuje novela zákona o obcích a krajích, kterou ve středu projedná vláda. Norma podle ředitele odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra Miroslava Veselého nabídne obcím a krajům také nástroje, jak efektivněji a operativněji reagovat na krizové stavy, jako byla například situace po řádění tornáda na jihu Moravy před dvěma lety či epidemie covidu-19.

V případě mimořádných stavů by tak mohlo být například svoláno nestandardně pouze dva dny předem zastupitelstvo, část pravomocí by mohla přejít na starostu či primátora, řekl Veselý ČTK. Novela jako celek má podle něj nabídnout správám lepší možnosti pro efektivnější rozhodování, zastupitelstvům dá současně prostor rozhodnout o míře přijímaných změn.

Automatickou valorizací odměn reaguje ministerstvo mimo jiné na zrušení části zákona o obcích a krajích Ústavním soudem. Odvíjet by se měla od růstu průměrné mzdy stejně jako dosud, nově by ale úpravu vláda nestanovovala nařízením. "Jakmile dojde k zvýšení průměrné mzdy za minulý rok, bude automaticky docházet ke zvýšení odměn členů zastupitelstva. Samozřejmě jsme si vědomi, že zejména malé obce mohou mít problém s dopočítáváním, jakou mají mít konkrétní výši odměn. Ministerstvo proto dál počítá, že bude vydávat obcím přehlednou tabulku odměn," uvedl Veselý.

Institut společenství obcí nebude novou právnickou osobu, ale vyšším stupněm dosavadního svazku obcí. Fungovat by společenství mohla v rámci jedné obce s rozšířenou působností, přičemž jejich úkolem by bylo dbát o rozvoj území. Nejmenším obcím by mohla při vykonávání přenesené působnosti pomáhat možnost sdílení takzvaného létajícího úředníka. "Jeden úředník by měl být společný pro několik obcí, byl by zaměstnancem společenství obcí a ty by si ho víceméně půjčovaly," popsal návrh Veselý s tím, že obce by tak ušetřily na nákladech na vzdělávání a rozvoj úředníků.

Mezi nástroji k řešení krizových situací novela přichází s možností operativního svolání jednání zastupitelstva v případě mimořádných stavů, kde by postačovaly na svolání zastupitelstva dva dny. Na takto nestandardně svolaném zasedání by mohly být ale řešeny pouze věci, které s mimořádným stavem přímo souvisí. I rozšíření pravomocí starosty v případě krizových stavů, kdy by mohl starosta vykonávat i některé kompetence rady, by se týkalo pouze záležitostí spojených s mimořádným stavem.

Pravidla pro on-line hlasování reagují na zkušenost z doby covidu-19 i rozvoj elektronické komunikace. Ze zákona sice nevyplývá povinnost fyzické přítomnosti na zasedání, neexistují ale dosud pravidla pro hlasování na dálku. "Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že nebude vázat distanční hlasování na krizové stavy, ale nechá na samosprávách, aby si v jednacím řádu nastavila pravidla, zda a případně jakým způsobem se bude konat," uvedl Veselý.

Vždy má podle něj platit, že informace, že se někdo může připojit on-line, bude uvedena v pozvánce na dané zasedání zastupitelstva. Veselý se přitom nedomnívá, že by tento nástroj vedl k přesunu zasedání zastupitelstev do on-line prostoru, protože zastupitelé dávají přednost osobnímu jednání a možnosti probrat záležitosti veřejně.

Novela reaguje i na situace, kdy po obecních volbách někde fungovala dosavadní rada a nový starosta či primátor současně, což mohlo vést ke konfliktům mezi minulou opozicí a koalicí. Předejít tomu má formulace, že tyto orgány se ujímají řízení obce v jednom okamžiku.