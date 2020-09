Vedení FAČR řeší s UEFA osud duelu se Skotskem

Bratislava - Vedení Fotbalové asociace ČR po předčasném ukončení srazu české reprezentace po pátečním vítězném zápase na Slovensku kvůli koronaviru v týmu jedná s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) o osudu pondělního utkání se Skotskem v Olomouci. Jednou z diskutovaných variant je i možnost nastoupit k duelu s jiným výběrem. Hráči se z Bratislavy přesouvají v oddělených skupinách a měla by je čekat zkrácená karanténa s následným přetestováním.

Reprezentace předčasně ukončila po výhře 3:1 na Slovensku sraz po diskuzích s hygienou, která se obává dalšího šíření koronaviru ve výpravě. Dva členové realizačního týmu měli v průběhu srazu pozitivní test, všichni hráči byli negativní i po kontrolních odběrech.

Pondělnímu utkání se Skotskem hrozí kontumace ze strany UEFA, čemuž se ale chce FAČR pokusit zabránit. "Vedení FAČR už je v tuto chvíli v kontaktu s UEFA, se kterou diskutuje všechny možné varianty řešení aktuální situace, včetně například odehrání utkání s jiným výběrem národní reprezentace," řekl novinářům mluvčí FAČR Michal Jurman.

Pokud by nastoupil odlišný výběr než v Bratislavě, musel by ho vést i jiný trenér než Jaroslav Šilhavý. "Aktuální hráči a realizační tým, kteří opouští sraz, by samozřejmě logicky nemohli v pondělí být součástí případného utkání, ale to teď zbytečně předbíháme," podotkl Jurman.

Členové reprezentace se podle něj od večera po skupinách přesouvají z Bratislavy zpět domů a do klubů. "Co se týká dalších opatření, v tuto chvíli máme informaci o tom, že na hráče se bude v následujících dnech vztahovat režim vyplývající obecně z hygienického manuálu LFA (Ligové fotbalové asociace), to znamená zkrácená karanténa a následné přetestovaní. Na zbytek týmu s výjimkou hráčů bude uvalena karanténa dle konkrétních pokynů jednotlivých místních hygienických stanic," uvedl Jurman.