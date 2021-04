Vedení Prahy projedná návrh na zdražení jednorázových jízdenek MHD

Praha - V pražské integrované dopravě (PID) by mohla zdražit současná jízdenka na 30 minut z 24 na 30 Kč a 90minutová z 32 na 40 korun. Zdražení navrhl Středočeský kraj a v pondělí jej projednají pražští radní. Vedení hlavního města zároveň plánuje zlevnit jízdné pro lidi v hmotné nouzi, kteří by platili za měsíční kupon 165 korun. Běžný měsíční kupon vyjde na 550 korun. Každé tři měsíce by město kontrolovalo, zda má cestující na tuto slevu nárok. Ceny předplatních kuponů se měnit nebudou. ČTK to dnes řekli primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) a starosta Prahy 7 a předseda zastupitelů Prahy Sobě Jan Čižinský.

"Na základě požadavku TOP 09, Pirátů, ODS a STAN ze Středočeského kraje tento požadavek předkládám na radu hlavního města. Bude záležet, jestli koaliční partneři podpoří své stranické kolegy ze Středočeského kraje," řekl Scheinherr.

Pražští radní musejí o návrhu Středočeského kraje jednat, neboť oba dopravní systémy jsou propojeny a mají stejná pravidla nebo ceny jízdného. Oba kraje spolupracují i na tvorbě jízdních řádů nebo spolu plánují trasy linek. "Ceny pražských předplatních kuponů včetně nejvýhodnější roční jízdenky za 3650 korun však zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících," řekl Scheinherr.

Kromě středočeského návrhu na zdražení by se měli radní zabývat také návrhem zastupitelů Prahy Sobě, kteří chtějí prosadit nižší jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Za měsíční jízdné by platili 165 korun a za čtvrtletní 444 korun. Takových lidí je podle odhadu v Praze asi 5500, z nich je část seniorů.

"Chceme zabránit zbytečným exekucím. Tito lidé si nemohou dovolit ani cenově výhodné kupony. Jezdí pak načerno a zároveň ani nemají z čeho zaplatit pokutu, a hrozí jim exekuce. Když si zlevněný kupon koupí, Praha z toho bude mít alespoň něco," řekl Čižinský.

Součástí návrhu, který radní projednají, je také narovnání ceny jednorázového jízdného vůči ceně celodenního. Ze čtyř zakoupených 30minutových jízdenek by se stala jízdenka celodenní a v případě 90minutových budou stačit zakoupit tři, aby se z nich stal celodenní kupon.

Pražskou integrovanou dopravu hlavní město ročně dotuje více než 15 miliardami korun. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území. Praha roční kupon na MHD v roce 2015 zlevnila z původních 4750 na nynějších 3650 korun. Loni se v médiích objevila informace, že současné vedení města chce kupon znovu zdražit, a to skokově na 5500 korun. Magistrát tuto informaci popřel a ke zdražení dosud nepřistoupil.