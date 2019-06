Vedení ČSSD projedná výsledky voleb i situaci ve vládě

Praha - Výsledky květnových voleb do Evropského parlamentu i aktuální politickou situací se bude dnes zabývat širší vedení sociální demokracie. Na zasedání předsednictva ČSSD by se mělo diskutovat i o postoji koaliční strany k hlasování o nedůvěře vládě, které svolala opozice na příští týden. Při listopadovém hlasování o nedůvěře všech 13 přítomných zákonodárců ČSSD opustilo jednací sál, čímž chtěli vládu podpořit, ale distancovat se od kauzy údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) na Krym.

Vedení strany by mělo s měsíčním odstupem probrat výsledky voleb do Evropského parlamentu, kde strana propadla. Sociální demokracie získala jen 3,95 procenta hlasů a přišla o všechny čtyři europoslance. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by měla dnes vyvrcholit vnitrostranická debata o tom, jak postupovat před krajskými volbami v příštím roce.

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře kvůli návrhům na auditní zprávy Evropské komise ohledně Babišova střetu zájmů. Předložení návrhu odložila opozice na dnešek, aby dala ČSSD prostor záležitost probrat na zasedání jejího vrcholného orgánu mezi sjezdy. Podle Chvojky na jednání poslaneckého klubu tento týden nikdo nedal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Neočekává změnu postoje ani po pátku, i když někteří členové předsednictva mohou přijet s opačnými návrhy.