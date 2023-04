Vedení extraligy: Sudí ve Vítkovicích nechybovali, šéfa klubu čeká disciplinárka

Praha - Rozhodující branku v prodloužení ve druhém semifinálovém zápase play off hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové uznali hlavní rozhodčí správně. Stejně tak Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček v souladu s pravidly po kontrole u videa správně potvrdili i předchozí druhý gól Východočechů. V tiskové zprávě o tom informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Zároveň oznámila, že disciplinární komise se bude zabývat chováním majitele ostravského klubu Aleše Pavlíka bezprostředně po skončení utkání.

Pavlík, jenž je zároveň předsedou APK LH a viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, po duelu rozhodčí v útrobách Ostravar arény hlasitě kritizoval a osočil je, že jsou zkorumpovaní.

Ředitel extraligy Martin Loukota uvedl, že ze sportovního hlediska chápe frustraci zástupců vítkovického klubu po druhém semifinálovém duelu. "Obě situace zkoumané brankovým videorozhodčím, které Vítkovice rozporují, byly velmi složité, avšak dle výkladu pravidel ledního hokeje správně posouzené," řekl ČTK.

Shodně to viděl i manažer rozhodčích a zástupce APK LH ve svazové komisi rozhodčích Vladimír Pešina. "Jak gól na 2:2, tak rozhodující branka v prodloužení měly platit," uvedl Pešina.

Zástupci Vítkovic platnost obou gólů rozporovali v prohlášení po utkání, které označili za ovlivněné. Druhé hradecké brance, kterou vstřelil Graeme McCormack, předcházelo podle nich bránění Olivera Okuliara brankáři Aleši Stezkovi. Rozhodující gól Patrika Miškáře podle jejich názoru padl po kontaktu hráčovy hokejky se Stezkovou lapačkou a mají za to, že puk poté navíc kopl bruslí.

Podle výkladu pravidel, který dnes představitelé APK LH k oběma gólům zveřejnili, ale v prvním případě nedošlo mezi Okuliarem a Stezkou k "významnému kontaktu" a útočící hráč, který byl v souboji s obráncem Petrem Gewiesem, navíc nevyvolal "úmyslný nebo záměrný" kontakt s brankářem. V druhém případě hráč zjevně do puku nekopl.

Loukota se navíc pozastavil nad chováním Pavlíka. "Přestože se to pokusím řešit hlavně interní cestou, považuji s ohledem na platné řády soutěže za logické, že se chováním Aleše Pavlíka bude zabývat Disciplinární komise ELH v součinnosti se mnou jako ředitelem," řekl Loukota.

Podobně kritický byl i viceprezident APK LH Prokop Beneš. "Nelíbí se mi to. Věřím, že se vše stalo v emocích, že není vážně míněná, protože Aleše znám a vím, jak věci prožívá," řekl Beneš novinářům v souvislosti s nařčením rozhodčích z korupce.

"Na druhou stranu, extraliga má být výstavní skříň českého hokeje a tohle chování je za hranicí, kterou by bylo možné tolerovat," podotkl s tím, že vše bude nyní řešit disciplinární komise, před kterou bude nutné vše dokázat. "Zaznamenal jsem dvě různé verze toho, co se stalo. Z Vítkovic a od aktérů tohoto incidentu," uvedl Beneš. Konkretizovat zřejmě odlišnou vítkovickou verzi ale nechtěl. "Nechci a nemůžu suplovat práci disciplinární komise, ale za sebe říkám, že to není dobré," podotkl.

Kdy se bude disciplinárka chováním Pavlíka zabývat, není jisté. Podle Beneše by to s ohledem na play off mělo být co nejdříve. Pavlíkovi by mohlo teoreticky přitížit, že podobně kritizoval rozhodčí i po vyřazení Vítkovic ve čtvrtfinále play off v roce 2019. I tehdy označil rozhodčího Jana Hribika za zkorumpovaného. Od komise dostal pokutu 80.000 korun. Disciplinárka ale obvykle pro recidivu bere v potaz dva roky od předešlého prohřešku.

Vítkovice by vedle toho měly dostat trest i za skutečnost, že se k výkonu rozhodčích vyjádřily v den zápasu, což herní řád soutěže zakazuje. Ostravský klub vydal první prohlášení dvě hodiny po skončení utkání.

Pavlík navíc dnes v dalším prohlášení naznačil, že i nadále trvá na tom, že ostravský klub byl poškozen. "Máme skvělý, velmi silný tým, který má v sobě velkou víru a touhu vyhrávat. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje a nakonec bude pro nás úspěšná," uvedl šéf klubu. Konstatoval, že semifinálová série mezi oběma kluby je skvělá a plná emocí, což je správné. "Těšíme se do Hradce Králové," napsal Pavlík.

Semifinále bude pokračovat na východě Čech v sobotu a v neděli. Hradec Králové vede 2:0 na zápasy.