Vedení Prahy vyměnilo dozorčí radu městských společností TSK a TCP

Praha - Pražští radní v pozici valné hromady městských společností Technická správa komunikací (TSK) a Trade Centre Praha (TCP) vyměnili část členů dozorčích rad firem. V případě TSK vedení města odvolalo dva členy z devíti a nově zvolili tři členy. V TCP se to týká tří členů ze sedmi, do funkce zvolili stejný počet členů. Vyplývá to z dokumentů, které schválili radní. TSK se stará především o údržbu a opravy silnic v metropoli a TCP o správu vybraných městských nemovitostí či náplavek.

Městská rada do dozorčí rady TSK jmenovala bývalého ředitele firmy Luďka Dostála, Gabrielu Lněničkovou (Piráti) a Martina Dušku (Piráti). Nahradili tak Jana Jílka (Praha Sobě) a Martina Kalu (Praha Sobě).

Z dozorčí rady TCP vedení města odvolalo pražského radního Adama Zábranského (Piráti), Jiřího Brůžka (Piráti) a Radka Zykana (Piráti). Jmenováni byli nově Václav Okapa (Piráti), David Satke (Piráti) a opětovně Zykan.

Nové vedení magistrátu postupně vyměňuje členy dozorčích rad městských společností, už dříve tak obměnilo například radu největší městské firmy, dopravního podniku (DPP), Technologií hlavního města Prahy nebo Pražské vodohospodářské společnosti.

V dozorčích radách mají mít podle dohody vládnoucí koalice opoziční strany v každé firmě vždy pouze jednoho zástupce a musí se mezi sebou domluvit, která ze stran obsadí místo ve které firmě. Výjimkou je pouze DPP, kde má zástupce opoziční ANO i Praha Sobě, mimo je pouze opoziční SPD.