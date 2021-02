Vedení Senátu a klubů se kvůli volebním změnám sejde v úterý

Praha - Vedení Senátu a jeho klubů se kvůli nutným volebním změnám po zásahu Ústavního soudu sejde v úterý večer, senátní ústavní komise o den později. ČTK o tom dnes informovala tisková tajemnice horní komory Sue Nguyen.

Společnou schůzku všech senátorských klubů a vedení Senátu svolal předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Důvodem je rozhodnutí Ústavního soudu, který tento týden ve volebním zákoně zrušil mimo jiné způsob přepočítávání voličských hlasů na poslanecké mandáty. Senát se chce na nutných změnách dohodnout se Sněmovnou, neboť k přijetí volebních úprav je třeba souhlasu obou parlamentních komor.

Senátoři za Starosty, na jejichž popud Ústavní soud rozhodoval, by chtěli do zákona vtělit spravedlivější způsob rozdělování mandátů než zrušenou D'Hondtovou metodou, která zvýhodňovala vítěze voleb na úkor slabších stran. V minulých sněmovních volbách potřebovalo vítězné hnutí ANO k jednomu poslaneckému mandátu 19.000 hlasů, zatímco STAN 44.000 hlasů.

Za nepřijatelnou označili Starostové možnost, že by se Česko pro sněmovní volby změnilo v jeden volební obvod jako u voleb do Evropského parlamentu. Ústavní soud v zákoně rozdělení ČR na 14 volebních krajů nezrušil. Ani podle Vystrčila by Parlament neměl přijímat volební změny, které s ohledem na verdikt ústavních soudců nejsou nutné. ODS s TOP 09 a Starostové tvoří v Senátu dvě nejpočetnější frakce.

Rovněž senátní ústavní komise chce probrat přípravu novely, která by byla přijatelná pro obě parlamentní komory, oznámil její předseda Zdeněk Hraba (za STAN).

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ve čtvrtek uvedl, že novelu by mělo připravit ministerstvo vnitra a předložit ji vláda. ANO nechce využít již předložených poslaneckých novel volebních zákonů, přestože lidovecká předloha se týká právě nového způsobu přepočtu hlasů na mandáty.