Praha - Širší vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. ČTK to sdělila mluvčí strany Helena Grofová. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval. Ve stanovisku vedení KSČM uvedlo, že kabinet naprosto ignoroval oprávněné požadavky, kterými strana podmínila svůj souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu. Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že poslanecký klub strany se bude doporučením vedení řídit.

Nouzový stav aktuálně platí od 5. října zatím do 14. února. Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a Sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. Filip po zasedání výboru novinářům řekl, že prostor pro jednání s vládou už nevidí. "Diskuse probíhala od ledna, včera (ve čtvrtek) už mě nikdo z vlády neoslovil, je to jejich problém," konstatoval.

Při posledním hlasování podpořili komunisté prodloužení nouzového stavu do 14. února pod podmínkou, že se od února vrátí do škol žáci prvního stupně základních škol a od 29. ledna se otevřou zimní střediska, připomněl výkonný výbor KSČM ve svém dnešním stanovisku. "Žel, tyto sliby naší podpory nebyly vyslyšeny. Vláda naše podmínky nebrala vážně a rozhodla se jinak," uvedl. Kabinet podle KSČM oprávněné požadavky naprosto ignoroval, například vzdělání podle chování vlády není v ČR prioritou.

Definitivně o podpoře nouzového stavu rozhodne poslanecký klub, od výkonného výboru dostal doporučení hlasovat proti. "Vzhledem k ignorování našich požadavků doporučujeme vládě, aby si podporu hledala u těch politických subjektů, jejichž požadavkům bude ochotna a schopna vyhovět," stojí ve stanovisku. Strana se ohradila proti Babišovu výroku o ohrožení zdraví občanů. "Naopak, KSČM šlo vždy právě o občany, i teď tomu není jinak. Vládní představa, že řešením je zavřít lidi mezi čtyři stěny, rozhodně není naší vizí," uvedli komunisté.

Filip uvedl, že KSČM v minulosti vyhověla kabinetu mnohokrát. Pokud chce nouzový stav udržovat dál, má si najít někoho jiného a takový subjekt by za to měl přijmout odpovědnost. "Vláda nebyla od října schopná připravit ty věci tak, aby nouzový stav nepotřebovala," vyčetl ministrům Filip. Podle stanoviska výkonného výboru mohou řadu opatření provádět hejtmani podle zákona o ochraně veřejného zdraví. "Vláda musí vyjednat dobrovolné zařazení vojáků do nemocnic nebo sociálních zařízení, nebo předložit novelizaci zákona o ozbrojených silách," uvádí stanovisko.

Filip očekává, že poslanci se budou stanoviskem vedení řídit, podpořila ho totiž výrazná většina členů. "Část okresů se přikláněla k tomu, že bychom měli nouzový stav prodloužit," připustil. Je tak podle něj otázkou, zda některý poslanec z těchto regionů se proto nerozhodne při hlasování zdržet.

Jednání o toleranci vlády mezi ANO a KSČM budou pokračovat

Jednání o toleranci vlády ze strany KSČM mají pokračovat do března. Podle informací ČTK to vyplynulo z dnešního zasedání širšího vedení strany, které o toleranci jako takové nehlasovalo. Až v případě krachu jednání by mohlo začít případné dohodovací řízení, se kterým počítá dohoda o toleranci mezi komunisty a hnutím ANO. Představitelé KSČM v poslední době kritizovali naplňování dohody například v souvislosti s rozpočtem armády.

O toleranční dohodě jednají zástupci ANO a KSČM v posledních týdnech. Předseda KSČM Vojtěch Filip ve středu řekl, že se lídři obou stran shodli na sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP). Shoda je podle něj i na pětitýdenní dovolené. Filip avizoval, že bude následovat další jednání.

Středeční schůzka se týkala i ministerstva obrany, které v prosinci při schvalování rozpočtu přišlo v souladu s požadavky KSČM o deset miliard korun. Kabinet slíbil peníze ministerstvu vrátit na začátku ledna, nakonec obraně převedl zpět polovinu koncem měsíce a o dalších pěti miliardách chce rozhodnout později. Komunisté s navrácením peněz nesouhlasí, určeny by podle nich neměly být na investice, ale na výdaje související s covidem-19.