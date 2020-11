Vedení Prahy schválilo směnu pozemků se státem

Praha - Hlavní město hodlá směnit se státem pozemky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV), na kterých má vzniknout nové pracoviště intenzivní medicíny, tzv. traumacentrum. Dnes o tom rozhodli radní, ve čtvrtek budou o směně pozemků hlasovat zastupitelé. Město výměnou dostane zbylou část areálu tenisového klubu na Letné, areál záchranné služby ve Vršovicích a vilu na Vinohradech. Další směny se připravují.

V minulosti provázely otázku směn majetku mezi hlavním městem a státem spory, zejména v souvislosti s městskými pozemky v Letňanech, které by chtěl získat premiér Andrej Babiš (ANO) pro stavbu areálu pro státní úředníky. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se daří dosáhnout shody. "Je to ukázkou toho, že je skutečně možné najít se státem společnou řeč v těchto tématech. A já doufám, že podobně to bude pokračovat i u těch dalších plánovaných majetkových směn," řekl dnes.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) plánuje stavět traumacentrum, tedy oddělení pro pacienty ve vážném stavu, například po úrazech či dopravních nehodách. Podle dřívějších informací má centrum stát asi sedm miliard korun a má vzniknout na pozemcích, které jsou nyní v majetku Prahy. Radní Jan Chabr (TOP 09) řekl, že součástí dohody o směně je, že nemocnice umožní městu skrz areál vést plánovanou tzv. jižní tramvajovou tangentu.

Město získá za parcely od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) část tenisového areálu klubu LTC na Letné, který je nyní vlastnicky rozdělen mezi stát a město. Magistrát tak získá čtyři tenisové kurty a budovy včetně historické klubovny. Ta by se měla následně zrekonstruovat, stejně jako celý areál, který má i nadále sloužit sportu.

Magistrát dále získá od FNKV vinohradskou vilu, kde magistrát plánuje vybudovat centrum psychiatrické a psychologické podpory. Poslední položkou, které se směna týká, je areál v ulici 28. pluku ve Vršovicích, který využívá pražská zdravotnická záchranná služba. Ten by měla po směně také čekat rekonstrukce. "Areál je opravdu ve velmi špatném technickém stavu," řekl Chabr.

Podle znaleckého posudku je hodnota pozemků pro traumacentrum zhruba 286,6 milionu korun. Vinohradská vila s pozemky má odhadní hodnotu zhruba 123,5 milionu korun, parcely na Letné 78,3 milionu a areál záchranné služby ve Vršovicích asi 86,2 milionu korun. Město státu uhradí rozdíl, který činí zhruba 1,5 milionu korun.

Hřib dodal, že se jedná o první ze tří plánovaných vln majetkových směn. "Další fáze se budou týkat nemocnice Na Bulovce, tam se to potáhne trochu déle, a potom je ještě plánováno nějaké celkové zastřešující memorandum, které by se mělo týkat těch směn, které souvisejí s Letňany," řekl.

V případě Letňan Babiš již přislíbil, že stát Praze výměnou za pozemky přispěje 60 miliard korun na dostavbu vnitřního okruhu, jak vedení města požadovalo.