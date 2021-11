Vedení STAN schválilo kandidáty do vlády, Rakušan je neprozradil

Praha - Širší vedení Starostů a nezávislých (STAN) dnes schválilo čtveřici kandidátů hnutí do vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. ČTK a České televizi to po jednání řekl předseda STAN Vít Rakušan, který nyní předá seznam předsedovi ODS a kandidátovi na premiéra Petru Fialovi. Právě Fiala má mít podle Rakušana právo jména kandidátů sdělit veřejnosti poté, co je představí prezidentovi Miloši Zemanovi.

Celostátní výbor STAN jednal o kandidátech zhruba hodinu a čtvrt. "Mohu konstatovat, že máme po hlasování čtyři konkrétní jména na jednotlivé resorty," řekl Rakušan. Seznam předá Fialovi, jeho obsah nechtěl po zasedání širšího vedení hnutí prozradit. "Dovolte mi, abychom respektovali to, na čem jsme se dohodli," uvedl.

Místo vicepremiéra a ministra vnitra pravděpodobně připadne právě Rakušanovi. Někdejší kolínský starosta počítá i s tím, že se ujme vedení Ústředního krizového štábu, který funguje kvůli koronavirové epidemii. Ministrem školství se pravděpodobně stane Rakušanův předchůdce v čele STAN Petr Gazdík, ministrem průmyslu a obchodu bude zřejmě místopředseda STAN Věslav Michalik.

V souvislosti s ministrem pro evropské záležitosti se mluvilo o radním Olomouckého kraje Radimu Sršňovi a předsedovi senátního evropského výboru Mikuláši Bekovi. "Měli jsme dva velmi kvalitní kandidáty, oba by tu funkci zvládli velice dobře," řekl Rakušan. Do rozhodnutí podle něj promluvily požadavky předsednictva i to, jak kandidát zvládne komunikovat v rámci vládní koalice.

Na dnešním jednání se kandidáti představili a hovořili o svých plánech na ministerstvech, následně odpovídali na dotazy. "Bylo schváleno, co navrhovalo předsednictvo, ale samozřejmě diskuse se vedla," uvedl Rakušan. Hlasování podle něj bylo zcela jednoznačné.

Vedení hnutí formálně potvrdilo i svou místopředsedkyni Věru Kovářovou v pozici první místopředsedkyně Sněmovny. "Věříme, že bude velice kvalitní první místopředsedkyní," konstatoval Rakušan. Z titulu funkce první místopředsedkyně bude Kovářová přednostně zastupovat šéfku dolní komory Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) při její absenci, například při svolávání schůzí Sněmovny či řízení organizačního výboru.