Berlín - Špičky německé koalice budou dnes odpoledne znovu jednat o budoucnosti šéfa civilní kontrarozvědky Hanse-George Maassena, který by kvůli nepravdivým vyjádřením k situaci v Chemnitzu (Saské Kamenici) mohl skončit ve funkci. Požaduje to sociální demokracie (SPD), ministr vnitra Horst Seehofer a jeho CSU to ale dosud odmítali.

Deník Die Welt v pondělí napsal, že konec Maassena ve funkci si přeje i kancléřka Angela Merkelová (CDU), její úřad to ovšem zatím nepotvrdil. Jasno by mohl být dnes vpodvečer, schůzka tří předsedů koaličních stran, kteří údajně hledají kompromis, který by vyhovoval i Seehoferovi, začíná v 16:00 SELČ. Minulý týden jejich čtvrteční jednání jasný výsledek nepřineslo.

Maassen vyvolal na německé politické scéně bouři svým nepodloženým tvrzením o dění v Chemnitzu, kde se po vraždě Němce, z níž jsou podezřelí tři přistěhovalci, odehrály demonstrace i útoky na cizince. Jeden z nich zachytilo i hojně zveřejňované video, které šéf kontrarozvědky zpochybnil s tím, že mohlo jít o cíleně šířenou nepravdivou informaci. Později se ale ukázalo, že pro toto tvrzení neměl žádné důkazy, a Maassen musel připustit, že video je autentické.