Vedení STAN i ODS podpořilo vládní koaliční dohodu Spolu a PirSTAN

Praha - Starostové a nezávislí (STAN) dnes jako první strana z chystané pětikoalice podpořili vládní koaliční smlouvu. Předseda hnutí Vít Rakušan novinářům řekl, že dokument schválil celostátní výbor hnutí velkou většinou. Na koaliční smlouvě a programovém prohlášení budoucí vlády se domluvily koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN v úterý. Dokumenty se jejich lídři chystají podepsat 8. listopadu. Výkonná rada ODS schválila koaliční smlouvu Spolu a PirSTAN jednoznačnou většinou, oznámil předseda strany Petr Fiala.

Rakušan uvedl, že smlouvu považuje za velmi vyváženou. "Umožňuje oběma koalicím uskutečňovat program, s kterým vstoupily do volebního klání," řekl. Program je podle něj velmi ambiciózní. "Umožňuje České republice jít do budoucnosti, je programem prosperity, společnosti, která bude dávat i zásadní akcent na životní prostředí," řekl.

Koaliční dohodu chtějí strany zveřejnit až po pondělním podpisu. Dnes večer o koaliční smlouvě jednají i občanští demokraté, v pátek ji projednají lidovci a TOP 09. Nový většinový kabinet bude mít 18 členů, oproti současné vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace.

Přesný poměr hlasů pro koaliční dohodu Starostové neupřesnili. "Jsem velmi rád, že ta podpora členů našeho celostátního výboru byla v této chvíli tak zásadní," řekl Rakušan. Proti vládní dohodě podle něj nehlasoval nikdo, někteří členové celostátního výboru se zdrželi. "Tím důvodem mohla třeba být představa nějakých jiných portfolií, určitě i to napětí současného týdne mohlo hrát nějaký vliv," uvedl Rakušan. Narážel tak zřejmě na povolební analýzu Pirátů, podle níž Starostové v kampani porušili dohody obou uskupení.

Největší kontroverze v diskusi podle informací ČTK na dnešním jednání Starostů vzbudil fakt, že má ministerstvo pro místní rozvoj v rámci koalice PirSTAN připadnout Pirátům. "MMR může být pro některé naše členy zklamáním, že není přímo ve starostenském portfoliu. Na druhou stranu je v portfoliu naší koalice, chceme mít vliv i na politiku, která se bude odehrávat na tomto ministerstvu," řekl Rakušan.

Starostové budou mít zájem o post náměstka na MMR, které se má zabývat také digitalizací státní správy. "Záleží to na dalším vyjednávání, ale je to opravdu ministerstvo, na které umíme poskytnout ne někomu nějakou v uvozovkách trafiku, ale umíme tam dát lidi, kteří se místním rozvojem zabývají profesně celý svůj život," prohlásil Rakušan.

Vedení ODS schválilo koaliční smlouvu Spolu s Piráty a Starosty

Výkonná rada ODS dnes schválila koaliční smlouvu a programové prohlášení pravděpodobné příští vlády občanských demokratů s KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a Starosty. Oznámil to předseda ODS Petr Fiala. Podle něj širší vedení občanských demokratů dohodu podpořilo jednoznačnou většinou. Občanští demokraté mají obsadit pět ministerstev, a to financí, dopravy, spravedlnosti, kultury a obrany, uvedl kandidát na premiéra Fiala.

O personálním obsazení vlády se podle předsedy ODS nejednalo. "Personální otázky všechny strany, které se účastní té budoucí vlády, budou teprve řešit," řekl Fiala.

Předseda ODS potvrdil, že se v sobotu spojí s prezidentem Milošem Zemanem formou videokonference. Uvedl, že Zemana seznámí s povolebním vyjednáváním a dohodou pěti stran o sestavení budoucí vlády. Očekává, že mu Zeman k tomu sdělí svůj názor na politickou situaci po volbách.

Koaliční smlouva byla podle Fialy schválena širším vedením ODS "naprosto dominantní většinou", nikdo nebyl proti. Smlouva bude zveřejněna až v pondělí 8. listopadu po plánovaném podpisu, připomněl. "V rámci výkonné rady panovala spokojenost s výsledkem, a to jak z hlediska struktury vlády, tak z hlediska toho, čeho jsme dosáhli v rámci debaty o programu," dodal Fiala.

Koaliční smlouvu, na níž se lídři stran rodící se vládní pětikoalice dohodli v úterý, dnes schválil také celostátní výbor Starostů. KDU-ČSL a TOP 09 o ní budou jednat v pátek. U Pirátů budou hlasovat všichni členové strany v rámci celostátního fóra, které by se podle místopředsedy strany Vojtěcha Pikala mohlo konat o víkendu po podpisu smlouvy.

Nový většinový kabinet má mít 18 členů, oproti současné menšinové vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace. Kandidáti na ministry by mohli být zveřejněni podle Fialy až poté, co bude podle očekávání pověřen sestavením vlády, případně jmenován premiérem. "Nespěchejme přespříliš, to by opravdu ničemu nepomohlo. Určitě každá z politických stran má nějakou představu o tom, jaké kandidáty vyšle do té budoucí vlády, ale všechno má svůj čas," sdělil předseda ODS.

Spolu s Fialou by ve vládě podle dosavadních spekulací měli za ODS být Zbyněk Stanjura jako ministr financí, Jana Černochová jako ministryně obrany a Martin Kupka jako ministr dopravy. Ministrem spravedlnosti by se mohl znovu stát Pavel Blažek. Dalších pět ministerských postů si rozdělí lidovci a TOP 09, sedm křesel ve vládě pak budou mít Starostové a Piráti.