Praha - Vzájemná spolupráce obou parlamentních komor včetně koordinace při schvalování zákonů bude patřit mezi hlavní témata, o nichž dnes večer mají mluvit členové vedení Sněmovny a Senátu. Bude to jejich první schůzka od loňských senátních voleb, po nichž si horní komora zvolila nové vedení.

Nový předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) by byl rád, pokud by poslanci posílali senátorům schválené návrhy zákonů a jejich novely tak, aby se horní komora nemusela scházet k zasedání několikrát do měsíce, pokud by chtěla dodržet třicetidenní lhůtu na posouzení předloh. Uvedl to po nedávném novoročním obědě s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem u prezidenta Miloše Zemana.

S tím souvisí i snaha Senátu prodloužit tuto ústavní lhůtu na dvojnásobek s tím, že delší lhůtu by senátoři využívali na posouzení složitějších či obsáhlejších předpisů. Poslanci by zase chtěli takovou ústavní změnu spojit s rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu ke krajům a obcím.

Senátoři takovou změnu už jednou odmítli, podle nich je třeba systém kontrol nejprve zpřehlednit. Chtějí zamezit opakovaným kontrolám stejné věci ze strany různých úřadů.